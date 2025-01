Rozhovor Britských listů 700. Fico, Vietnam, Moskva, Putin a Trump

6. 1. 2025

Ficova dovolená v luxusním vietnamském hotelu po návštěvě v Moskvě, kam odjel slovenský premiér zcela sám a nikdo neví, co tam vlastně dojednal. Ficova videa, na kterých obviňuje západní spojence z EU a NATO ze zrady a nepřímo přísahá věrnost Rusku. Do toho souhrn videí, která ukazují na čistě mafiánské způsoby současné vlády na Slovensku. Jak dlouho ještě může Slovensko zůstat v EU a NATO? A není Ficovo chování pouze snahou chytit ten správný vítr s příchodem Trumpa do Bílého domu? Rozhovor s původně slovenským, v Česku žijícím novinářem Arpádem Soltészem.

Bohumil Kartous: Vážení diváci Rozhovorů Britských listů, přeji vám vše dobré v novém roce. V novém roce tady máme opět s potěšením Arpáda Soltésze, původem slovenského novináře žijícího v Česku a spisovatele. Dobrý den.

Arpád Soltész: Dobrý deň.

Bohumil Kartous: Budeme se samozřejmě bavit o Slovensku a o tom, jaká je situace na Slovensku. Mimochodem, už se podařilo identifikovat, kde se nachází pan premiér? Toho času taková nejistota o tom, kde se vlastně nachází.

Arpád Soltész: Nevieme, kde sa nachádza v tomto okamihu, ale svoje posledné video evidentne nakrúcal v luxusnom hanojskom hoteli. Je otázka vkusu, nakoľko sa niekomu páči alebo nepáči. Myslím že noc tam stojí €6200. A je úplne jednoznačne identifikované, dokonca sa novinárom Denníka N aj podarilo do toho hotela dovolať a recepční pána Fica ochotne prepojila, ale nezdvihol telefón.

Bohumil Kartous: Aha, dobře. To platí daňový poplatník dovolenou pana Fica, nebo to je vlastně oficiální návštěva? Jak to vlastně je? Ale musel asi se neobtěžovat to někomu sdělit, že jo.

Arpád Soltész: Nevieme. Oficiálna návšteva to zrejme nie je preto, že o nej nevie nikto nič, ani nikto nijakým spôsobom nekomunikuje. Zrejme je to súkromná cesta, hoci je zaujímavé, že vo Vietname je v tomto okamihu prezidentom To Lam, čiže človek, ktorý si prišiel do Bratislavy vyzdvihnúť vietnamského občana uneseného z územia Nemecka a slovenská vláda mu na to vtedy požičala slovenský vládny špeciál, aby ho dokázali dostať za hranice Európskej únie.

Bohumil Kartous: To si vzpomínám. Nemůžete jenom prosím krátce připomenout, kdy se to stalo a jaké byly okolnosti? Vlastně tady tohohle únosu de facto.

Arpád Soltész: Bol to vietnamský občan, ktorý pravdepodobne ako pokladník nejakej vietnamskej komunistickej kliky okradol svojich vlastných ľudí, požiadal o politický azyl v Nemecku, odkiaľ ho uniesla vietnamská tajná služba, ho zdrogovali, zbili, naložili do nejakej dodávky, ktorú zaparkovali v Bratislave pred hotelom Bôrik a do toho hotela prišiel na oficiálnu návštevu To Lan, ktorý bol v tom čase šéf vietnamských bezpečnostných zložiek, rokoval s Robertom Kaliňákom a keď to rokovanie trvalo tuším hodinu alebo nejaký veľmi krátky čas a bolo to tak, veľmi náhle sa to celé zbehlo a na návrat domov im Robert Kaliňák požičal slovenský vládny špeciál, ktorým leteli z Bratislavy do Moskvy. Neskôr bol z toho veľký škandál. Samozrejme, Robert Kaliňák poprel, že by vedel o tom, že plánujú týmto spôsobom prepašovať uneseného vietnamského občana z územia Európskej únie. Neviem ako to presne bolo. Je takmer nepochopiteľné, že ako mohli všetci slovenskí úradníci, ochrankári a ďalší ľudia prehliadnuť, že tam majú niekoho, kto evidentne nie je v poriadku. Tvrdili, že oni si mysleli, že je opitý. Ale bol to teda obrovský medzinárodný škandál, po ktorom neskôr Slovensko aj zásadným spôsobom obmedzilo diplomatické vzťahy s Vietnamom, ale myslím si, že tam opäť dochádza k zásadnému otepľovaniu.

