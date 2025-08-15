Trump v předvečer setkání s Putinem vyhodil všechny experty na Rusko
15. 8. 2025
Trump potřebuje pouze radu svých "talentovaných" poradců a své vlastní instinkty, aby Putina prohlédl, ujišťuje Bílý dům.
Důstojník KGB, který řídí Rusko, je známý manipulativními metodami, schopností mluvit s účastníky rozhovoru a překvapit je, žonglovat s fakty a prezentovat situaci v příznivém světle pro sebe. "Musíte být schopni nespadnout do pastí, které dovedně nastražil, a nesouhlasit s něčím, co se v Putinově podání může zdát rozumné, ale ve skutečnosti je to zkreslení," řekl Financial Times Eric Green, který působil jako vrchní ředitel pro Rusko v Radě národní bezpečnosti Joea Bidena.
Ale nyní Trump ve skutečnosti nemá Radu národní bezpečnosti (NSC), která se tradičně zabývá přípravou důležitých summitů a koordinuje pro ně sběr informací z různých ministerstev. Standardní vnější politický proces vedený NSC byl z velké části zničen, řekl FT vysoký americký představitel obeznámený s touto záležitostí. Roli poradce pro národní bezpečnost dočasně vykonává ministr zahraničí Marco Rubio. Náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti zatím nebyl potvrzen Senátem. Trump nemá ani velvyslance v Rusku a na Ukrajině. "Dá se s jistotou říci, že Trumpovi nezůstal ani jeden člověk, který by rozuměl Rusku a Ukrajině a radil mu," řekl Eric Rubin, bývalý americký velvyslanec v Bulharsku.
Jednání s Putinem vede zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který se dříve zabýval transakcemi s nemovitostmi. Po několika jarních návštěvách Moskvy začal veřejně opakovat teze ruské propagandy o ukrajinské otázce. Witkoff v posledních měsících zmizel, protože si Trump stěžoval, že Putin pokračuje v bombardování ukrajinských měst, ale minulý týden odletěl zpět do Moskvy a přivezl Putinův nový návrh na řešení konfliktu.
Evropští spojenci Spojených států, které Washington informoval o návštěvě a nadcházejícím setkání na Aljašce, však nemohli jasně pochopit, o co jde. Z Putinova vyjádřeného požadavku dát mu například celé území Doněcké a Luhanské oblasti není jasné, co se stane s okupovanými územími v Chersonské a Záporožské oblasti.
"Narychlo domluvená setkání zřídka přinesou požadovaný výsledek a všechno kolem Witkoffovy návštěvy Moskvy, z níž se zrodilo pozvání na Aljašku, je prostě zmatek," komentoval to Mark Champion, sloupkař Bloombergu pro Evropu, Rusko a Blízký východ.
Bývalý americký velvyslanec v Polsku Daniel Fried řekl o nadcházejícím setkání Trumpa s Putinem:
"Nemůžete nechat jeho a Witkoffa improvizovat, jednoduše proto, že toho nevědí dost. Na jednáních by měl být přítomen někdo, kdo se může na prezidenta jen podívat, obrátit oči v sloup, zavrtět hlavou."
Jednou z takových osob v Trumpově prvním funkčním období byla jeho poradkyně pro Rusko Fiona Hill. Ale i za jejího vedení dopadla Trumpova schůzka s Putinem v Helsinkách v roce 2018 tak špatně, že Hill zvažovala, že bude předstírat záchvat v naději, že akci zastaví. Trump pak vzal za bernou minci Putinovo ujištění, že se Rusko nepokusilo zasahovat do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Následně odkázal na slova partnera, přestože vyšetřování amerických zpravodajských služeb svědčilo o opaku.
Nedostatek odborníků na Rusko lze vysvětlit mimo jiné masivními škrty, které provedla nová vláda. V červenci bylo z ministerstva zahraničí propuštěno více než 1 300 zaměstnanců, včetně analytiků, kteří pracovali na Rusku a Ukrajině ve zpravodajské kanceláři agentury.
Kromě toho se podle Americké asociace zahraničních služeb (svaz diplomatů) diplomatický sbor od ledna zmenšil asi o 25 % v důsledku propouštění a odchodů zaměstnanců. Mezi zbytkem je podle Rubina, který stál v čele asociace do roku 2023, morálka "tak nízká, jak jen může být".
"O Rusku a o jakémkoli jiném tématu, prezident Trump vždy dostává informace od svého talentovaného národně-bezpečnostního týmu... a nakonec učiní rozhodnutí, o kterém je přesvědčen, že je pro zemi nejlepší," řekla FT zástupkyně tiskového tajemníka Bílého domu Anna Kelly.
Trump se bude při rozhodování řídit svými instinkty na základě výsledků summitu na Aljašce, řekli představitelé Bílého domu serveru Politico. Sám prezident v pondělí označil schůzku s Putinem za "zkoušku" a řekl, že bude schopen během dvou minut pochopit, zda je možný pokrok v řešení konfliktu na Ukrajině.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse