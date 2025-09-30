Volby v ČR: Myslíte si, že "prodemokratické" demonstrace a petice pomůžou?
30. 9. 2025
Informujeme tady v Britských listech průběžně o všech těch předvolebních "prodemokratických" demonstracích a peticích. Na sociálních sítích se zaktivizovali provládní trollové a sociální sítě jsou doslova zahlceny materiály zdůrazňujícími, jak dokonalý politik je Petr Fiala, že je to doslova génius.
Obávám se, že všechny tyhle aktivity jen většinu lidí v České republice naštvou.
Jsou ten Fiala a jeho koalice Spolu tak hloupí, že prostě nedokážou udělat to, co by jim zajistilo volební vítězství? Přijmout analýzu ekonomů, jako je Filip Pertold či Daniel Prokop a provést, nebo prostě aspoň rychle a důrazně slíbit radikální daňovou reformu zvýhodňující chudé lidi oproti oligarchům. Trvání na dosavadní absolutně špatné ekonomické a sociální politice Českou republiku destabilizuje a opravdu ji vážně posunuje směrem k Rusku, upozorňuje Jan Čulík.
Píše Ivo Bystřičan:
Jedno z největších ohrožení demokracie představuje nerovnost, protože ničí rovnost v rozhodování. Majetková nerovnost je v Česku na poměry EU extrémní, kdy 1 % nejbohatších vlastní téměř 2/5 majetku v zemi. Na jejich zájmy se pak jednání politiků orientuje nejvíc. Mezi ty zájmy zpravidla nepatří ani solidarita, ani environmentální ochrana, ani sociální smír, naopak z růstu nedůvěry se dá dál těžit. Tyhle volby jsou těžce o Rusku, protože s nerovností tu dle stranických programů, které už tak bývají spíš sliby, co nezarmoutí, nehodlá dělat skoro nikdo nic. Ve vší podstatě jsme si nechali nadiktovat jedinou agendu. Hrozba Ruska je samozřejmě strašná a volba kohokoli, kdo zpochybňuje nutnost účinné obrany a spolupráce na ní, je zhoubná. Demokracie se takto ale sama o sobě nijak neposílí řečněním o ní na pozadí vzrůstající nerovnosti. Ta totiž není frází a má velmi praktické důsledky, které oslabují společnost jako celek.
Podíl bohatství u nejbohatšího 1 procenta ve vybraných zemích:
K tomu dodává Filip Pertold:
Až budete sledovat v sobotu výsledky voleb, vzpomeňte si na tento graf. Je to růst nominálniho HDP na hlavu na úrovni NUTS3 ( u nás kraje) versus hlavní města od roku 2012.
HDP má různé interpretace, jedno zjednodušující je to, že to je koláč, který si mezi sebou mohou rozdělit vlastníci firem (zisk ) a zaměstnanci (mzdy).
Regiony v Česku brutálně zaostávají za Prahou i ve srovnání s jinými zeměmi. A to tak, že je to do nebe volající. Pokud se nezmění politika k regionům, tak to bude opravdu v budoucnu ještě obtížnější a výsledky voleb budou ještě tristnější než budou příští víkend.
Upozorňuji, že řada dalších grafu, jako podíl lidí s vysokoškolským vzděláním, inovace, výzkum a vývoj, vypadá vlastně hodně podobně, ač jsou měřítka jiná.