Bohumil Kartous: Ano. Rozhodně ta návštěva to asi.

Arpád Soltész: Robert Fico sa rozhodne nenachádza na nepriateľskom území. Áno, i povedzme to takto.

Bohumil Kartous: Určitě nebyl unesen. Netrpí tam.

Arpád Soltész: Zrejme tam podobne ako unesený vietnamský občan letel z Moskvy. Predpokladáme, len nevieme, kedy presne a akým spôsobom, akým lietadlom.

Bohumil Kartous: No celé to vlastně nějakým způsobem zapadá do obrazu toho mafiánského státu, kterým Slovensko do značné míry tedy je podle toho, co je vlastně možné, když někdo z politické pozice je schopen porušit mnoho pravidel, která je nutno dodržet, tam není možné je jen tak jako jednoduše překračovat. A vy jste teď poukázal na to, že pan premiér Fico letěl do Vietnamu přímo z Moskvy? Je to tak?

Arpád Soltész: To len predpokladáme, nevieme to. On sa mohol niekde zastaviť. My nevieme, ako sa dostal do Moskvy, pretože naposledy sme ho videli v Bruseli. Potom sme ho zrazu viděli v Moskve, v Kremli podávať si ruku s Vladimírom Putinom a potom nakrúcal nejaké videá, ktorých posolstvo je v podstate, že Ukrajina je nepriateľ NATO a Európska únia sú zradcovia, ktorí nás zapredávajú nepriateľské Ukrajine a Rusko je tá mocnosť, ktorá by nás mohla spasiť. To je zhruba message tých videí. Ono to bolo v podstate jasné v okamihu, keď si potriasol rukou s Vladimírom Putinom. Mne to už prišlo trošku, že aj príliš tlačí na pílu v tých videách. On teda tvrdil, že šiel do Moskvy vybavovať plyn, ále absolútny nezmysel, to by musel vybavovať v Kyjeve. A nik nevedel, odkiaľ tie videá nakrúca. Malo to také veľmi bizarné pozadie, taký zlatý záves a nejaký čudný retro telefón a zvlaštna lampa. Jednak nejaký dovolenkári upozornili, že ho videli vo Vietname, lebo Slováci sú lepší ako niektoré rozviedky turisti teda.

Bohumil Kartous: Občanská společnost.

Arpád Soltész: Neviem či Denník N dostal tip alebo trpezlivo prezeral fotky luxusných hotelov vo Vietname, ale práve ten ten záves a ten telefón sú natoľko výrazné. Ešte tam trčal kus veľmi takého gýčového rámu, do ktorého bol zasadený televízor a v nem ešte boli nejaké zábery z Červeného námestia. To vlastne upútalo pozornosť, čiže keď ako člověk vidí fotografiu apartmánu, tak sa to dá úplne jednoznačne stotožniť práve pre tieto veľmi výrazné prvky, ktoré sa asi páčia, predpokladám, že veľmi bohatým Rusom, Číňanom, Vietnamcom a podobné klientele. Trochu to vyzerá ako luxusný nevestinec na pohľad. Určite to nie je lacné ako ani, pretože tam sú použité kvalitné materiály a drahé záležitosti. Len sú tam naskladané v takej hustote, zlatá vaňa v tom apartmáne aj kompletne pozlátené, je to taký ten veľmi ten východný vkus. Povedzme to takto.

