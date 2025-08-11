Rusko: Centrální banka předpověděla kolaps ekonomiky v případě zmrazení vkladů
11. 8. 2025
Podle Zabotkina je zákaz výběru vkladů v Ruské federaci prostě "nemožný". "To bude mít zničující důsledky pro finanční systém a ekonomiku. Ruská centrální banka to již mnohokrát vysvětlila," napsal.
Diskuse o možném zmrazení úspor domácností v celkové výši 60,3 bilionu rublů v bankách zahájil v listopadu loňského roku Andrej Zubec, ředitel Institutu sociálního a ekonomického výzkumu Finanční univerzity při vládě Ruské federace.
"Lidé nahromadili na svých účtech obrovské peníze - desítky bilionů rublů. A bylo rozhodnuto o stažení sazby. Je jasné, že lidé si prostě půjdou pro tyto peníze a přinesou je na trh. Poté na trhu začne zuřící inflace," tvrdí Zubec.
Šéfka centrální banky Elvira Nabjullina označila tato prohlášení za "nesmysl". "Banky platí na úkor úroků z půjček, jsou ziskové, jsou stabilní," ujistila. Šéf výboru Státní dumy pro finanční trhy Anatolij Aksakov 1. července uvedl, že zvěsti o údajném zmrazení vkladů šíří stavební společnosti, které se tak snaží zvýšit své tržby. "Fámy o možném zmrazení vkladů Rusů by mohli šířit developeři, aby podpořili poptávku po investicích do nemovitostí," řekl RIA Novosti. Informaci o možném zmrazení vkladů označil náměstek za "PR kampaň" a spojil ji s vlnou "nekompetentních komentářů" na internetu.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse