Izrael vybombardoval rodinný dům v Gaze, mezi 11 mrtvými jsou i děti

25. 9. 2025

čas čtení 4 minuty

Od čtvrtečního úsvitu bylo při izraelských vojenských útocích na střední a jižní část Gazy zabito nejméně 15 Palestinců, včetně dětí, které jsou mezi 11 mrtvými v az-Zawayda poté, co byl zničen jejich rodinný dům.

Španělsko a Itálie vysílají vojenské lodě poté, co aktivisté ve flotile, která se snaží prolomit izraelskou námořní blokádu Gazy, oznámili, že některé lodě byly napadeny drony jižně od Řecka.

Itálie vysílá druhou vojenskou loď na pomoc flotile s humanitární pomocí pro Gazu

Italský ministr obrany Guido Crosetto oznámil, že Řím vysílá druhou fregatu, která bude doprovázet flotilu Global Sumud, která veze humanitární pomoc a aktivisty do blokované Gazy.

Tento krok následuje po včerejším oznámení Itálie a Španělska, že vyšlou válečné lodě na ochranu flotily, která byla opakovaně terčem útoků dronů v mezinárodních vodách.

Izraelské ministerstvo zahraničí nařídilo flotile, aby se zdržovala mimo vody Gazy, a prohlásilo, že „nedovolí“ žádný pokus o prolomení námořní blokády hladovějícího palestinského území.

 

Izraelský voják zabit v Gaze při zintenzivnění pozemních bojů

Podle armády byl izraelský voják zabit palestinským odstřelovačem v obklíčeném městě Gaza.

Byl identifikován jako 21letý štábní seržant z brigády Nahal.

Po úterním zabití armádního důstojníka je to nejméně druhý voják, který zahynul v boji během izraelské pozemní invaze do největšího městského centra Gazy. 

Izraelské síly zabily 2 Palestince při střetech na okupovaném Západním břehu

Izraelské síly se během nočního nájezdu na město Tammun poblíž Tubasu na okupovaném Západním břehu dostaly do smrtelného střetu s Palestinci, informuje agentura Wafa.

Izraelské jednotky obklíčily dům ve městě a několik hodin na něj střílely, přičemž zabily dva mladé muže.

Místní zdroje sdělily, že jména zabitých mužů jsou Mohammad Qassem a Alaa Joudat.


Mezi oběťmi izraelského útoku v az-Zawayda jsou i děti

Několik z 11 lidí zabitých při nočním izraelském útoku na dům v oblasti az-Zawayda v centrální Gaze jsou děti, sdělila agentura AFP civilní obrana.

Těla dětských obětí byla podle záchranné služby převezena do nedaleké nemocnice.

Izraelská válka v Gaze si od října 2023 vyžádala nejméně 65 419 mrtvých a 167 160 zraněných. Dalších tisíce lidí jsou podle odhadů pohřbeny pod troskami.


Noční izraelské útoky zabily v Gaze nejméně 15 lidí, mnoho dalších je pohřbeno pod troskami

Noční a ranní izraelské útoky v Gaze zabily nejméně 15 lidí.

Mezi oběťmi je:

Jedenáct lidí – včetně dětí – zabitých v rodinném domě, který poskytoval útočiště vysídleným lidem v oblasti al-Zawayda v centru Gazy.

Čtyři lidé zabití v domě v jižní části města Khan Younis.

Mnoho dalších bylo při obou útocích zraněno.


Zoufalí Palestinci postavili stany poblíž obávané izraelské vojenské základny


Tisíce lidí uprchly v časných ranních hodinách z obléhaného města Gaza na pobřežní silnici  al-Rashid a snaží se dostat na jih pásma Gazy jakýmkoli dopravním prostředkem, který najdou.

Některé rodiny však nevědí, kam mají jít. Proto si zde, poblíž koridoru Netzarim, pouhý 1 km od místa s významnou izraelskou vojenskou přítomností, postavily provizorní stany.

Tyto rodiny strávily noc pod širým nebem, bez přístupu k vodě a toaletám a v mnoha případech bez možnosti sehnat jídlo pro své děti.

Při nočním a ranním bombardování zabil izraelský letecký útok na dům, kde se ukrývali vysídlení lidé v centrální Gaze, nejméně 11 lidí, včetně dětí, a při samostatném útoku na jižní Khan Younis zahynuli další čtyři lidé.

Jemenská milice Húsiů se přihlásila k odpovědnosti za útok dronem na jižní izraelské město Eilat, při kterém bylo zraněno 22 lidí, a uvedla, že se jedná o odvetu za genocidu v Gaze.

Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff řekl, že je „nadějný, dokonce přesvědčený“ o „nějakém průlomu“ v devastující válce Izraele proti Gaze v nadcházejících dnech.

Izraelský premiér Netanjahu znovu vyhrožoval, že „palestinský stát nebude založen“, zatímco řada zemí uznala palestinskou státnost na Valném shromáždění OSN.

Stovky demonstrantů se shromáždily na letišti Ben Gurion v Tel Avivu, aby protestovaly proti Netanjahuovi, který odletěl do New Yorku na zasedání OSN.

