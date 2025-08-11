Haaretz: Izraelský vrah je na svobodě – a vrací se terorizovat truchlící palestinskou vesnici
11. 8. 2025
Navzdory videozáznamu, který zachycuje jeho střelbu na Awdaha Hathaleena, není vrah Yinon Levi ani po týdnu a půl ve vazbě. Místo toho se vrátil na místo činu. Mezitím bylo zatčeno 21 Palestinců a tělo oběti bylo až do čtvrtka zadržováno izraelskými úřady.
Řidič velkého bagru, který měl na hlavě odpovídající velkou jarmulku, pracoval tento týden poblíž malé vesnice Umm al-Kheir v jižních kopcích Hebronu. Muž kopal, pískal, zpíval a vykopával, jako by mluvil sám k sobě. Otevřel okno kabiny, aby vesničané, jejichž skromné domy stojí jen pár metrů od místa výkopu, mohli slyšet jeho provokativní zpěv a pískání. Jeho záměr byl zcela jasný.
Obyvatelé Umm al-Kheir potřebovali obzvláště velkou dávku sebeovládání tváří v tvář tomuto aktu vzdoru ze strany člověka, který teprve minulý týden zabil jednoho z nejoblíbenějších mladých lidí v této pastevecké komunitě. Stejnou míru sebeovládání potřebovali i tváří v tvář hanebnému izraelskému policejnímu a soudnímu systému, který střelce bleskově propustil, zatkl nejméně 21 obyvatel, kteří se snažili chránit svůj majetek – včetně mladého muže, který byl zraněn, když ho několik minut předtím, než Levi zahájil palbu, úmyslně srazil bagr – a zadržel tělo oběti až do včerejšího čtvrtka, kdy se měl konat jeho pohřeb.
To je izraelská spravedlnost. To je právní systém, který se tolik lidí snaží bránit. Je to systém apartheidu, nyní ještě definitivnější. Když se soudḱyně, která se zabývala otázkou vazby Leviho, zeptala zástupce izraelské policie, proč jsou obyvatelé vesnice, kteří se bránili, zatčeni, zatímco osoba, která na ně střílela, bude propuštěna, odpověděl policista: „Jsou to dvě různé skupiny obyvatel.“ Existuje stručnější popis apartheidu?
V pondělí 28. července, v den, kdy byl zabit Awdah Hathaleen, pracoval poblíž vesnice jeden bagr obsluhovaný osadníky. Minulé pondělí, když jsme tam byli, tři bagry odklízely skalnatý terén. Další vítězství násilných vetřelců: vyrovnávají terén v sousedství chatrčí v Umm al-Kheir, aby tam mohli postavit čtvrť jako součást rozkvétající osady Carmel. Ta se pomalu rozšiřuje po sousedních kopcích; část této půdy patří obyvatelům Umm al-Kheir. Bílá plastová kanalizační trubka ležící na zemi na okraji vesnice vymezuje hranici jejího území. Jen pár metrů odtud stojí bagr.
V den incidentu řidič stroje při návratu překročil tuto čáru, rozdrvil trubku a vjel na pozemky vesnice. Obyvatelé byli zděšeni. Awdah, 31letý aktivista za lidská práva, byl zabit, když natáčel provokativní vjezd těžké techniky, jejíž řidič byl doprovázen Levim, který mladého muže zastřelil.
Malé, skromné komunitní centrum vesnice bylo tento týden plné návštěvníků: Izraelci a cizinci přijeli pomoci, utěšit a chránit zdecimovanou komunitu, která na začátku roku 2022 již přišla o jednoho ze svých členů, když ho srazilo vozidlo izraelských bezpečnostních sil. Syn této oběti byl jedním z těch, kteří byli nyní zatčeni.
Vítá nás Tareq Hathaleen, Awdahův bratranec, který je přibližně v jeho věku. Oba pocházejí ze stejné vesnice, chodili do stejné školy a na stejnou univerzitu. Společně se stali učiteli angličtiny a společně bojovali za svá práva. Tareq je svobodný, Awdah byl ženatý a měl tři děti. Ahmed Hathaleen, další bratranec, o něco mladší, má jednu ruku v dlahách. V pondělí ho dlouhé kovové rameno bagru zasáhlo do ramene.
