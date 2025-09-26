Írán oznámil přijetí partie stíhaček MiG-29 a systému protivzdušné obrany S-400 z Ruska

26. 9. 2025

Írán obdržel dodávku ruských stíhaček MiG-29 a také protiletadlový raketový systém S-400. Oznámil to člen výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku parlamentu Abolfazl Zohrevand, hlásí Didban Iran.

Letouny MiG-29 podle něj dorazily do země jako "dočasné řešení" a nyní jsou na letecké základně v Šírázu. Zároveň jsou v rámci dlouhodobé spolupráce postupně dodávány do Íránu stíhačky Su-35. Náměstek také poznamenal, že kromě ruského vybavení jsou do země dodávány čínské systémy protivzdušné obrany HQ-9.

Dodávky přicházejí uprostřed nedávného vojenského konfliktu mezi Íránem a Izraelem, který trval od 13. do 24. června. Během bojů se izraelskému letectvu podařilo potlačit íránský systém protivzdušné obrany, zasáhlo klíčová jaderná zařízení a získalo kontrolu nad vzdušným prostorem centrálních oblastí země.

Po skončení nepřátelských akcí Seyyed Mohammad Sadr, člen Rady pro určení politické výhodnosti Íránu, obvinil Moskvu z přenosu dat o umístění íránských center protivzdušné obrany do Izraele a označil strategické spojenectví s Ruskem za "zbytečné".

V lednu íránský prezident Masoud Pezeshkian a Vladimir Putin podepsali v Moskvě dohodu o strategickém partnerství, včetně vojenské spolupráce. Během červnové války však Rusko ve skutečnosti Teheránu neposkytlo podporu. 23. června přijel íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi do Ruska s žádostí o dodávku nových systémů protivzdušné obrany a pomoc při obnově jaderné infrastruktury, ale Kreml se omezil na verbální odsouzení izraelských akcí a neposkytl dříve slíbené S-400.

Zároveň v roce 2024 Izrael v reakci na raketové útoky zničil všechny ruské systémy S-300 na íránském území.

