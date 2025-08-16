Trump informoval lídry NATO o summitu s Putinem po „dlouhém“ telefonátu se Zelenským, uvedl Bílý dům
16. 8. 2025
Americký prezident předtím uvedl, že dosažení příměří je na ukrajinském lídrovi a že bude zorganizováno setkání mezi Zelenským a Putinem
Po krátkých rozhovorech Trumpa a Putina o Ukrajině na Aljašce nedošlo k dohodě
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová novinářům sdělila, že Trump měl „dlouhý“ telefonát s ukrajinským prezidentem Zelenským v letadle na cestě zpět do Washingtonu a pak telefonoval s představiteli NATO, podle agentur a novinářů v Bílém domě.
Zelenskyj se v pondělí setká s Trumpem ve Washingtonu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje setkání s Donaldem Trumpem ve Washingtonu již v pondělí, uvedl v sobotu reportér Axios Barak Ravid.
Zelenskyj uvedl, že jeho telefonát s Trumpem trval více než hodinu a půl a že Ukrajina podporuje trojstranná setkání. Dodal, že Evropa by se těchto rozhovorů měla účastnit.
Donald Trump a Vladimir Putin se setkali na červeném koberci rozloženém pro ně na americké vojenské základně na bývalém ruském území Aljašky a strávili asi tři hodiny v soukromých rozhovorech s nejvyššími zahraničněpolitickými poradci, jejichž cílem bylo ukončit válku na Ukrajině. Ukrajinští pozorovatelé byli zděšeni, že Trump rozvinul Putinovi červený koberec a dokonce mu tleskal.
Setkání, které bylo označeno jako summit, skončilo mnohem dříve, než bylo plánováno, po první ze dvou plánovaných kol jednání.
Novináři byli svoláni na společnou tiskovou konferenci, ale místo toho se dočkali pouze dvou krátkých prohlášení, která trvala celkem 12 minut. Poté, co Putin prohlásil, že bylo dosaženo určité dohody, Trump řekl, že „nedošlo k žádné dohodě“, a poté náhle ukončil akci, aniž by zodpověděl jakékoli otázky.
Bílý dům uvedl, že Trump po schůzce v letadle před návratem do Washingtonu vedl „dlouhý“ telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli NATO.
Schůzku kritizovali demokraté, někteří evropští představitelé, ukrajinská média, ukrajinský velvyslanec v Austrálii a bývalý poradce pro národní bezpečnost USA John Bolton, který uvedl, že „Putin jasně zvítězil“.
Reportér Fox News označil za „opravdu ohromující“, že Putin na akci promluvil jako první.
V rozhovoru po summitu se svým příznivcem Seanem Hannitym Trump řekl, že setkání s Putinem bylo „na 10“ a naznačil, že Putin „mluvil velmi upřímně“ o svém přání ukončit válku na Ukrajině.
Trump také Hannitymu tvrdil, že Putin, ruský autokrat, který uvěznil, vyhostil a zabil politické rivaly, kteří by mu mohli v volbách konkurovat, mu řekl, že americké prezidentské volby v roce 2020 „byly zmanipulované“ a „s korespondenčním hlasováním nelze mít poctivé volby“.
Trump údajně na schůzce osobně předal Putinovi dopis od své manželky Melanie. Dopis se týkal osudu dětí unesených během války na Ukrajině, za což je Putin stíhán Mezinárodním trestním soudem, uvedli představitelé Bílého domu, aniž by poskytli další podrobnosti.
V noci Rusko vyslalo 85 útočných dronů a balistickou raketu na území Ukrajiny, uvedlo ukrajinské letectvo.
Málokdo na Ukrajině je překvapen zjevnou neúspěšností aljašského summitu. Vzhledem k Putinově dlouhé historii agrese a neústupnosti vůči této zemi se neočekával žádný pokrok směrem k příměří, natož k skutečnému zastavení nepřátelských akcí.
Ačkoli Trump prohlásil, že setkání bylo „velmi produktivní“, jeho výraz v obličeji naznačoval něco jiného. Pro ukrajinské vedení bude dnes klíčové pochopit, zda se maximalistický vyjednávací postoj Putina vůbec změnil a jak americký prezident reagoval na požadavky svého ruského protějšku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně prohlásil, že nevěří, že Putin je vyjednavač v dobré víře, a vyjádřil přesvědčení, že Donald Trump nakonec dojde ke stejnému závěru. Kyjev nyní doufá, že se Trump dá jemně nasměrovat k větší podpoře Ukrajiny a zváží další kroky, jako jsou sekundární sankce na vývoz ropy z Ruska.
Medveděv: jednání možná i během ruské vojenské operace
První reakce Ruska na summit Donalda Trumpa a Vladimira Putina byla jednoznačně pozitivní. Moskva zdůraznila, že ruský prezident se se svým americkým protějškem setkal bez ústupků a navzdory odmítnutí Trumpových požadavků na příměří mu nyní nehrozí žádné sankce.
„Setkání prokázalo, že jednání jsou možná bez předběžných podmínek a současně s pokračováním ‚zvláštní vojenské operace‘,“ napsal bývalý prezident Dmitrij Medveděv na Telegramu, přičemž použil termín, kterým Rusko označuje svou invazi na Ukrajinu.
Medveděv, který je nyní místopředsedou ruské bezpečnostní rady, uvítal skutečnost, že Putin mohl „osobně a podrobně představit“ maximalistické podmínky Ruska pro ukončení války. Na Aljašce Putin zopakoval svou známou linii, že je třeba řešit „kořenové příčiny“ konfliktu – požadavky, které by v praxi výrazně omezily suverenitu Ukrajiny.
Zopakoval také Trumpovu poznámku, že tlak je nyní na Kyjevě, čímž nepřímo narážel na amerického prezidenta, který Zelenskému bez obalu vzkázal, že „musí uzavřít dohodu“.
„Obě strany přímo přenesly odpovědnost za dosažení budoucích výsledků jednání o ukončení vojenských akcí na Kyjev a Evropu,“ napsal Medveděv.
Ruská státní média a kremelská elita již byla v euforii, když Trump rozvinul červený koberec pro Putina, který je v Haagu hledán za válečné zločiny.
„Západní média jsou na pokraji úplného zhroucení,“ napsala mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharová, když Putin přistál na Aljašce.
„Tři roky všem říkali, že Rusko je izolované, a dnes viděli, jak je v USA pro ruského prezidenta rozvinut krásný červený koberec,“ dodala.
V rozhovoru pro australskou veřejnoprávní televizi po skončení summitu Myrošnyčenko odmítl Putinovu rétoriku o nutnosti vyřešit „kořenové příčiny“ konfliktu.
Řekl, že z Putinova pohledu je kořenovou příčinou konfliktu suverénní, nezávislá a demokratická Ukrajina.
„Když Putin hovoří o ‚kořenové příčině války‘, myslí tím nezávislou Ukrajinu na mapě Evropy. To je jediná příčina války pro Rusko,“ řekl.
„Putin je prostě na misi, aby oživil Sovětský svaz, oživil ruské impérium, a to bez Ukrajiny nejde. Jen přes noc, zatímco tu mluvíme, Rusové zaútočili na mnoho ukrajinských měst a vyslali mnoho dronů. Takže opravdu nevidíme žádné známky toho, že by chtěl válku ukončit.“
Kremelský poradce Jurij Ušakov podle ruské státní agentury Tass uvedl, že se o trojstranném summitu mezi prezidenty Ruska, USA a Ukrajiny nejednalo.
Po schůzce Trump novinářům řekl, že nyní je na Zelenském, aby „to dotáhl“, a že bude zorganizována schůzka mezi ukrajinským prezidentem a Putinem, které se možná zúčastní i Trump.
Ušakov uvedl, že zatím neví, kdy se Putin a Trump po pátečním summitu na Aljašce znovu setkají.
Vůdce demokratů v Senátu Chuck Schumer obvinil Trumpa, že „autoritářskému tyranovi“ rozvinul červený koberec v rámci „divadelního představení“, nikoli diplomacie.