Mladí lidé z Umm al-Kheir, zejména Tareq a Ahmed, jsou okouzlující, srdeční a přitažliví; většina z nich také plynně hovoří hebrejsky. Oba bratranci jsou stále otřeseni tím, co se před několika dny stalo v této vesnici s 220 obyvateli, potomky lidí vyhnaných z Negevské pouště během prvních let existence státu, jejichž domy jsou nyní určeny k demolici. Okupace je tady a apartheid je tady také, v Umm al-Kheir, pokud o tom ještě někdo pochyboval; události toho pondělí jsou toho jasným důkazem.
Tareq doprovází své vyprávění o událostech záběry, které natočil on a další vesničané. Videa jsou dlouhá a odhalují mnoho detailů; sledovali jsme je snímek po snímku, abychom nic nezmeškali. Viděli jsme také poslední záběry, které natočil sám Awdah, až do okamžiku, kdy byl zabit.
Záběry nenechávají žádný prostor pro pochybnosti: soudkyně Chavi Tokerová, která v pátek propustila Leviho bez zvláštních podmínek, porušila svou povinnost. Při sledování záběrů – a není jasné, zda se je její ctihodnost vůbec obtěžovala zhlédnout celé – nás napadají znepokojivé myšlenky o jejím fungování a o fungování soudního systému, který umožňuje, aby soudkyně jako ona zasedala na lavici. Pokud se jedná o případ soudního omylu, pak je to rozsudek, který Leviho takto propustil. Pravdou však je, že jsme nemohli očekávat žádné jiné rozhodnutí.
V pondělí v 17:30 skončil řidič bagru svou denní práci. S ním byl Levi, který přijel ve svém malém bílém autě. Řidič plánoval zaparkovat stroj přes noc v Carmelu, jehož vjezd je zablokován žlutou železnou bránou. Je to jen kousek od vesnice.
Na videích je vidět, jak Levi vystupuje z auta, které zaparkoval poblíž brány osady, a čeká na bagr. Mezitím se vesničané vydali blokovat bagr, který začal ničit jejich majetek. Na okamžik to připomínalo náměstí Tchien-an-men.
Ahmed stál před pomalu se pohybujícím strojem a snažil se ho zablokovat, chvílemi dokonce seděl v jeho cestě. Awdah ho natáčel z větší vzdálenosti; mezi ním a jeho bratrancem stála skupina žen a dětí, které křičely. Najednou je na záběru vidět, jak rameno bagru zasáhlo Ahmeda do ramene a srazilo ho k zemi. Lidé kolem něj na okamžik mysleli, že je mrtvý. Záznam je skutečně děsivý. Ještě pár centimetrů a zasáhl by ho do hlavy.
Ahmed se dokázal postavit a udělat pár kroků, než se zhroutil. Tento týden nám řekl, že si nic nepamatuje, a dodal: „Bůh nechtěl, abychom s Awdahem zemřeli ve stejný den. To by bylo příliš těžké, i pro Boha.“
Levi zamával pistolí a najednou vystřelil dva výstřely. První se zdál být namířený na ženy naproti němu, ale minul je a zabil Awdaha, který stál dál – 20–30 metrů od střelce. Druhá kulka byla vystřelena do vzduchu.
Awdah, zasažený do hrudníku, se zhroutil. Žádné další zbraně nebyly nalezeny, žádné další výstřely nebyly slyšet. Kulka v každém případě prošla jeho tělem a ačkoli soudce Tokerová zřejmě požádala o její předložení, zmizela z místa činu, což ji pravděpodobně vedlo k osvobození Leviho.
Pečlivě jsme si prohlédli záznam a zaznamenali čas. Bagr vjel na pozemky vesnice v 17:24. Výstřel byl slyšet v 17:29. Šéf bezpečnosti v Carmelu otevřel bránu v 17:31, aby vpustil stroj a Leviho. Místní obyvatelé odnesli Awdaha k bráně a požádali o přivolání sanitky z osady. Sanitka přijela a Awdaha naložili dovnitř. Pravděpodobně už byl mrtvý; dva zahraniční dobrovolníci ve vesnici uvedli, že se ho marně pokoušeli oživit.
V 17:39 byla natočena skupina vesničanů, kteří ustupovali od brány, protože věděli, že Awdah je mrtvý, a házeli kamením na Leviho prázdné auto. První vojenské vozidlo dorazilo na místo v 17:41. Vojáci vystřelili na rozrušenou skupinu omračující granát. V 5:43 přijelo druhé armádní vozidlo. V 5:44 dorazil Shimon Attia, osadník známý svým násilným chováním, spolu se dvěma policejními vozy.
