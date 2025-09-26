Rosatom a Írán podepsaly dohodu o výstavbě malých jaderných elektráren
26. 9. 2025Ruská státní korporace Rosatom a Írán podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí týkající výstavby jaderných elektráren nízkého výkonu na íránském území, uvedl Rosatom.
Letouny MiG-29 podle něj dorazily do země jako "dočasné řešení" a nyní jsou na letecké základně v Šírázu. Zároveň jsou v rámci dlouhodobé spolupráce postupně dodávány do Íránu stíhačky Su-35. Náměstek také poznamenal, že kromě ruského vybavení jsou do země dodávány čínské systémy protivzdušné obrany HQ-9.
Dodávky přicházejí uprostřed nedávného vojenského konfliktu mezi Íránem a Izraelem, který trval od 13. do 24. června. Během bojů se izraelskému letectvu podařilo potlačit íránský systém protivzdušné obrany, zasáhlo klíčová jaderná zařízení a získalo kontrolu nad vzdušným prostorem centrálních oblastí země.
Po skončení nepřátelských akcí Seyyed Mohammad Sadr, člen Rady pro určení politické výhodnosti Íránu, obvinil Moskvu z přenosu dat o umístění íránských center protivzdušné obrany do Izraele a označil strategické spojenectví s Ruskem za "zbytečné".
V lednu íránský prezident Masoud Pezeshkian a Vladimir Putin podepsali v Moskvě dohodu o strategickém partnerství, včetně vojenské spolupráce. Během červnové války však Rusko ve skutečnosti Teheránu neposkytlo podporu. 23. června přijel íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi do Ruska s žádostí o dodávku nových systémů protivzdušné obrany a pomoc při obnově jaderné infrastruktury, ale Kreml se omezil na verbální odsouzení izraelských akcí a neposkytl dříve slíbené S-400.
Zároveň v roce 2024 Izrael v reakci na raketové útoky zničil všechny ruské systémy S-300 na íránském území.
Zdroj v ruštině: ZDE
