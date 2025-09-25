Izrael vybombardoval rodinný dům v Gaze, mezi 11 mrtvými jsou i děti
Itálie vysílá druhou vojenskou loď na pomoc flotile s humanitární pomocí pro Gazu
Italský ministr obrany Guido Crosetto oznámil, že Řím vysílá druhou fregatu, která bude doprovázet flotilu Global Sumud, která veze humanitární pomoc a aktivisty do blokované Gazy.
Tento krok následuje po včerejším oznámení Itálie a Španělska, že vyšlou válečné lodě na ochranu flotily, která byla opakovaně terčem útoků dronů v mezinárodních vodách.
Izraelské ministerstvo zahraničí nařídilo flotile, aby se zdržovala mimo vody Gazy, a prohlásilo, že „nedovolí“ žádný pokus o prolomení námořní blokády hladovějícího palestinského území.
Izraelský voják zabit v Gaze při zintenzivnění pozemních bojů
Podle armády byl izraelský voják zabit palestinským odstřelovačem v obklíčeném městě Gaza.
Byl identifikován jako 21letý štábní seržant z brigády Nahal.
Po úterním zabití armádního důstojníka je to nejméně druhý voják, který zahynul v boji během izraelské pozemní invaze do největšího městského centra Gazy.
Izraelské síly zabily 2 Palestince při střetech na okupovaném Západním břehu
Izraelské síly se během nočního nájezdu na město Tammun poblíž Tubasu na okupovaném Západním břehu dostaly do smrtelného střetu s Palestinci, informuje agentura Wafa.
Izraelské jednotky obklíčily dům ve městě a několik hodin na něj střílely, přičemž zabily dva mladé muže.
Místní zdroje sdělily, že jména zabitých mužů jsou Mohammad Qassem a Alaa Joudat.
Mezi oběťmi izraelského útoku v az-Zawayda jsou i děti
Několik z 11 lidí zabitých při nočním izraelském útoku na dům v oblasti az-Zawayda v centrální Gaze jsou děti, sdělila agentura AFP civilní obrana.
Těla dětských obětí byla podle záchranné služby převezena do nedaleké nemocnice.
Izraelská válka v Gaze si od října 2023 vyžádala nejméně 65 419 mrtvých a 167 160 zraněných. Dalších tisíce lidí jsou podle odhadů pohřbeny pod troskami.
Noční izraelské útoky zabily v Gaze nejméně 15 lidí, mnoho dalších je pohřbeno pod troskami
Noční a ranní izraelské útoky v Gaze zabily nejméně 15 lidí.
Mezi oběťmi je:
Zoufalí Palestinci postavili stany poblíž obávané izraelské vojenské základny
Tisíce lidí uprchly v časných ranních hodinách z obléhaného města Gaza na pobřežní silnici al-Rashid a snaží se dostat na jih pásma Gazy jakýmkoli dopravním prostředkem, který najdou.
Některé rodiny však nevědí, kam mají jít. Proto si zde, poblíž koridoru Netzarim, pouhý 1 km od místa s významnou izraelskou vojenskou přítomností, postavily provizorní stany.
Tyto rodiny strávily noc pod širým nebem, bez přístupu k vodě a toaletám a v mnoha případech bez možnosti sehnat jídlo pro své děti.
