Rusko za tři roky utratí za armádu a zbraně dalších téměř 40 bilionů rublů
1. 10. 2025
V letech 2026-28 úřady utratí dalších 39,543 bilionu rublů, tedy 477 miliard dolarů, na armádu a nákup zbraní, vyplývá z důvodové zprávy k návrhu zákona o rozpočtu, který vláda předložila Státní dumě v pondělí.
V roce 2026 se obranný rozpočet Ruské federace mírně sníží – z 13,49 na 12,93 bilionu rublů, ale zůstane o 20 % vyšší než v roce 2024 (10,8 bilionu), téměř dvakrát vyšší než v roce 2023 (6,8 bilionu) a 3,6krát vyšší než v předválečném roce 2021 (3,5 bilionu).
V roce 2027 se výdaje v rámci položky "národní obrana" opět zvýší na 13,565 bilionu rublů a v roce 2028 budou činit 13,048 bilionu rublů. V důsledku toho vojenská mašinérie spotřebuje téměř 30 % rozpočtu na rok 2026, 29 % rozpočtu na rok 2027 a 26 % rozpočtu na rok 2028.
Celkově budou výdaje na armádu a vojensko-průmyslový komplex 1,8krát vyšší než vládní výdaje na sociální zabezpečení obyvatelstva (7,1 bilionu rublů v roce 2026); 2,6krát než výdaje na podporu národního hospodářství (4,7 bilionu rublů); a více než sedmkrát vyšší než financování zdravotní péče (1,8 bilionu) a vzdělávání (1,7 bilionu).
Od příštího roku bude utajován téměř celý vojenský rozpočet Ruské federace: podíl utajovaných položek v něm podle výpočtů agentury Reuters dosáhne 84 %. Pro srovnání: letos tvoří "stínové" výdaje asi dvě třetiny výdajů na obranu.
Obecně platí, že v rozpočtu na rok 2026 vláda utajila 28,8 % všech peněz, tedy 12,7 bilionu rublů. Ty jsou zohledněny v celkové výši výdajů státní pokladny, ale konkrétní položky a oblasti výdajů nejsou uvedeny. V letošním roce byl podíl uzavřených článků o něco vyšší, 31,5%, tedy 13,1 bilionu rublů.
Vojenské výdaje Kremlu zůstanou zvýšené, i když je pro rozpočet stále obtížnější financovat militarizaci ekonomiky. Její příjmy z ropy a plynu letos klesly o 22 % a vláda do projektu nezahrnula jejich významný růst - 8,9 bilionu rublů v roce 2026 oproti 8,6 bilionu v roce 2025.
Ani ve scénáři zahrnujícím konec války na Ukrajině není pravděpodobné, že by Rusko zastavilo militarizaci ekonomiky a snížilo vojenské výdaje, tvrdí ekonom Alex Kocharov z Bloomberg Economics. "Široká konfrontace mezi Moskvou a Západem bude pravděpodobně pokračovat. To bude jeden z faktorů ve prospěch udržení produkce obranného průmyslu na mnohem vyšších úrovních než před rokem 2022."
Rusko se bude připravovat na nové války, domnívá se Kocharov. Kromě toho mohou být zbraně vyráběny pro export, tvrdí Taťána Orlova, ekonomka z Oxford Economics.
Zdroj v ruštině: ZDE
