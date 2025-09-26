Slovensko si chrání hodnoty, možná zakáže duhu i polévku z tofu
26. 9. 2025 / Fabiano Golgo
Po schválení ústavní novely, která občanům Slovenska laskavě vysvětluje, že existují pouze dvě pohlaví a že adopce dětí je výsadou tradičních rodin, se vláda Roberta Fica nechystá usnout na vavřínech. „Je to jen první krok k očistě našich hodnot,“ prohlásil premiér, zatímco za ním vlála státní vlajka a ticho rušil jen zvuk metly zametající lidská práva pod koberec. Podle vládních zákulisních informací se chystá balíček dalších opatření na ochranu slovenské identity. Mezi zvažovanými návrhy jsou například:
> Zákon o brynzové čistotě – Každá brynza musí obsahovat alespoň 120 % tradice a 0 % „genderové ideologie“. Veganská brynza bude úředně překlasifikována na „sádrovou hmotu“.
> Národní krojový dekret – Občané budou povinni jednou měsíčně vyjít na ulici ve slovenském kroji a udělat alespoň tři otočky na znak „kulturní suverenity“. Porušení se trestá povinným poslechem lidovek ve smyčce.
> Ústavní ochrana halušek – Zakazuje se podávání brynzových halušek s jakoukoli ingrediencí „podezřelého“ původu, zejména avokádem nebo tofu. Porušitelé budou posláni na převýchovný kurz míchání slaniny.
> Jazyková čistota při tatranských túrách – Turisté musí během výstupu na Rysy výhradně zpívat slovenské lidové písně. Kdo použije anglické slovo „hiking“, bude deportován do nejbližší salaše k meditaci nad identitou.
> Anti-Čičmany klauzule – Ornamenty z obce Čičmany smějí zdobit jen „morálně tradiční“ stavby. Pokus vyzdobit s nimi gay bar bude kvalifikován jako zločin proti krojové etice.
> Zákon o tatranském medvědovi – Každý medvěd bude oficiálně prohlášen za „hetero samce“ a bude mít povinnost při každém setkání s turisty třikrát zahučet na důkaz oddanosti rodinným hodnotám.
> Referendum o duze – Barevné spektrum bude zredukováno na tři „vlastenecké“ barvy. Při dešti budou občané povinni dívat se do země, aby nepodlehli západní propagandě v atmosféře.
> Ústavní definice polévky – Jídla bez masa nebudou považována za „plnohodnotný pokrm“, aby nedošlo k ohrožení tradiční kuchyně a mužnosti guláše.
> Ministerstvo pro ochranu heterosexuálního dechu – Úředníci budou dohlížet, aby se občané při líbání nedopouštěli „podezřelých“ úhlů hlav.
> Zákon o rodinném stolu – Každá domácnost bude muset vlastnit minimálně jednu sochu „tradiční rodiny“ a každou neděli ji políbit, jinak hrozí pokuta nebo povinné školení párového tleskání.
Vládní představitelé ujišťují, že všechny návrhy mají jediný cíl: ochránit Slovensko před nebezpečím reality 21. století. Kritici však varují, že po zákazu duhy by mohlo přijít i na zákaz gravitační přitažlivosti, pokud by ji Evropská unie označila za „progresivní“.
„My si naše hodnoty nenecháme diktovat Bruselem ani fyzikou,“ řekl jeden z poslanců s hrdým výrazem a přilepenou národní trikolórou na klopě.