Bohumil Kartous: To je asijské Mar-a-Lago lego. To mají tihle lidi společné většinou.

Arpád Soltész: Áno, je to také veľmi okázale, ale povedzme, že ľudia, ktorí viac obľubujú minimalistický alebo decentnejší štýl, by sa tam asi necítili úplne pohodlne. .

Bohumil Kartous: Pro pana Fica pravděpodobně ideální z defaultní tapetou Rudého náměstí na televizoru.

Arpád Soltész: Je to podstatné, ale pán Fico má na jednom z tých videí to bolo naozaj zvláštne, že mal na sebe oblekové sako na ktorom sa zdalo, že mu o chvilku odletí gombík. Naozaj bolo aj veľmi napnuté a potom sme si všimli, že v tom saku má vlastne bielu polokošeľu. Čiže vyzerá to tak, že narýchlo si niekde požičal od niekoho nejaké sako a mal nejakú bielu polokošeľu, aby nakrútil video. No a on si samozrejme veľmi potrpí na svoj výzor ako väčšina ľudí, ktorí pochádzajú z malých miest a dostanú sa do vysokých pozícií a nie sú si úplne istí svojim vlastným zjavom, čiže to bola jedna z prvých vecí, ktoré udreli do očí.

Bohumil Kartous: Si půjčil asi od vietnamského recepčního, ale ta cesta. z Moskvy ta je důležitá, respektive návštěva v Moskvě. Já jsem si všiml toho, když si s panem Putinem podávali ruce, tak Putin se od něj už jako v určitém okamžiku jako odvracel, vypadalo to, jako že není úpln.- Jako že asi to nebyla úplně jako přátelská návštěva, že to spíš byla návštěva, kterou si skoro pan Fico asi nějak vymodlil. Mi to tak přišlo, nebo – že to nebylo tak, jako že by to byl rovný s rovným, což asi je vcelku přirozené.

Arpád Soltész: Rovný s rovným to určite nebolo, netušíme, kto tu návštevu inicioval. Pripomeňme si, že o tej návšteve vlastne oficiálne na Slovensku na inštitucionálnej úrovni nikto neinformoval. Toho Roberta Fica tam nikto nesprevádzal. Tam nebol slovenský veľvyslanec, nebol zástupca ministerstva zahraničných vecí, on tam bol úplne sám, dokonca hral presilovku, pretože Vladimír Putin tam mal svojho poradcu. Nebol tam tlmočník za slovenskú stranu, čiže on tam sedel naozaj úplne sám, čo aj opticky vyzerá veľmi blbo. Na toto si dávajú v medzinárodných vzťahoch lídri obrovský pozor, aby nikdy nevyzerali ani opticky, že sú v menšine. Robert Fico s tým zjavne buď nemal problém, alebo to bol ochotný akceptovať. Podľa mňa sa celá tá návšteva zbehla veľmi narýchlo. Treba si pripomenúť, že Robert Fico naozaj nebude v Kremli nikdy vnímaný ako autentický priateľ Ruska. On je pre Vladimira Putina jednoznačne zradca, pretože po anexii Krymu, keď Rusko odstavilo plyn pre Ukrajinu, tak Robert Fico povolil reverzný tok plynu cez Slovensko na Ukrajinu. Vtedy sa on stal horlivým Európanom, ktorého jadrovou agendou bolo ukotvenie Slovenska v tvrdom jadre Európskej únie a to sa zmenilo až po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď sa on stal vlastne pre západné spoločenstvo ako osoba úplne neprijateľným a toxickým. Mňa neprekvapuje, že Robert Fico prišiel do Kremľa pravdepodobne o niečo pokorne poprosiť. Iste pomôže aj tá fotografia s Vladimirom Putinom pred jeho elektorátom a na Slovensku naozaj hrozí, že táto koalícia nevydrží do konca nedovládne, že budú predčasné voľby. Iná otázka, že na čo by to bolo dobré Vladimírovi Putinovi, čiže mňa neprekvapuje, že Robert Fico tam šiel. Zaujímavý je samotný fakt, že ho Vladimír Putin prijal. To znamená, že Robert Fico preňho vie vykonať nejakú službu, ktorá má preňho nejakú hodnotu?

