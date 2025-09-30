Stanjura promarnil šanci na podporu rodin a růst ekonomiky, komentují finální vládní návrh rozpočtu Piráti
30. 9. 2025
Tisková zpráva
Praha 30. září 2025 – Vláda dnes schválila státní rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Tento výsledek je podle Pirátů důsledkem krátkozrakého hospodaření ministra financí Zbyňka Stanjury, který zakrývá skutečný stav veřejných financí účetními triky, místo aby investoval do rodin, školství a dostupného bydlení.
„Jak vykouzlit v rozpočtu 13,9 miliardy? Na ministerstvu financí asi někdo posunul desetinnou čárku a zapomněl odečítat. Zákon o jednotném hlášení zaměstnavatele měl podle oficiální analýzy ministerstva přinést 1,3 miliardy. Vládní většina k němu ještě na poslední chvíli přilepila daňový dárek pro kapitálové zisky nad 40 milionů – takže čistý přínos by měl být záporný. A najednou se v návrhu rozpočtu objevuje +13,9 miliardy. Wow. Toto je jen jedna číselná nesrovnalost, v rozpočtu jsou navíc reálné skryté dluhy ve školství a dalších veřejných službách, které si v příštích letech vyžádají výdaje navíc,“ říká ekonom a člen NERVu docent Libor Dušek, který kandiduje za Piráty v Praze. Piráti byli ve Sněmovně jediná strana, která hlasovala proti odpuštění daně miliardářům a trvala na jejich férovém zdanění.
„Ministr Stanjura se víc soustředí na to, aby rozpočet nějak vyšel na papíru, než aby řešil skutečné problémy lidí. Jenže z účetních triků rodiny nezaplatí nájem ani školku. Potřebujeme rozpočet, který investuje do bydlení, vzdělávání a férových daní. Ceny bydlení rostou rychleji než výplaty, reálné mzdy se ještě nevzpamatovaly z krizí z let covidu a začátku ruské agrese proti Ukrajině. Vláda by měla dodržovat své programové prohlášení a pomoci lidem tuhle situaci zvládat. Zvýšit daňovou slevu na poplatníka, valorizovat bonus na první dítě, snížit DPH na základní potřeby. Prostě pomoci rodinám s životními náklady. Místo řešení ale hraje účetní kouzelnické představení,“ říká předseda a celostátní lídr Pirátů Zdeněk Hřib a připomíná, že Piráti představili konkrétní plán, jak zlevnit život 90 % českých rodin a jak nakopnout ekonomiku.
Vláda podle Pirátů v rozpočtu selhává v podpoře klíčových oblastí. Rozpočet totiž ignoruje potřeby rodin i dlouhodobé priority České republiky. Piráti proto ve svém programu představují alternativu, která staví na dlouhodobých prioritách, nikoli na účetních tricích. Jádrem je investice do lidí – dostupného bydlení, kvalitního školství a podpory rodin. Na financování těchto oblastí chtějí Piráti využít úspory z omezení dotační ekonomiky, zastropování zemědělských dotací a úklidu v systému daňových výjimek. Dodatečné příjmy v pirátském plánu přinesou také férové daně z tabáku, alkoholu, tichého vína a kapitálových zisků nad 40 milionů. To vše rodinám sníží náklady na život a současně nastartuje ekonomiku prostřednictvím investic do bydlení a vzdělání.
Piráti zároveň připomínají, že již dříve vyzvali ministra Stanjuru k rezignaci kvůli jeho postupu v otázce bitcoinové kauzy. Současný rozpočet podle nich jen posiluje pochybnosti o jeho schopnosti spravovat veřejné finance odpovědně.
