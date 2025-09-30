Gaza: Je to plán, který si schválili Trump a Netanjahu jen mezi sebou
30. 9. 2025
Vyjednávací tým Hamásu „bude studovat“ Trumpův plán na ukončení války v Gaze
Trump tvrdí, že Izrael souhlasil s 20bodovým plánem na ukončení války v Gaze
Netanjahu vyhrožuje, že Izrael „dokončí svou práci“, pokud Hamás s plánem nebude souhlasit
Zranění Palestinci jsou ošetřováni v nemocnici Al-Shifa
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl na tiskové konferenci s Trumpem v Bílém domě, že s plánem souhlasí
Je to požadavek na kapitulaci Hamásu, nelze to vyjádřit jinak, píše Marwan Bishara.
Hamás by mohl ten plán přijmout, možná by se měli vzdát pro své dobro, po třech letech genocidy a neustálého bombardování ... že možná to krveprolití skončí. Nebo že alespoň nyní existuje možnost, že někdy v budoucnu vznikne nějaký palestinský stát, Bůh ví kde.
Ale když je celá věc založena na myšlence, že v Gaze existují teroristické sítě, že v Gaze jsou teroristé a že tato dohoda zajistí jejich odzbrojení a odzbrojení území, nejde o nic jiného než o kapitulaci.
Vyjednávací tým Hamásu „prostuduje Trumpův návrh“
Diplomatický zdroj uvedl, že Katar a Egypt předali Trumpův plán vyjednávacímu týmu Hamásu, který slíbil zprostředkovatelům, že prostuduje návrh předložený prezidentem Trumpem.
Koaliční partneři Netanjahua mlčí k Trumpovu plánu
Zatím jsme nezaznamenali žádné komentáře od krajně pravicových koaličních partnerů Netanjahua k tomu, co si myslí o Trumpově návrhu.
Chtěli, aby byl Hamás odzbrojen a aby Palestinci dobrovolně opustili Gazu. Nic v tomto návrhu není to, co chtěli, kromě propuštění zajatců.
I když tito koaliční partneři zatím nereagovali, je to samo o sobě reakcí. Netanjahu se vrátí ke svému kabinetu, aby tento plán představil, a vzhledem k tomu, kolik stran je do něj zapojeno, není zde opravdu mnoho prostoru pro úpravy nebo změny.
Netanjahu uvedl, že s tímto plánem souhlasí, ale že jej musí schválit jeho vláda.
Izraelští opoziční vůdci vítají Trumpův plán
Předseda Národní jednoty Benny Gantz uvítal Trumpův návrh se slovy: „Musí být realizován“.
„Nesmíme promarnit příležitost přivést zpět rukojmí, zajistit naši bezpečnost a urychlit ‚strategický obrat‘, který rozšíří kruhy regionální normalizace,“ řekl.
Předseda strany Yesh Atid Yair Lapid popsal plán jako „správný základ pro dohodu o rukojmích a ukončení války“.
Trumpův plán čelí skepsi ohledně zahraniční kontroly a možného odmítnutí ze strany Hamásu
Plán navržený Trumpem je ambiciózní, ale velmi komplexní.
Jeho cílem je přetvořit správu, bezpečnost a ekonomiku Gazy. Lidé se domnívají, že plán je americkým pokusem o kontrolu Gazy, zejména s nasazením zahraničních stabilizačních sil, což se z politického a logistického hlediska jeví jako velmi obtížně proveditelné.
Mnoho Palestinců se domnívá, že současné požadavky týkající se demilitarizace a odstranění Hamásu mohou být odmítnuty, protože by mohly být chápány jako kapitulace. Situace je však stále nejistá – Hamás dosud na tyto podmínky nereagoval.
Lidé na místě jsou ohledně úspěchu tohoto plánu poměrně skeptičtí. Zatímco ve Washingtonu probíhaly diskuse, Izrael pokračoval v bombardování.
Lidé přesto doufají v jakékoli zastavení nepřátelských akcí, které by zajistilo stažení izraelské armády z Gazy, propuštění palestinských vězňů a záruku, že nepřátelské akce nebudou obnoveny, což v současném plánu nebylo zcela zřejmé.
Hlavní body z tiskové konference Trumpa a Netanjahua
Americký prezident a izraelský premiér uspořádali společnou tiskovou konferenci, na které se dohodli na 20bodovém návrhu týkajícího se budoucnosti Gazy.
Zde je shrnutí jejich prohlášení:
Trump vyzval Hamás, aby přijal podmínky návrhu, a vyjádřil přesvědčení, že skupina s nimi bude souhlasit.
Netanjahu uvedl, že pokud Hamás dohodu nepřijme nebo od ní během procesu ustoupí, Izrael „dokončí práci sám“.
Izraelský premiér řekl, že plán poskytuje „realistickou“ cestu vpřed v Gaze a že „dosahuje našich válečných cílů“.
Izraelský odchod z Gazy bude postupný a bude záviset na míře odzbrojení Hamásu, uvedl Netanjahu.
Oba lídři potvrdili vytvoření nového mezinárodního dozorčího orgánu, ustavení palestinské vlády a zastavení nepřátelských akcí v Gaze.
Je třeba poznamenat, že Hamas s tímto plánem dosud nesouhlasil. Trump dokonce uvedl, že pokud Hamas s návrhem nesouhlasí, „podpoříme Izrael v tom, co musí udělat“.
To v podstatě znamená zelenou pro intenzivnější izraelské akce v Gaze, pokud Hamas tento 21bodový plán nepřijme.
Co obsahuje Trumpův 21bodový plán pro Gazu?
Bílý dům zveřejnil Trumpův dlouho očekávaný plán na ukončení války v Gaze, který obsahuje 20 bodů, nikoli 21, jak se původně předpokládalo.
Zde jsou hlavní body:
Gaza bude spravována dočasnou technokratickou vládou a Izrael neanektuje pásmo.
Nikdo nebude nucen opustit Gazu. Pásmo bude znovu vybudováno.
Pokud plán přijmou obě strany, válka okamžitě skončí a všichni zajatci, živí i mrtví, budou vráceni do 72 hodin.
Izrael propustí 250 vězňů odsouzených na doživotí a 1 700 Palestinců z Gazy, kteří byli zadrženi po 7. říjnu 2023.
Během této doby budou všechny vojenské operace pozastaveny v rámci přípravy na úplný postupný odchod izraelských vojsk.
Členové Hamásu, kteří se zaváží k míru, obdrží amnestii, zatímco ostatním bude poskytnut bezpečný průchod do přijímajících zemí.
Regionální a mezinárodní síly zajistí bezpečnost a vycvičí palestinskou policii. Do Gazy bude proudit pomoc v dohodnutém rozsahu.
Diskuse