My vôbec nevieme, čo tam Robert Fico vyšmelil, ani za akú cenu, ale úplne jasné, že to nebola iba PR aktivita, kde Vladimír Putin poskytol Robertovi Ficovi tú láskavosť, že budeš mať so mnou fotku v kampani.

Bohumil Kartous: No tak samotná přítomnost premiéra země, která je členem Evropské unie a NATO, dává Putinovi jistou legitimizaci prostě toho, co dělá, tady můžu říkat svým Rusům, za mnou sem jezdí tady premiérové typu Orbána a Fica, to jsou ti rozumní. Oni chtějí vyjednávat o situaci, vidíte, že my jsme v jednání o Ukrajině, o dalších věcech, takže si myslím, že pro Putina je to v zásadě velmi užitečné pro řekněme nějakou vnitřní propagandu v rámci Ruska i pro to vlastně nalobovat nebo znepokojovat občany Evropské unie a členských zemí NATO tím, že prostě tady tenhle kolaborant tam jezdí a zároveň reprezentuje obě ty struktury, takže si myslím, že i pro něj to má nějaký význam. A co tak odhadujete, že by Fico mohl získat z Ruska? Energie to pravděpodobně nebudou, protože Slovensko je závislé na na infrastruktuře v zásadě Evropské unie nebo Západu.

Arpád Soltész: Môžeme len špekulovať. Viem si predstaviť, že si trebárs šiel dohodnúť nejaké garancie svojho vlastného osobného postavenia výmenou za služby. A ja si myslím, že Robert Fico naozaj nepočíta s tým, že Slovensko vydrží v NATO a v Európskej únii donekonečna a Slovensko naozaj keby zostalo osamotené, tak nespĺňa geopolitické minimum štátnosti, čiže potrebuje buď spojencov ako má na Západe, alebo keď teda Robert Fico tvrdí, že tí spojenci sú nám nanič, lebo na zapredávajú nášmu nepriateľovi, ktorým je Ukrajina, tak v tom prípade potrebuje ruského hegemóna alebo niekoho podobného, kto mu dá aspoň nejakú formálnu suverenitu. Myslím si, že toto je naivné očakávanie. Ale možno si to Robert Fico tak predstavuje. Ťažko povedať naozaj tým, že v akom režime to rokovanie prebehlo a to je podstatné. My o ňom nevieme nič. Predseda slovenskej vlády v podstate nebol rokovať s Vladimírom Putinom ako demokraticky zvolený predseda vlády, ktorý je nejaký prvý medzi rovnými a v snejakom inštitucionálnom rámci s nejakým mandátom od vlády, na ktorej sa o niečom dohodli tam o niečom rokovať, ale šiel tam ako diktátor alebo autokrat, ktorý jednoducho prijíma rozhodnutia úplne sám z vlastnej vôle a z vlastného rozmaru a rokuje s inými lídrami, kedy uzná za vhodné, akým spôsobom uzná za vhodné a o čom uzná za vhodné a nikoho iného do toho nič nie je.

Bohumil Kartous: Vy jste mluvil o tom, že je možné, že vlastně na Slovensku nevydrží ta vláda, protože tam dochází v posledních měsících k určitým takovým disrupcím, několik poslanců, kteří více či méně odmítají hlasovat s tou koalicí. Jak to vnímáte? Jak seriózně lze předvídat, že dojde k takovému rozpadu, který by vedl k předčasným volbám na Slovensku?

