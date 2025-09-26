Evropské zpravodajské služby obviňují čínské společnosti z pomoci Rusku při vývoji bojových bezpilotních letounů
26. 9. 2025
Od druhého čtvrtletí roku 2024 navštívili čínští odborníci více než šestkrát závod Kupol, který také obdržel drony čínské výroby prostřednictvím ruského zprostředkovatele TSK Vector. Dokumenty předané zpravodajskými službami potvrzují, že Kupol obdržel více než desítku bezpilotních letounů (značek A60, A100, A140, A900 a A200) od čínské společnosti Sichuan AEE. Podle dokumentů ten ve druhém čtvrtletí roku 2025 naúčtoval společnosti TSK Vector 700 000 dolarů za několik dronů A200 vybavených zařízením proti rušení. Společnosti TSK Vector a Sichuan AEE na žádosti o komentář nereagovaly.
Zprávy, které viděla agentura Reuters, popisují letové zkoušky bezpilotních letounů A60, A100 a A200 na vojenském cvičišti Čebarkul v Čeljabinské oblasti na konci roku 2024, kde byli i odborníci z Číny. Navštívili také zařízení Kupol ve městě Iževsk, aby pomohli sestavit drony a vycvičit personál v jejich používání, podle dokumentů předaných bezpečnostními službami. Údaje o rezervaci letenek, které viděla agentura Reuters, ukázaly, že čínští experti měli odletět z Čeljabinsku den po testu.
Kupol také hodnotil vlastnosti dronu HW52V, který vyrábí čínská firma Hunan Haotianyi. Evropští zpravodajští představitelé uvedli, že HW52V je bezpilotní letoun s vertikálním startem, který lze použít pro vojenské účely. O letenkách, které obdržela agentura Reuters, jsou k dispozici údaje generálního ředitele společnosti Hunan Haotyanyi Liu Mingxinga a Arťoma Vysockého, vedoucího oddělení bezpilotních letadel společnosti TSK Vector. Z letiště v Irkutsku létaly v červnu po akci, na které byly předvedeny bezpilotní letouny společnosti. Hunan Haotyanyi na žádost neodpověděl.
Dva evropští představitelé uvedli, že dodávka malého počtu čínských útočných dronů a přítomnost čínských expertů by mohly naznačovat zájem Kupolu o rozšíření výroby dronů. Agentura Reuters nemohla nezávisle potvrdit důvod dodávky dronů, stejně jako povahu práce, kterou provedli čínští odborníci.
Agentura Reuters již dříve uvedla, že Kupol vyrábí tisíce útočných dronů Garpija s použitím čínských komponentů a motorů. Garpije jsou vytvořeny podle íránského dronu Šáhid. Podle Kyjeva se měsíčně používá asi 500 takových UAV.
Samuel Bendett, vedoucí pracovník Centra pro novou americkou bezpečnost (CNAS), řekl, že Čína se stala důležitou součástí ruského vojenského dodavatelského řetězce. "Čínské komponenty hrají obrovskou roli a mají dopad na ruské vojenské systémy... zejména na dronech," řekl Bendett.
Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že si není vědomo takové spolupráce a Peking se v ukrajinském konfliktu nepostavil na žádnou stranu. Čína nikdy neposkytla smrtící zbraně žádné ze stran a přísně kontrolovala zboží dvojího užití, včetně vývozu dronů, uvedlo ministerstvo v komentáři.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse