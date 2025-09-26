Koho teď volit v Česku?!
26. 9. 2025 / Beno Trávníček Brodský
-
efektivní způsoby progresivního zdanění nejbohatších k postupnému rovnání rozevírajících se nůžek mezi bohatstvím a chudobou (tj. větší přerozdělování, solidarita); například progresivní daně z vlastnění nemovitostí, daně z provozu robotů-AI-jejich kombinací za účelem tvorby kapitálu, ale i daně z příjmů u nejvyšších příjmových kategorií
-
vhodné způsoby boje s klimatickou změnou a snižování emisí všech kategorií
-
smysluplný věk odchodu do důchodu v situaci, kdy postupně díky automatizaci bude slábnout nabídka pracovních pozic a současně bude populace stále více trpět zejména civilizačními chorobami
-
automaticky vyplácené životní minimum, za které lze přežít; jako obecný nárok každého člověka na podíl z prosperity země ve které žije, tj. „nepodmíněný (univerzální) základní příjem“
-
vhodné způsoby výchovy dětí v základních školách ke kvalitním občanským a environmentálním postojům
-
vhodný působ dosažení míru v „ruské válce“ a v „židovské válce“
právo člověka rozhodovat sám o svém celém životě včetně možnosti asistované sebevraždy na jeho konci.
Diskuse