Arpád Soltész: Ona ta koalícia je posliepaná z takých ľudí, ktorí nie sú schopní profesionálneho politického výkonu. To je jednoducho - hľadám nejaký slušnejší termín ako zberba alebo banda, ale to je skupina ľudí, kde viacmenej každý hľadá nejaký svoj osobný záujem. Tie osobné záujmy sú často veľmi protichodné a Robert Fico zjavne neinvestuje dosť energie do toho, aby to celé udržal pohromade. Treba ale upozorniť, že to, že tá koalícia nemusí vydržať a môže sa zosypať, neznamená, že potom budú voľby takého typu, aké si pamätáme od roku 1989. Je veľmi naivné si myslieť, že politický systém, ktorý platil do posledných volieb na Slovensku, je nemenný a pevne daný a že Robert Fico nebude mať odvahu ho meniť. On už úplne mení spôsob výkonu moci. Naozaj ten jeho výlet do Moskvy má absolútnu logiku a nie je na ňom vôbec nič zvláštne, ani nič bizarné ani nič prekvapujúce, keď ho budeme hodnotiť v intenciách autokrata, ktorý riadi svoju krajinu, dokonca aj ten výlet do Vietnamu je potom úplne v poriadku.

Bohumil Kartous: V souvislosti s tím nedávno se dostaly na veřejnost videozáznamy z lovecké chaty, na kterých vlastně tady řekněme nejvyšší reprezentanti současné vlády včetně premiéra, včetně ministra obrany, nejvyšší jeho spojenci, diskutují s různými -

Arpád Soltész: Riaditeľa slovenskej informačnej služby súčasného podotýkam.

Bohumil Kartous: Tak jako diskutují o tom, jakým způsobem budou si uzurpovat Slovensko do budoucna, prostě, co budou dělat. Tam představují ta schémata, ty plány úplně fakt jako neuvěřitelné, to je něco, co by v demokratické zemi muselo tu vládu okamžitě položit, něco, co by mělo vehnat statisíce lidí do ulic jo, že? Že to je obraz totální zkázy, totální prohnilosti. Co to způsobilo?

Arpád Soltész: Tie videá boli známe predsa už pred parlamentnými voľbami. Oni teraz uverejnili kompletne všetky, ale médiá ich mali k dispozícii už predtým a tie časti, ktoré boli nejakým spôsobom vo verejnom záujme, boli publikované.

Bohumil Kartous: Jasně. Že to není žádná novinka.

Arpád Soltész: Toto nie je úplná novina. A je to 18 hodin materiálu. Ja si nemyslím, že je veľa ľudí, ktorí to naozaj videli a pozorne počúvali celé Zaujímavé sú práve tie výňatky z toho. Áno, ja si myslím, že toto elektorát Roberta Fica nejakým spôsobom nevyrušuje.

Bohumil Kartous: To je ta žába, která už je tak jako uvařená, že je to úplně jedno?

Arpád Soltész: Nie, to nie je uvarená žaba. To sú tí ľudia, ktorým sa to práve takto páči. Oni to takto chcú mať.

Bohumil Kartous: To je dost tedy znepokojivé, protože Slovensko je stále partnerem v Evropské unii a NATO. Vy tvrdíte, že -

Arpád Soltész: Formálne áno, ale keď počúvame Roberta Fica, čo odkazuje z Moskvy a z Vietnamu, tak defacto už nie.

Bohumil Kartous: No problém je, že vlastně Slovensko nelze jen tak úplně z těch struktur odstranit, že, i kdybychom nakrásně chtěli. To je velký problém. Slovensko by muselo vlastně požádat minimálně o vystoupení z Evropské unie, což neudělá, že.

Arpád Soltész: Nie som si istý, že to neurobí. Ja si myslím, že Robert Fico touto rétorikou reálne pripravuje svoju vlastnú populáciu na to, že Západ je zradca, ktorý nás zapredáva. Ukrajina je nepriateľ, ktorý nás ohrozuje a Rusko je náš skutočný spojenec.

A keď to potom ako dotiahneme do logickej koncovky, to nemá inú logickú koncovku ako odchod z Európskej únie a z NATO. V tomto okamihu by mu to asi neprešlo v nejakom regulárnom referende, ale viem si predstaviť, že to prejde v referende, ktoré bude organizované iným spôsobom a poprípade s nejakou ruskou podporou podobného typu, akú poskytli Georgescovi v Rumunsku. Rovnako môžu prebiehať aj najbližšie parlamentné voľby. Jednoducho Robert Fico bude mať istotu, že z nich vyjde ako víťaz a možno nebude potrebovať ani koaličného partnera, alebo nebude mať žiadnu skutočnú opozíciu. To všetko sa dá uhrať, keď sa niekto odhodlá, nedá sa s tým samozrejme dlhodobo fungovať v Európskej únii a Európska únia stále, keby sa láskavo konečne prebrali všetky inštitúcie a pochopili, že toto je veľmi nebezpečné na mnohých úrovniach, stále môže pristúpiť aspoň k nejakým opatreniam. Základ je samozrejme okamžité škrty ako financovanie, lebo Robert Fico z tej Európskej únie nemá nič iné len peniaze, jeho to tam hodnotou nikdy nikdy nezaujímalo. Tu nikdy nešlo o nejakú slobodu a demokratické ideály to ho skôr obtiažovalo. Už vôbec nie o právny štát, čiže preňho jediná hodnota Európskej únie spočíva v tých peniazoch, ktoré nemôže mať, čiže v okamihu, keď mu financovanie zastavia, tak to bude preňho veľmi jednoduché rozhodovanie.

Bohumil Kartous: Možná ještě vlastně poznámka k té podpoře, Robert Fico má neuvěřitelný počet lajků na svém facebooku. Vzhledem k tomu, jak je Slovensko malá země a tam je indikace k tomu, že vlastně už ta podpora nějakým způsobem probíhá. Teda že vlastně ten mechanismus zneužívání algoritmů, který Rusové mají perfektně zvládnutý, tak ten už pravděpodobně asi běží, že jo.

Arpád Soltész: Samozrejme to asi nebude operácia, ktorá sa rozbieha dva dni pred voľbami. A Robert Fico nie je nejaký stratég, on je šikovný taktik. Stratég je Viktor Orbán, nie Robert Fico. Ale v Kremli už nejakí stratégovia sú.

Ja som si aj všímal tie, lebo tieto rôzne videá on dáva v pravidelných časových intervaloch, ako keby posiela svoje politické posolstvá medzi plebs. Predtým vyzerali ako keby boli napísané v Budapešti a prekladali z maďarčiny. Tieto už vyzerajú ako keby boli prekladané z ruštiny a v oveľa vyššej kvalite.

Bohumil Kartous: To převzali ze štábu, tedy.

Arpád Soltész: A ko keby už mal lepší PR tým. Len na druhou stranu, ak on má niekoho kto je naozaj zodpovedný za jeho PR, teraz je najvyšší čas ho vyhodiť, lebo tie videá z Vietnamu boli tak zbytočné. A odkopali to, že je v tom Vietname a to je jedna z tých vecí. Ono samozrejme tomu politicky nezlomí väz, ale je to veľmi nepríjemné, lebo keď budeme. podozrievať Roberta Fica z politickej zodpovednosti za napáchanie nejakých miliardových škôd, koľko ľudí si vie predstaviť, koľko je miliarda toto málokto rozumie, ale tých €6200 za jednu noc v hoteli, to je niečo čomu každý rozumie. Aj ten najmenej kvalitný volič si vie predstaviť, čo to znamená, koľko dní tam môže slopať od rána do večera, že, možno je to jeho osobný príjem, alebo polročný. To je to, čo vyzerá blbo.

