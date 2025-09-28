Platy kuchařek ve školních jídelnách, náklady na bydlení a blbá nálada
28. 9. 2025 / Boris Cvek
Ministr pro místní rozvoj Kulhánek (STAN) zpočátku hájil vládní politiku bez uvádění čísel. Ohromující bylo, že připustil chyby. Nekonkretizoval je, ale už jen to, že je připustil, je neuvěřitelné vzhledem k běžnému standardu Fialovy vlády. Jakmile se do debaty dostala čísla, zejména v hádce mezi ministrem financí Stanjurou (ODS) a ex-ministryní financí Schillerovou, ztratil jsem ponětí o tom, o čem se debatuje. Nadávali si do lhářů, obviňovali se z rozdělování společnosti atd. Hádky se točily zejména kolem rozpočtu. Shoda byla, dokonce i ze strany Stanjury, na tom, že rozpočtové provizorium bude nevyhnutelné.
Moderátor nás seznámil s tím, že podle Oxford Analytics by nejlepší pro ČR byla vláda ANO s demokraty. Kulhánek i Stanjura to odmítli z programových důvodů. Kulhánek dokonce zmínil, že pokud si lidé zvolí špatně, budou si to muset protrpět. Stanjura argumentoval tím, že společná vláda s ANO by oslabila důvěru lidí v demokracii, posunula zemi na východ, a tím uškodila ekonomice. Za příklad toho, jak cesta na východ škodí ekonomice, dával režim Viktora Orbána.
Podle Stanjury nežijeme v režimu, ale ve svobodných volbách. Moderátor naopak připomínal, že demonstranti za hnutí Stačilo, ale byl tam i Rajchl z kandidátky SPD, na Hradě hlásali změnu režimu. Hrnčíř to interpretoval tak, že nejde o konec demokracie, ale o konec současné vlády, založené prý na organizovaném zločinu. Viděli jsme prohlášení šéfa spolku Svatopluk, spolku, který organizoval onu hradčanskou demonstraci, že lidí, kteří chtějí změnu režimu, je zatím málo, ale bude jich přibývat. Jde o pana Druláka, bývalého náměstka Zamini za sociální demokracii a velvyslance ve Francii. Hrnčíř připustil, že Drulák je kompetentní k tomu, aby byl v budoucnu ministrem zahraničí.
Viděli jsme i čerstvá data Kantaru, podle kterých byl demokraté získali ve Sněmovně jen šestaosmdesát mandátů, nicméně prý dochází k mobilizaci provládních voličů, zejména mezi mladými. Třetina lidí prý zatím neví, koho bude volit. A pro osmdesát procent lidí je důležité téma dostupnost bydlení, ačkoli vládní ministři, zejména Stanjura, vysvětlovali, jak se vládě v této oblasti daří, zejména jak roste objem hypoték. Velká část respondentů zažila výrazné zvýšení nákladů na bydlení. Co si to dovolují, když krásně probíhají hypotéční orgie, že? Na začátku pořadu bylo avizováno, že tématem debaty budou daně. Nebyly, ani v druhé hodině.
