Vloupání na leteckou základnu a příprava na další blackouty

12. 8. 2025 / Boris Cvek

Generál Šedivý se rozhořčuje nad prý obrovským selháním. Proč? Cituji: „Neznámý muž se vloupal na leteckou základnu v Čáslavi, ukradl auto zaměstnance, projížděl se po přistávací dráze, naboural do plotu a utekl.“ Pan generál nechápe mlčení armády. Pořád si na něco stěžuje, jako by nevěděl, že vláda mistrně a velmi schopně čelí Putinovi.

Loni v listopadu vykládal něco o tom, že armáda je v kritickém stavu kvůli nízkým platům. Vláda ovšem v rámci boje za vyšší bezpečnost přijala miliardu od drogového dealera a na blackout reaguje velmi zodpovědně tím, že radí lidem, co mají mít u sebe, aby přežili tři dny bez elektřiny. Cituji ze stránek ministerstva vnitra: „Nedávný výpadek elektrického proudu na začátku července a povodně v roce 2024 ukázaly, jak rychle se může běžný život změnit. Pro mnoho zasažených rodin bývají v těchto krizových situacích nejtěžší první tři dny – tedy 72 hodin.“)

Příčiny blackoutu stále neznáme a zdá se, že to bude trvat ještě mnoho měsíců, než se je dozvíme (pokud vůbec). Je tedy třeba vnímat naši elektrickou síť jako zvláštní neznámo, které může kdykoli znovu padat. Když nevíme, co se stalo, nemůžeme vědět, jak tomu do budoucna zabránit a zda nás nečeká opakovaně něco podobného. Balíček na tři dny přežití je tak vskutku chytrým řešením celé situace.

Lze se domnívat, že vniknutí cizího muže na leteckou základnu v Čáslavi bude také „vyšetřeno“ s podobnou efektivitou. Vláda by možná mohla veřejnosti přichystat balíček pro případ, že by někdo unesl vojenskou techniku a dopustil se s ní útoků třeba na nemocnice nebo školy. A samozřejmě budeme investovat do obrany, čelit Putinovi, stavět jaderky jako na běžícím pásu.

Zdroj:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-obrovske-selhani-nechapu-mlceni-armady-rika-general-o-vloupani-v-caslavi-283492

Zdroj:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-nova-energeticka-realita-pri-blackoutu-selhal-svaty-gral-bezpecnosti-site-283023

Rady, jak přežít 72 hodin, z dílny ministerstva vnitra:

https://mv.gov.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-a-hasicsky-zachranny-sbor-cr-predstavuji-projekt-72-hodin-prakticka-prirucka-pro-zvladani-krizovych-situaci.aspx