A už keď neodbytne cítil potrebu robiť tie videá naozaj, dalo sa to urobiť niekde pred úplne neutrálnym pozadím, ktoré je neidentifikovateľné. Neviem teraz a hneď po návrate tvrdiť, že tam síce bol súkromne, ale zároveň aj na nejakých neformálnych rokovaniach a nemôže povedať, o čom rokovali, ale keď nám to vyjde, bude to pre Slovensko dobré, aby to nejak predal. Myslím si, že on naozaj nechcel, aby sa vedelo, kde trávi toto obdobie. Zaujíma ma, kedy sa vráti, aby som predpokladal, že dnes je ešte na Slovensku štátny sviatok. Že niekedy zajtra alebo koncom týždňa sa už opäť vynorí v Bratislave. Zaujímavé inak, že podobným spôsobom v podobnom čase odhalili takisto turisti v Indii v nejakom super luxusnom ajurvédskom hoteli Viktora Orbána.

Bohumil Kartous: Takže Maďarsko a Slovensko si podrobují jižní a jihovýchodní Asii, zjevně.

Arpád Soltész: Najparanojickejšia nie úplne vážne myslená poznámka od maďarského kolegu bola, že neodišli oni obidvaja do Ázie, aby sa vyhli jadrovému spádu?

Bohumil Kartous: V těchhle dobách to nezní úplně jako vtip.

Arpád Soltész: Ako z Kremľa dobre informovaní lídri, že sa ratali teda bezpečne ďaleko z Európy. Nebolo to asi myslené úplne vážne, ale áno, na chvíľku z toho až zamrazilo, ale myslím si, že toto nehrozí do 20. januára.

Bohumil Kartous: Proč zrovna do 20. ledna?

Arpád Soltész: Pretože vtedy budú inaugurovať Donalda Trumpa. To úplné mení pravidlá hry, respektíve prestanú platiť akékoľvek pravidlá hry a už sa objavilo v nejakom slovenskom bulvári, že vo februári by mohol byť na Slovensku Donald Trump. Aj z tej Moskvy bolo vlastne jedno z posolstiev, že mohli by sa mierové rokovania o Ukrajine konať na Slovensku. Je to úplná sprostosť, pretože aj keby dokopali prezidenta Zelenského k nejakému typu mierových rokovaní, asi by nebol ochotný do Bratislavy. To povedal, že prezident Zelenskyj bude mať miesto pri stole a mierových rokovaniach o Ukrajine.

A keby Donald Trump s Vladimirom Putinom v Bratislave sa na niečom dohodnú -

Bohumil Kartous: To je moc pěkná představa, ale Zelenský u toho určitě nebude z toho, co je zřejmé. A ona ani jedna strana v současnosti nejeví zájem o to vést nějaká jednání o mírových dohodách.

Ale to, co říkáte: přece jenom poslední otázka důležitá: není vlastně Robert Fico a celá tadyta parta jeho pohůnků vlastně nejsou dobří vizionáři? Nevnímají to, že se mění světový pořádek právě s nástupem Donalda Trumpa jako vrcholného představitele té nové americké. administrativy poskládané z nejrůznějších bláznů, dobrodruhů, konspirátorů a podvodníků, jímž je i samotný Trump podle výroku amerického soudu a není to vlastně jenom předvídavost, která Roberta Fica vede k tomu, že on pak bude na té správné straně barikády?

