Češi šílí po velmi, ale opravdu velmi luxusních bytech, crème de la crème
30. 9. 2025 / Boris Cvek
V Česku máme hypotéční orgie. Češi si berou hypotéky jak diví, jak říká titulek na Seznamu z 26. června. Jenže podle dat České národní banky na hypotéku dosáhne jen málokdo. Cituji Davida Navrátila, hlavního ekonoma České spořitelny:
„Podle dat České národní banky je dnes průměrná dluhová služba u nových hypoték na úrovni 38 % příjmů. Tedy, aby se domácnost vešla do tohoto průměru, musí mít čistý měsíční příjem přes 93 tisíc korun. A to už není běžná domácnost.“
Oni ti Češi ale chtějí luxusní byty, v tom to je. Cituji z rozhovoru se šéfem Penta Real Estates:
„Takové crème de la crème bude určitě projekt Rohan na Rohanském nábřeží. Tam bude unikátní bydlení pro nejnáročnější klienty. Další je projekt Petrská 18, kde jsme už spustili prodej a zahajujeme výstavbu. Pak je to bývalý Transgas, nyní Vinohradská 8. Tohle jsou tři projekty, kde se jedná o velmi luxusní bydlení…
V Praze se málo staví a ta výstavba je nedostatečná posledních deset až 15 let. Stavíme 7000 bytů, zdravé číslo by bylo 12 tisíc. Ty byty chybí a je jedno, jestli děláte nájemní bydlení, nebo vlastnické. Poptávka je enormní. Na naše projekty Rohan, Petrská i Vinohradská máme už teď velký čekací list.“
Zřejmě by se mělo stavět mnohem více velmi luxusních bytů! Je jich strašně málo a Češi je potřebují. To aby se ti na tom listu moc nenačekali. Na druhou stranu mají celkem jistotu, že zavedení daně z nabytí nemovitostí nebo spravedlivého zdanění nemovitostí (třeba jako v USA) se nedočkají. K tomu si dovolím poslední citaci od PAQ Research:
„Ve Spojených státech daň z nemovitosti tvoří až dvě procenta ročně z tržní hodnoty nemovitosti, ve Francii, v Kanadě a v Dánsku je to zhruba 0,7 až 1,5 procenta. V Česku je to skoro nejméně ze zemí EU. Tuzemská daň jen velmi málo odráží hodnotu nemovitosti a podle výzkumné organizace PAQ Research znevýhodňuje majitele nemovitostí s nižší hodnotou. Domácnosti s nejnižší hodnotou odvádí ročně na dani 0,67 procenta hodnoty jejich nemovitostí, naopak domácnosti s nejvyšší hodnotou nemovitostí jen 0,02 procenta její hodnoty.“
Češi si berou hypotéky jak diví: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ve-vate-cesi-si-berou-hypoteky-jako-divi-ale-neni-co-kupovat-jedou-uvery-bez-bytu-280290
Citace Davida Navrátila je odtud: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-b2b-neni-kde-bydlet-nebudeme-rodit-mladi-protestuji-proti-bytove-krizi-287054
Luxusní byty, vlastně velmi luxusní byty, v režii firmy Penta: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-300-tisic-za-metr-penta-chysta-luxusni-byty-ma-cekaci-listinu-286898
Poslední citace o daních je odtud: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-je-to-horsi-a-horsi-rika-sefka-danove-spravy-o-nespravedlivem-zdaneni-lidi-279706
Diskuse