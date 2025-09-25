Prosperita a bezpečí Česka je vůle občanů. Vůli musíme projevit ve volbách
25. 9. 2025
Jsme skupina lidí, kteří se podíleli na otevření cesty k demokracii a do společenství demokratických zemí. V různých pozicích jsme se podíleli i na realizaci této cesty. Proto za perspektivu Česka cítíme spoluodpovědnost i dnes.
Každé volby rozhodují, zda budeme dál žít v bezpečí, svobodě a prosperitě, nebo se vydáme mimo tyto pilíře západního světa. Bude tomu tak i letos.
Nejsme ani zdaleka spokojeni se vším, co dosavadní vláda dělala. I my máme pochybnosti koho volit a pověřit správou země na další období. Za základ vidíme schopnost Česka odolávat agresivitě Ruska. Míří proti Ukrajině i proti nám, proti demokratickému Západu. Bez silné odolnosti budou naše svoboda, bezpečí i prosperita pod velkým ohrožením.
Alternativy, které nabízí volební výběr v programech dnešních stran jsou tři.
Koalice Spolu, STAN i strana Pirátů nabízejí posilování obrany v NATO a Evropské Unii spolu se spojenci a podporu bránící se Ukrajiny.
Druhou variantu představuje ANO, které se více přiklání ke spolupráci s Maďarskem a Slovenskem, v opozici proti geopolitice dosavadní vlády i proti podpoře Ukrajiny v politice Evropské Unie. Tu hodlají omezit nebo blokovat.
Třetí variantou jsou koalice SPD a Stačilo! nabízející obrat dosavadního vývoje prosazením referend o vystoupení ČR z NATO a EU. Formulují politiku většího vlivu Kremlu na neutralizaci Ukrajiny, našeho regionu i Česka. Znamenalo by to ukončení směrování země od roku 1989.
První varianta je asi nejblíže vývoji posledních dekád. Vláda ustála zátěž ekonomických důsledků války na Ukrajině, zasloužila se o nákladné, ale nutné ukončení energetické závislosti na Rusku. Organizovala pomoc ukrajinské obraně od prvních dnů, koordinovala mezinárodní financování této pomoci. Zvládli jsme silnou uprchlickou vlnu, která by při porážce Ukrajiny byla násobně větší. Z některých výsledků této práce těží i náš domácí vývoj.
Kdo chce zvolit druhou variantu (hnutí ANO), by měl sledovat vývoj Slovenska i Maďarska. Ten ukazuje, že bezpečnou a stabilní demokratickou perspektivu nenabízí ani kverulování proti EU a proti evropské spolupráci. To de facto znamená smířlivost k ruské agresi. Slovenské i maďarské problémy s nedostatkem demokracie jsou očividné. Deficit demokracie přerůstá i do celkové stagnace těchto zemí.
Třetí variantu (SPD, Stačilo) považujeme za nekontrolovatelný hazard s udržením svobody a prosperity. Máme praktické zkušenosti kolik let nesvobody a promarněného životního úsilí nás stála dominance imperiální politiky SSSR. Jak těžké bylo vytlačit tanky imperiální mocnosti. Dnešní Rusko se k imperiálním ambicím SSSR hlásí zcela nepokrytě.
Volební podporu vládní koalice ovšem zásadně podmiňujeme splněním zanedbaných domácích úkolů. Od reformy jednacího řádu poslanecké sněmovny, přes splnění závazku vstupu do eurozónu, který má i bezpečnostní význam. Chybí digitalizace státu a veřejné správy, zásadní reforma regulace vnitřního trhu, nezadlužování budoucnosti, modernizace vzdělávacího i důchodového systému, zanedbané jsou reformy zdravotnictví, územní a místní samosprávy, i české vědy.
Zanedbání vnitřní modernizace je hrozivé a drahé. Ani zátěž důsledku války v Evropě a investice do obrany nemohou být omluvou odkládání modernizačních a úsporných agend. Očekáváme jasné předvolební závazky koaličních stran jako podmínku zvýšení jejich otřesené důvěryhodnosti.
Pouze za těchto podmínek můžeme doporučit volbu Koalice SPOLU, STAN a Pirátů občanům, kterým záleží na zachování vývoje země po roce 1989 na principech vnitřní demokracie a příslušnosti do společenství demokratických zemí v Evropě. Po volbě hodláme realizaci závazků sledovat a komentovat
1. září 2025
Ivan Gabal
Michael Kocáb
Tomáš Halík
Dagmar Havlová
Fedor Gál
Michal Horáček
Martin Palouš
Petr Oslzlý
