Uznání palestinského státu nesmí odvádět pozornost od ukončení masového umírání v Gaze, říká expertka OSN
13. 8. 2025
Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná území, vyzývá k praktickým krokům a varuje před odváděním „pozornosti od toho, co je důležité: od genocidy“
Zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná území varovala, že kroky směřující k uznání palestinského státu by neměly odvádět pozornost členských států od zastavení masového umírání a hladomoru v Gaze.
„Samozřejmě je důležité uznat palestinský stát,“ řekla Francesca Albanese poté, co několik dalších zemí reagovalo na rostoucí hladomor v Gaze oznámením plánů na uznání nezávislé Palestiny. „Je nelogické, že tak již neučinily.“
Argumentovala však, že dlouhotrvající debata o palestinské státnosti dosud nepřinesla žádný politický pokrok, ale naopak umožnila šíření nelegálních izraelských osad na okupovaném území, které prakticky znemožnily vznik palestinského státu.
„Území bylo doslova sežráno postupující anexí a kolonizací,“ řekla.
Tento týden se Austrálie připojila k Velké Británii, Kanadě, Francii a dalším zemím, které se zavázaly uznat palestinský stát na zasedání Valného shromáždění OSN příští měsíc. Premiér Anthony Albanese (bez příbuzenského vztahu) popsal řešení dvou států jako „nejlepší naději lidstva na prolomení cyklu násilí na Blízkém východě“.
Zvláštní zpravodajka však varovala, že obnovené úsilí o palestinskou státnost by nemělo „odvádět pozornost od toho, na co by se měla soustředit: na genocidu“.
Vyzvala k embargu na veškerý prodej zbraní Izraeli a k ukončení obchodních dohod, jakož i k odpovědnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, z nichž Mezinárodní trestní soud obvinil nejvyšší izraelské představitele. Rovněž vyzvala k úplnému stažení Izraele z okupovaných území do 17. září, což je lhůta stanovená Valným shromážděním OSN.
„Ukončení palestinské otázky v souladu s mezinárodním právem je možné a nutné: ukončete genocidu dnes, ukončete trvalou okupaci letos a ukončete apartheid,“ uvedla. „To je to, co zaručí svobodu a rovná práva pro všechny, bez ohledu na to, jak chtějí žít – ve dvou státech nebo v jednom, to budou muset rozhodnout oni sami.“
Během svých tří let ve funkci zpravodajky, ale zejména od začátku izraelské války v Gaze po útocích Hamásu 7. října 2023, se Albanese stala jednou z nejvýraznějších a nejznámějších obhájkyň palestinských práv. Její odborné zprávy, v nichž Izrael obviňuje z „režimu apartheidu“ a „genocidy“, často předjímaly závěry významných mezinárodních a izraelských organizací na ochranu lidských práv.
Minulý měsíc Trumpova administrativa uvalila na Albanese sankce za její otevřenou podporu palestinských práv a za to, co američtí představitelé označili za „hanebnou podporu“ postupu Mezinárodního trestního soudu proti izraelským představitelům.
Ačkoli se Albanese sama popisuje jako neochotná „kronikářka genocidy“ a jiní ji nazývají „hlasem globálního svědomí“, setkala se také s odsudky a útoky – včetně obvinění z antisemitismu, které byly tak vytrvalé, že se jednou zúčastnila televizního rozhovoru, v němž jí byla jako první položena otázka: „Jste antisemitka?“
„Antisemitismus a diskriminace židů jako Židů je odporná,“ řekla Albanese v dřívějším rozhovoru pro Guardian v prosinci. „Ale upřímně řečeno, je mi úplně jedno, jestli Izrael řídí židé, muslimové, křesťané nebo ateisté... Chci jen, aby se Izrael choval v souladu s mezinárodním právem.“
Albanese popsala rostoucí globální rozkol ohledně izraelských akcí v Gaze jako „konečný boj“ a otázku „světla a temnoty“. Sankce USA proti ní označila za projev nikoli síly, „ale viny“.
„USA jsou zemí rozporů, plnou ideálů a principů, a přesto intrikují proti demokratickým hodnotám,“ řekla. „Ti, kdo jsou u moci – demokraté nebo republikáni – se vždy řídili touto logikou nadřazenosti vůči ostatním, a tato strategie otevřeně zrazuje americké hodnoty demokracie, základních svobod a ve skutečnosti ničí vše, co kázali.“
Kritizovala také generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese za to, že důrazněji neodsoudil „bezprecedentní porušení“ výsad a imunit, které jsou tradičně přiznávány zástupcům OSN.
Mluvčí Guterrese dříve uvedl, že sankce proti ní vytvářejí nebezpečný precedens, ale poznamenal, že Albanese jim nepodléhá. Mandát zpravodajky je svěřen Radou OSN pro lidská práva.
Albaneseová popsala nedávné setkání Haagské skupiny – konference 30 zemí, která se konala v Kolumbii s cílem stanovit praktické kroky, které by členské státy OSN měly podniknout na podporu ukončení okupace Izraelem, jako „etickou sílu uvnitř systému“, která podle ní „vychází z základního respektu k mezinárodnímu právu a dodržování multilateralismu, což se mi jeví jako základní ingredience fungující mezinárodní společnosti“.
To je v kontrastu s OSN, která podle Albanese prochází „existenční krizí“.
„[OSN] se musí rozhodnout, zda chce být skutečnou multilaterální platformou,“ uvedla. „Už nejsme v mentalitě koloniálního bloku, který stál u zrodu OSN. Nyní je 193 členských států a všechny mají své zastoupení a všechny musí být respektovány. Nyní je čas přestřihnout pupeční šňůru mentality veta a klást důraz na valné shromáždění.“
Albanese poznamenala, že 21měsíční válka Izraele v Gaze vyvolala „hluboký posun“ v globálním pohledu na konflikt, stejně jako „brutální represe“.
„Vidíme miliony lidí, kteří vycházejí do ulic a žádají konec genocidy, a jsou biti, zatýkáni a zadržováni za terorismus, zatímco ti, kteří jsou Mezinárodním trestním soudem stíháni za válečné zločiny, jsou přijímáni a mohou létat nad evropským a západním vzdušným prostorem,“ řekla. „To je absurdní. To je konec právního státu.“
Mezinárodní právo, dodala, „není proroctví... Je to nástroj, který musí být použit k nápravě věcí. A ve skutečnosti, když ho lidé použijí u soudu, obvykle vyhrají.“
Zazněl však i optimismus ohledně měnícího se diskurzu kolem izraelských akcí. „Celá nová generace nyní hovoří jazykem lidských práv,“ řekla. „Pro mě je to úspěch sám o sobě.“
Rozšiřující se propast mezi těmi, kteří jsou u moci, a miliony lidí, kteří vyšli do ulic po celém světě na podporu Palestinců, je částečně důvodem, proč se její nejnovější zpráva nezaměřuje na izraelské kroky, ale na globální korporace, které podle ní „profitují z genocidy“.
„Okupace je zisková, stejně jako genocida, a to je šokující, ale je třeba to vědět, aby to bylo vidět a aby to bylo zastaveno,“ poznamenala. „Moc není jen v rukou premiérů nebo vlád. Moc je v našich rukou a my můžeme začít rozhodovat prostřednictvím našich peněženek.“
Pokud jde o Palestince, navzdory jejich obrovskému utrpení a stále rostoucímu počtu obětí „již vyhráli boj o legitimitu“, uvedla Albanese.
