Trump se na Putina zřejmě naštval tak moc, že mu chce dát Ukrajinu
9. 8. 2025 / Boris Cvek
Newsweek informuje o stanovisku Institutu pro studium války (ISW) k nové situaci v jednání o míru na Ukrajině. Jednak je prý téměř jisté, že Putin žádný slib příměří nebo míru nedodrží. Zastavit jej může jen síla. Jednak jeho požadavky by dostaly Ukrajinu do situace, kdy by pro ni bylo mnohem obtížnější se bránit.
Jinými slovy: dostal by jako na talíři Ukrajinu celou. Trump ovšem, zdá se, místo sankcí, které měly Putina potrestat za to, jak vraždí na Ukrajině, jej chce odměnit ukrajinským územím podle Putinových přání. To jsou asi ty tvrdé sankce.
Pokud by Putin dostal celý Doněck, vedlo by to k výraznému oslabení Ukrajiny vůči další ruské agresi, argumentuje ISW. Otázka ovšem je, jak by Trump mohl vlastně takto rozdávat ukrajinské území. Samozřejmě za příměří, které nebude, samozřejmě pod hrozbou sankcí, které nebyly a nebudou, a na schůzce na Aljašce, která taky nebude. Nebo věříte tomu, že bude? Na základě čeho? Mediálního rauše? Asi jako ty tvrdé sankce, které měly být spuštěny v pátek osmého srpna. Místo nich byl spuštěn rauš ohledně schůzky. Do Bloombergu uniklo, že tam Trump bude dávat velká ukrajinská území Rusku. Vlastně za nic. Za dobré slovo.
Přitom z pátku na sobotu Putin pokračoval ve vraždění na Ukrajině. V českých médiích se o tom už vlastně nepíše. Asi aby lidi nenapadlo, že to je nějaké divné, co ten Trump dělá. Witkoff přijede do Moskvy těsně po vraždění dětí, je vyprovozen dalším vražděním dětí – a Trump chce na Aljašce dávat Putinovi dárky. Putin je ale nepotřebuje. Rád si ale tuhle odpornou, absurdní frašku ale bude užívat. Naprosté ponížení západních médií, západní politiky, západní příčetnosti.
Trump je beztak na kolenou. A tzv. Evropa v samém šoku mlčí. Co by se vlastně teď mělo říci veřejnosti? Sankce, to byl jen takový žert geniálního Trumpa, ne? A Putin má dostat Ukrajinu, protože se tak strašně ulekl Trumpových sankcí, až se jej Trumpovi zželelo.
Článek v Newsweeku:
https://www.newsweek.com/donetsk-isw-putin-trump-zelensky-2111180
Zpráva o tom, jak Trump chce dát ukrajinské území Putinovi, aby bylo příměří
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-08/us-and-russia-plan-truce-deal-to-cement-putin-s-gains-in-ukraine
