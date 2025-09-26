Koho teď volit v Česku?!

26. 9. 2025 / Beno Trávníček Brodský

Vzpomínám si na jedno hezké tvrzení pánbůhví koho, které říká, že dobrý stát se pozná podle toho, jak se stará o své nemocné, staré, slabé... („slabé“ je velmi důležité, protože různí chytrolíni často dávají „slabost“ za vinu výhradně slabým), a jak se vypořádává s tím, co jeho populaci jaksi „upadává od zadku“, tedy s emisemi nejrůznějšího druhu - do ovzduší - vody - půdy - s pevnými odpady...


Samozřejmě je to zjednodušení, ale v jádru je to tak. Když si toto (nebo cokoli jiného) rozepíšeme do konkrétních bodů, získáme jakési „filtry“, pomocí kterých lze hodnotit obsah volebních letáků, billboardů, spotů, diskusí... Jde o způsob, jak se neutopit v těch, s prominutím někdy až, blábolech.

Pro příklad jen několik z možných filtrů pro pozorování předvolební reality a rétoriky politických subjektů = zda mají konkrétní (jaký?) férově odůvodněný názor na:

  • efektivní způsoby progresivního zdanění nejbohatších k postupnému rovnání rozevírajících se nůžek mezi bohatstvím a chudobou (tj. větší přerozdělování, solidarita); například progresivní daně z vlastnění nemovitostí, daně z provozu robotů-AI-jejich kombinací za účelem tvorby kapitálu, ale i daně z příjmů u nejvyšších příjmových kategorií

  • vhodné způsoby boje s klimatickou změnou a snižování emisí všech kategorií

  • smysluplný věk odchodu do důchodu v situaci, kdy postupně díky automatizaci bude slábnout nabídka pracovních pozic a současně bude populace stále více trpět zejména civilizačními chorobami

  • automaticky vyplácené životní minimum, za které lze přežít; jako obecný nárok každého člověka na podíl z prosperity země ve které žije, tj. „nepodmíněný (univerzální) základní příjem“

  • vhodné způsoby výchovy dětí v základních školách ke kvalitním občanským a environmentálním postojům

  • vhodný působ dosažení míru v „ruské válce“ a v „židovské válce“

  • právo člověka rozhodovat sám o svém celém životě včetně možnosti asistované sebevraždy na jeho konci.

