Fádí bojuje o život. Izrael blokuje evakuaci kameramana postřeleného v Gaze

14. 1. 2025

Stav Fádího al-Wahídího se zhoršuje, varuje nemocniční personál, který nemá k dispozici léky potřebné k jeho léčbě





Bylo 9. října kolem třetí hodiny odpoledne, když malá skupina novinářů Al-Džazíry dorazila do uprchlického tábora Džabalíja na severu Gazy. Tým podle svých slov připravoval reportáž o vysídlení palestinských rodin poté, co Izrael zahájil třetí ofenzívu na tuto oblast a proměnil ji v nepoznatelnou pustinu plnou trosek.



Byl mezi nimi i kameraman Fádí al-Wahídí, který se přesunul dopředu a začal natáčet, zatímco jeho tým připravoval vybavení. „V té době nikdo z nás nevěděl, že jsou IDF nablízku,“ říká pětadvacetiletý mladík ze svého lůžka v nemocnici al-Helou v Gaze. „Ale najednou nás obklopil zvuk střelby.“



Když se novináři utíkali schovat, vznesl se prý nad nimi izraelský dron a začal je sledovat. Wahídí si nepamatuje, co se dělo dál, ale na videozáznamu z toho dne je vidět, jak leží tváří k zemi, rozvalený podél chodníku v modré novinářské vestě, zatímco jeho kolegové - neschopni se k němu dostat - zoufale volají jeho jméno.



Reportér Al-Džazíry Anas al-Šarif byl útoku přítomen a vzpomíná na otřesný okamžik, kdy byl Wahídí zasažen. „Byli jsme v oblasti al-Saftawi, když na nás začal střílet dron,“ říká. „Sprintovali jsme a snažili se mu uniknout, ale on nás neúnavně a přesně pronásledoval. Pak se Fádí najednou zhroutil - mysleli jsme, že ho zabili.“

Wahídí byl zraněn jen půl kilometru od nemocnice al-Awda v Džabalíji, ale kvůli izraelskému obléhání zdravotnického střediska ho museli jeho kolegové převézt do vzdálenější nemocnice. „Nebyly k dispozici žádné sanitky, takže jsme ho museli rychle odvézt v našem vysílacím voze, zatímco krvácel,“ říká Šaríf.



Wahídí se později probudil v kritickém stavu a dozvěděl se, že byl postřelen do krku, což mu způsobilo vážné poškození obratlů a míchy; výsledkem bylo vážné fyzické, neurologické a respirační zranění. Lékaři v nemocnici uvedli, že na jeho ošetření nemají odborné znalosti ani vybavení a mohli pouze zastavit krvácení. O několik dní později upadl na dva týdny do kómatu.



Podle organizace Reportéři bez hranic (RSF) bylo od začátku války v Gaze zabito IDF více než 145 novinářů, z nichž 35 v době své smrti pracovalo. V nové zprávě označuje Izrael zabíjení reportérů v Gaze za „bezprecedentní krvavou lázeň“.



Od října nemocnice opakovaně žádala, aby bylo Wahídímu umožněno opustit Gazu a léčit se v zahraničí, protože zdroje na místě nestačí na léčbu jeho zranění.



V říjnu RSF spolu s dalšími organizacemi zabývajícími se svobodou tisku požadovala, aby Izrael umožnil lékařskou evakuaci Wahídího a dalších zraněných novinářů uvězněných v Gaze.



Odborníci OSN na lidská práva rovněž vyzvali k urychlené lékařské evakuaci Wahídího a uvedli, že odmítnutí lékařské evakuace nebo prodlevy při schvalování žádostí se zdají být součástí „modelu pronásledování“ novinářů na okupovaném palestinském území ze strany Izraele.



Po téměř třech měsících se Wahídího stav zhoršil. Lékaři nejsou schopni zabránit ochrnutí a objevily se další komplikace v důsledku roztříštěných kostí a poškození tepen a žil. Trpí také akutní hypotenzí, která by mohla vést k dalšímu kómatu nebo náhlé zástavě srdce.



Život tohoto mladého novináře je bezprostředně ohrožen a je naléhavě nutné rychle jednat, aby se zabránilo další tragédii.



„Fadi nyní bojuje o život. Stále se objevují nové problémy a jeho bolesti se zhoršují,“ říká zdravotní sestra Anas al-Šembari. „Není schopen pohybu a potřebuje léky, které zde v Gaze nejsou k dispozici.“



Jeho matka Hiba al-Wahidi sedí vedle jeho nemocničního lůžka a pláče, zatímco se stará o svého syna. „Fádí je můj prvorozený syn a nejmírnější ze všech mých dětí,“ říká. „Dokonce i když se hlásil ve válečné zóně, vždycky kontroloval, jestli jsme v pořádku. Ale teď můj ubohý chlapec pomalu umírá a my pro něj nemůžeme nic udělat.“





Dr. Mosab Nasser, výkonný ředitel neziskové lékařské organizace FAJR Scientific v USA, se snaží Wahídího evakuovat, ale jeho žádosti byly dosud bez vysvětlení zamítnuty. „Navzdory těmto snahám zůstává možnost evakuace Fádího pozastavena kvůli nedostatku izraelského povolení k jeho bezpečnému odjezdu,“ říká. „Život tohoto mladého novináře je bezprostředně ohrožen a je naléhavě nutné urychleně jednat, aby se zabránilo další tragédii.“





„Jak rád bych viděl slunce nebo oblohu - byť jen na krátký okamžik. Ale nemůžu se ani posadit nebo držet telefon, když se na něj chci na něco podívat - ta bolest je příliš zdrcující.“







Zdroj v angličtině ZDE

Cogat, izraelský vojenský orgán v Gaze odpovědný za vydávání povolení k cestám do zahraničí, ani Izraelské obranné síly na žádosti o komentář nereagovaly.„Už jsou to téměř tři měsíce, co jsem připoután k této smrtelné posteli, nemohu se hýbat ani odejít,“ říká Wahídí. „Celý den tu jen ležím a zírám do stropu.