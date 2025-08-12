Vloupání na leteckou základnu a příprava na další blackouty
12. 8. 2025 / Boris Cvek
Loni v listopadu vykládal něco o tom, že armáda je v kritickém stavu kvůli nízkým platům. Vláda ovšem v rámci boje za vyšší bezpečnost přijala miliardu od drogového dealera a na blackout reaguje velmi zodpovědně tím, že radí lidem, co mají mít u sebe, aby přežili tři dny bez elektřiny. Cituji ze stránek ministerstva vnitra: „Nedávný výpadek elektrického proudu na začátku července a povodně v roce 2024 ukázaly, jak rychle se může běžný život změnit. Pro mnoho zasažených rodin bývají v těchto krizových situacích nejtěžší první tři dny – tedy 72 hodin.“)
Příčiny blackoutu stále neznáme a zdá se, že to bude trvat ještě mnoho měsíců, než se je dozvíme (pokud vůbec). Je tedy třeba vnímat naši elektrickou síť jako zvláštní neznámo, které může kdykoli znovu padat. Když nevíme, co se stalo, nemůžeme vědět, jak tomu do budoucna zabránit a zda nás nečeká opakovaně něco podobného. Balíček na tři dny přežití je tak vskutku chytrým řešením celé situace.
Lze se domnívat, že vniknutí cizího muže na leteckou základnu v Čáslavi bude také „vyšetřeno“ s podobnou efektivitou. Vláda by možná mohla veřejnosti přichystat balíček pro případ, že by někdo unesl vojenskou techniku a dopustil se s ní útoků třeba na nemocnice nebo školy. A samozřejmě budeme investovat do obrany, čelit Putinovi, stavět jaderky jako na běžícím pásu.