Arpád Soltész: Takáto strategická predvídavosť to bola u Viktora Orbána. Robert Fico si len ochraňuje vlastnú kožu a jemu neostal iný manévrovací priestor ako práve tento. Pn sa pridal, lebo musel. Ja si myslím, že on, že ani Robert Fico nakoniec bneude pri rokovacom stole ako pozvaný hosť, ale bude na jedálnom lístku. A inak ja som to s tým prezidentom Zelenským nemyslel tak, že on odmietne účasť na tých mierových rokovaniach, ale že ho vôbec nemusia pozvať. To môže byť nejaký nový Mníchov, kde mu vnútia nejaké riešenie, ktoré sa mu nebude páčiť a vieme, že Donald Trump na osobnej úrovni celkom určite prezidenta Zelenského nemá rád, dokonca ho asi dosť nenávidí. On je dosť pomstychtivý. Európa ho absolútne nezaujíma ako taká, či sa jej vodí dobre, alebo dokonca čím horšie, tým, či je Európa slabšia, tým sa on cíti silnejší. Pre Donalda Trumpa je nielen politika, ale celý život je hra s nulovým súčtom. V tomto má vyslovene ruskú mentalitu, to je na ňom fascinujúce a. ja si viem predstaviť, ak Donald Trump napríklad povie Vladimírovi Putinovi niekde v Bratislave, že Voloďa, vieš, čo mňa nezaujíma, keď im tam chceš hodiť jadrovú bombu do Kyjeva, aby si ich konečne umúdril, my na to určite reagovať nebudeme. V tom okamihu je vymaľovaná. No rátať dnes s akýmikoľvek veľmi negatívnymi scenármi. Ja si myslím, že Robert Fico stavil na tento vývoj. Že naozaj Vladimír Putin bude vládnuť minimálne nejakej ríši v intenciách bývalého Sovietskeho zväzu a je to absolútne nemorálne, nepriateľné. Znamená to koniec ľudských práv a občianskych slobôd na Slovensku, ale preňho osobne to môže byť veľmi výhodné a múdre rozhodnutie.

Bohumil Kartous: Rozumím, já si nedokážu úplně představit, že by současná Evropa strpěla, byť souhlasím s tím, že Trumpa Evropa absolutně nezajímá, Evropa je pro něj nějaká dojná kráva, která není dostatečně vydojená, prostě je potřeba ji vydojit vyššími cly a vyššími nákupy obranných systémů a munice ze Spojených států, k čemuž má sloužit primárně, to navýšení obranných výdajů, které samo o sobě není nic špatného, to samozřejmě Evropa zanedbala, ale myslím, že Trump vidí v tom zvýšení obranných výdajů, zejména to, že se bude nakupovat ve Spojených státech. Bude se nakupovat pro Ukrajinu a bude se nakupovat pro Evropu samotnou, ale nedokážu si úplně představit, že by Trump zašel až tak daleko, že by úplně obešel, což Ukrajinu, ale Evropu v tom, že by vyjednával s Putinem sám o tom, jakým způsobem dopadne válka v Ukrajině,. Tak to fakt si říkám, to by nebylo, jako že to snad není možný.

Arpád Soltész: Ja netvrdím, že to tak bude, lebo podľa mňa dnes ani Donald Trump nevie čo urobí Donald Trump zajtra, nie že o mesiac. Ale očakávať od neho racionálne správanie a takéto stratégie, že potrebujeme niečo z Európy vydoji vo vyšších obranných rozpočtoch, tak na toto by som naozaj nestavil vôbec nič. On sa nespráva racionálne, nesprával sa racionálne ani počas prvého mandátu, kde ešte mal vo svojom okolí ľudí, ktorí sa správali racionálne a korigovali ho. Takí ľudia tam už nie sú a toto my na Slovensku teraz už dôverne poznáme cez vládu Roberta Fica. On je dnes obklopený výhradne ľuďmi, ktorých jedinou pridanou hodnotou je lojalita. Oni sú schopní všetkého, ale nedokážu nič urobiť. Na to jednoducho nemajú odbornú intelektuálnu ľudskú žiadnu kapacitu. Ako naozaj, to je armáda do roztrhania lojálnych idiotov. A takou istou sa obklopil aj Donald Trump, ktorý budú slepo vykonávať akýkoľvek jeho náhodný rozmar. A my vieme, že on má tých náhodných rozmarov plnú hlavu. Čiže to bude veľmi nebezpečná situácia a myslím si, že Donald Trump si ľudsky bude oveľa lepšie rozumiet s Vladimirom Putinom ako s prezidentom Zelenským.

Bohumil Kartous: To nepochybně, a nám nezbývá, než se nechat překvapit, byť bychom rádi žili ve světě, který nabízí trošku větší jistotu a děkuju za další rozhovor. A určitě se na vás obrátíme znovu, protože i vývoj ve světě i na Slovensku bude velmi turbulentní. Děkuji i vám, diváci Rozhovorů Britských listů.