V žádném okamžiku nebyl Awdah viděn, že by ohrožoval Leviho život. Stál v dostatečné vzdálenosti, aby mohl dokumentovat dění. Možná proto byl zastřelen?
Vojáci shromáždili obyvatele na dvoře Awdahova domu a drželi je tam dvě hodiny. Z domů bylo slyšet pláč dětí, které byly ponechány svému osudu, ale vojáci nikomu nedovolili, aby se k nim přiblížil.
Jeden voják dokonce řekl jednomu vesničanovi: „Je mi líto, že jsem to nebyl já, kdo [Awdaha] zastřelil.“
Nasser Nawaj'ah, terénní výzkumník izraelské lidskoprávní organizace B'Tselem, který žije v nedaleké vesnici Sussiya, dorazil na místo spolu s Alim Awadem, obyvatelem Umm al-Kheir, který ho přišel navštívit.
Nawaj'ah říká, že když se o střelbě dozvěděl, „srdce se mu zastavilo“. Awdah byl pro něj jako bratr, řekl. Spolu se svým přítelem a dalším místním obyvatelem Baselem Adrou, spolurežisérem filmu „No Other Land“, který letos získal Oscara za nejlepší dokumentární film, spěchal do Umm al-Kheir. Awdah je ve filmu k vidění. Bylo nám řečeno, že všichni tři byli také odvedeni do improvizovaného zadržovacího tábora.
Nawaj'ah prosil vojáky, aby matky z skupiny propustili, aby mohly nakrmit své děti. Požádal také, aby s nimi vojáci zacházeli jako s lidmi, ale jeden z vojáků mu odsekl: „Vy nejste lidé.“
Yinon Levi dorazil s policisty a ukázal na několik obyvatel zadržených na dvoře zesnulého; policisté uposlechli jeho rozkaz a vzali je do vazby. Mezi nimi byl i Awad, který byl v době střelby ve Sussiya s Nawaj'ahem.
Levi se podle výpovědí vesničanů procházel s úsměvem na tváři. „Má úsměv hada,“ řekl jeden z nich tento týden. Téže noci bylo zatčeno pět obyvatel.
Armáda se vrátila následující noc, procházela dům od domu a zadržela dalších devět lidí, včetně Ahmeda, zraněného muže, který právě strávil noc v nemocnici. Další čtyři byli zatčeni následující den a další tři den poté.
Většina z nich byla propuštěna o den později – vyhozeni na kontrolním stanovišti Jib poblíž Ramalláhu, daleko od domova. Jejich mobilní telefony jim dosud nebyly vráceny. V polovině týdne bylo stále sedm lidí ve vazbě, mezi nimi i Awdahův truchlící bratr Aziz (42), otec devíti dětí.
Obyvatelé pomocí svých mobilních telefonů zdokumentovali, jak armáda brutálně vyhnala lidi ze smutečního stanu den po incidentu. Armáda a policie původně požadovaly, aby se Awdahův pohřeb konal uprostřed noci za účasti maximálně 15 lidí a za přítomnosti vojáků. Vesničané to odmítli. „Nepohřbíváme zloděje ani teroristu. Pohřbíváme Awdaha.“ Poté úřady oznámily, že Awdah bude muset být pohřben ve městě Yatta poblíž Hebronu. I tento požadavek byl odmítnut. „Awdah se zde narodil a zde bude pohřben,“ tvrdili jeho sousedé.
Nakonec izraelské síly postavily bariéry, aby zabránily lidem zvenčí Umm al-Kheir v účasti na pohřbu.
V den naší návštěvy sedělo poblíž Awdahova domu asi 70 zahalených žen v černém, které držely hladovku, protože jeho tělo ještě nebylo vráceno. Zarmoucená matka Khadra omdlela. Vedle stromků, z nichž některé byly rozdrceny bagrem, jsme viděli cedule postavené nizozemskou nadací Plant een Olijfboom (Zasaď olivovník), která spolu s YMCA z východního Jeruzaléma a YWCA z Palestiny stromky darovala. Na cedulích bylo napsáno: „Díky těm, kteří se rozhodli udržet naději naživu (březen 2024).“
Zdroj v angličtině ZDE
