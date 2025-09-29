Izrael stále zintenzivňuje útoky na Gazu, Trump přesto tvrdí, že příměří je na dosah
29. 9. 2025
IDF provedla za posledních 24 hodin 140 leteckých útoků, tanky postupují v Gaze a počet obětí za posledníc 24 hodin se odhaduje na 77
Izrael pokračuje v ofenzivě v Gaze, zatímco Donald Trump opět prohlašuje, že je na pokraji průlomu v jednáních o příměří v tomto zdevastovaném území.
Svědci a zdravotníci uvedli, že izraelské tanky postupují centrálními a západními čtvrtěmi města Gaza směrem k hustě osídleným pobřežním oblastem, kde se ukrývá stovky tisíc lidí.
Izraelská armáda zahájila před 12 dny dlouho avizovanou pozemní ofenzívu na severu Gazy po týdnech intenzivních útoků na město Gaza, největší městské centrum, které není pod její kontrolou.
Stovky tisíc Palestinců uposlechly opakované příkazy k evakuaci, ale mnoho dalších nebylo schopno uprchnout, často proto, že jsou nemocní, postižení, příliš slabí nebo si nemohou dovolit drahou dopravu do bezpečnějších oblastí.
Izraelská armáda uvedla, že jeholetectvo za posledních 24 hodin zasáhlo 140 vojenských cílů v Gaze, včetně militantů a toho, co popsala jako vojenskou infrastrukturu.
Při leteckém útoku v oblasti Nasser v Gaze bylo podle místních zdravotnických úřadů zabito nejméně pět lidí. Zdravotníci hlásili dalších 16 mrtvých při útocích na domy v centru Gazy, čímž se počet obětí za neděli zvýšil na nejméně 21. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze později uvedlo, že izraelské ostřelování zabilo za posledních 24 hodin nejméně 77 lidí.
Ozbrojené křídlo Hamásu vyzvalo izraelskou armádu, aby dočasně zastavila letecké útoky a stáhla se v neděli z části města Gaza, aby mohla lokalizovat dva izraelské rukojmí, s nimiž podle svých slov ztratila kontakt.
„Životy obou vězňů jsou v reálném nebezpečí a [izraelské] síly se musí okamžitě stáhnout ... a na 24 hodin zastavit letecké operace ... aby bylo možné pokusit se vězně zachránit,“ uvedla brigáda Ezzedine Al-Qassam ve svém prohlášení.
Izrael, který Hamas v minulosti obvinil z využívání rukojmích k vedení „psychologické války“, zatím na tuto výzvu nereagoval.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který má v pondělí navštívit Bílý dům, zatím nereagoval na nedávná prohlášení Donalda Trumpa naznačující, že mírová dohoda je na dosah. Hamás uvedl, že neobdržel žádné nové návrhy.
Trump v neděli na své platformě Truth Social napsal: „Máme skutečnou šanci na VELIKOST NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ, VŠICHNI JSOU PŘIPRAVENI NA NĚCO VÝJIMEČNÉHO, POPRVÉ V HISTORII. ZVLÁDNEME TO!!!“
Na začátku svého druhého funkčního období Trump slíbil rychlé ukončení války, ale o osm měsíců později je řešení stále v nedohlednu.
V pátek Netanjahu v projevu v OSN slíbil, že „dokončí práci“ proti Hamásu, několik dní poté, co Británie, Francie a další západní mocnosti uznaly palestinský stát.
Trump předložil 21bodový návrh na okamžité příměří, který zahrnuje propuštění všech rukojmích do 48 hodin, odzbrojení Hamásu, propuštění stovek palestinských vězňů z izraelských věznic a postupný odchod izraelských sil z Gazy, podle zpráv v amerických a izraelských médiích.
Představitel Hamásu uvedl, že skupina byla o plánu informována, ale dosud neobdržela oficiální nabídku od egyptských a katarských zprostředkovatelů.
Izrael bude v příštích dnech pravděpodobně čelit novému zahraničnímu tlaku, protože se k jeho teritoriálním vodám blíží mezinárodní humanitární flotila. Flotila se na několik dní zastavila v řeckých vodách kvůli opravám, ale v neděli vyplula do Gazy, kde aktivisté včetně Grety Thunbergové hodlají zpochybnit izraelskou námořní blokádu a doručit pomoc na palestinské území.
V neděli italský ministr zahraničí Antonio Tajani zopakoval návrh z minulého týdne, aby flotila dopravila pomoc na Kypr, kde by ji nakonec v Gaze distribuovala římskokatolická církev. Flotila, která byla ve středu v mezinárodních vodách u Kréty napadena drony vybavenými omračujícími granáty a dráždivými látkami, tento návrh odmítla.
Izrael již dříve prohlásil, že použije všechny prostředky, aby zabránil lodím v dosažení Gazy.
Válka v Gaze byla vyvolána vpádem Hamásu do Izraele 7. října 2023, během kterého militanti zabili 1 219 lidí, převážně civilistů. Z 251 lidí unesených během útoku je 47 stále drženo v Gaze, včetně 25, o kterých izraelská armáda tvrdí, že jsou mrtví.
Následná izraelská ofenzíva v Gaze zabila více než 66 000 lidí, většinou civilistů, a zranila více než 160 000. Velká část území byla proměněna v trosky a v některých severních oblastech byl vyhlášen hladomor.
V neděli izraelské bezpečnostní síly na okupovaném Západním břehu zastřelily údajného útočníka, který najel autem do křižovatky poblíž Nablusu a vážně zranil izraelského muže. Hamás útok ocenil.
