Dánská armáda naléhavě povolává záložníky
1. 10. 2025
čas čtení
1 minuta
V Dánsku po opakovaném výskytu neznámých dronů ve vzdušném prostoru země začali "naléhavě" povolávat záložníky.
Podle novinářů bylo 28. září "několik" dánských branců naléhavě povoláno do služby důvěrnou zprávou.
Dokument, ke kterému se dostala média, říká, že branná povinnost "přímo" souvisí se situací s bezpilotními letouny v dánském vzdušném prostoru.
Média neznají přesný rozsah odvodů, ale mluvíme o "několika stovkách" vojáků.
TV2 zdůrazňuje, že taková mimořádná opatření jsou "velmi neobvyklá".
Bezpečnostní expert, bývalý hlavní analytik zpravodajské služby dánských ozbrojených sil Jakob Karsbo v komentáři pro televizní kanál poznamenal, že to, co se děje, ukazuje, že mluvíme o "absolutně nouzové situaci", a nevzpomíná si, že by se něco takového dříve stalo.
Carsbo naznačil, že odvod záložníků souvisí s potřebou zajistit bezpečnost na summitu Evropské unie, který se bude konat koncem týdne v Kodani.
Šéf dánské organizace záložníků Jesper Schneider uvedl, že roste potřeba kvalifikovaných záložníků, kteří by poskytovali další podporu.
Zdroj v dánštině: ZDE
282
Diskuse