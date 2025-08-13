Madonna vyzývá papeže, aby navštívil Gazu a otevřel humanitární koridory pro děti
U příležitosti narozenin svého syna superstar prosila papeže Lva XIV., aby navštívil Gazu a zasadil se o humanitární přístup: „Jako matka nemohu snést pohled na jejich utrpení… Už není čas.“ Papež vyzval k míru, zatímco Izrael popírá hladomor a za nedostatek pomoci viní Hamás.
Thank you, @Madonna, for your compassion, solidarity and commitment to care for everyone caught in the #Gaza crisis, especially the children. This is greatly needed.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 11, 2025
Humanity and peace must prevail.https://t.co/YIAwsrGwZ0
Popová ikona Madonna v pondělním příspěvku na sociálních sítích vyzvala papeže Lva XIV., aby odcestoval do Gazy, protože jeho přítomnost by mohla pomoci otevřít humanitární koridory pro děti uvězněné ve válce.
„Jako matka nemohu snést pohled na jejich utrpení,“ napsala zpěvačka přímo papeži. „Nejsvětější Otče... Jste jediný z nás, komu nemůže být odepřen vstup.“ Vyzvala ho, aby pomohl otevřít humanitární koridory, a napsala: „Už není čas. Prosím, řekněte, že pojedete.“
Zpráva přišla v den, kdy Madonna oslavila 25. narozeniny svého syna Rocca. Ve svém vzkazu Madonna trvala na tom, že v probíhající válce nestojí na žádné straně. „Nikoho neobviňuji, neukazuji prstem ani nestojím na žádné straně. Trpí všichni. Včetně matek rukojmích,“ napsala. „Modlím se, aby byli také propuštěni. Snažím se jen udělat, co je v mých silách, aby tyto děti nezemřely hlady.“
Madonna, která má dlouholeté osobní vazby na Izrael a židovské tradice – včetně přijetí hebrejského jména Esther na počátku 21. století a několika návštěv této země za účelem vystoupení a duchovního studia – také vyjádřila podporu rodinám izraelských rukojmích. „Děti světa patří všem,“ napsala ve svém nedávném apelu.
Papež Lev XIV., zvolený v květnu jako první Američan v historii papežského úřadu, se k válce otevřeně vyjadřuje. „Opět vyzývám k okamžitému ukončení barbarství této války a k mírovému řešení konfliktu,“ uvedl minulý měsíc a vyzval k ochraně civilistů a dodržování humanitárního práva.
Světová zdravotnická organizace na tento příspěvek reagovala a generální ředitel Tedros Adhanom Ghebreyesus poděkoval Madonně za její „soucit, solidaritu a oddanost lidstvu, zejména dětem“. Uvedl, že situace v Gaze je „více než srdcervoucí“, a vyzval k neomezenému přístupu humanitární pomoci.
Podle údajů OSN bylo jen v květnu v Gaze diagnostikováno více než 5 000 dětí trpících podvýživou – tento počet je však považován za výrazně podhodnocený. Před válkou byla podvýživa v tomto území považována za téměř neexistující.
UNICEF odhaduje, že od zahájení izraelské vojenské operace v reakci na útok Hamásu ze 7. října, při kterém zahynulo asi 1 200 lidí a více než 240 bylo uneseno, bylo v Gaze zabito více než 18 000 dětí. Jen v květnu bylo diagnostikováno více než 5 000 dětí trpících podvýživou – číslo, které OSN považuje za pravděpodobně podhodnocené.
Lékaři a humanitární pracovníci hlásí rostoucí počet dětí umírajících na následky hladu, přičemž nemocnice mají kritický nedostatek potravin, léků a dalších nezbytných potřeb.