„Místo aby stál na straně Ukrajiny a našich spojenců, Trump stál bok po boku autokratovi, který už léta terorizuje ukrajinský lid a celý svět,“ uvedl Schumer v prohlášení.
„Zatímco čekáme na důležité podrobnosti o tom, co bylo projednáno, na první pohled se zdá, že Trump Putinovi poskytl legitimitu, globální scénu, nulovou odpovědnost a nic za to nedostal.“
K Schumerovi se připojili další demokraté, kteří setkání kritizovali.
Ken Martin, předseda Demokratického národního výboru, řekl: „Donald Trump se už roky sbližuje s Vladimirem Putinem a toto setkání podtrhlo hloubku jeho nemocné posedlosti ruským diktátorem a obviněným válečným zločincem.“
Dodal: „Trump dal jasně najevo, že jeho zahraniční politika spočívá v tom, že Rusku nechá ‚dělat, co se mu zlíbí‘ – bez ohledu na to, jak katastrofální to je pro USA a naše spojence – a když přišla zkouška, Trump ztrapnil Spojené státy tím, že se složil jako laciný oblek.“
Demokratický senátor Mark Kelly mezitím Trumpovi vzkázal, že by měl „nejprve podepsat dohodu“.
Zacházejte s válečným zločincem jako s královskou osobou, schovejte schůzku, nic neprozrazujte. Putin se dostane na titulní stránky a Ukrajina dostane co? Příště nejdřív podepište dohodu.
Zatímco se Trump a Putin setkali na Aljašce, Rusko odpálilo 85 útočných dronů a balistickou raketu na území Ukrajiny, oznámilo v sobotu ukrajinské letectvo.
Cílem nočních útoků byla území na frontě v oblastech Sumy, Doněck, Černihiv a Dněpropetrovsk, uvedlo letectvo na sociální síti Telegram. Podle něj jeho protivzdušná obrana zničila 61 dronů. Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve své denní ranní zprávě uvedl, že za poslední den došlo na frontě k 139 střetům.
Ruské médium s odvoláním na ministerstvo obrany uvedlo, že ruské protivzdušné systémy v noci nad různými ruskými regiony zachytily a zničily 29 ukrajinských dronů, z toho 10 nad Rostovskou oblastí.
„Odporné. Hanebné. A nakonec zbytečné.“
Kyiv Independent zveřejnil ostrou úvodní stránku o setkání Trumpa s Putinem.
Trump nedostal, co chtěl. Ale Putin? Ten určitě ano.
Od okamžiku, kdy vystoupil z letadla na americké půdě, se ruský diktátor usmíval od ucha k uchu.
Už není mezinárodním vyvrhelem, konečně ho přijal – a respektuje – vůdce svobodného světa. Trumpův předchůdce kdysi Putina nazval vrahem; Trump mu nabídl královské přivítání.
Anglicky psaný ukrajinský deník v úvodníku porovnal „královské přivítání“ Putina s nepřátelským přijetím Zelenského v Oválné pracovně před pouhými šesti měsíci.
„Ukrajinský prezident byl veřejně ponížen. Ruský prezident byl hýčkán. Obě epizody byly hanebné,“ napsal deník.
„Trump nechápe, že Putin nejedná s Ukrajinou jako s obchodním partnerem – je to mesiáš. Chce Ukrajinu pro Rusko, tečka. Pro Putina a jeho nejbližší okolí je nezávislost Ukrajiny náhoda, kterou se snaží napravit.“
„Trump neprohrál, ale Putin jasně vyhrál,“ řekl CNN bývalý americký velvyslanec při OSN a poradce pro národní bezpečnost John Bolton.
„Trump si odnesl jen další schůzky. Putin podle mého názoru udělal velký krok k obnovení vztahů, což jsem vždy považoval za jeho klíčový cíl. Vyhnul se sankcím, nečelí příměří, další schůzka není naplánována a ukrajinský prezident Zelenskyj o tom před tiskovou konferencí nebyl informován. Ještě zdaleka není konec, ale řekl bych, že Putin dosáhl většiny toho, co chtěl, a Trump dosáhl velmi málo.“
„A ještě jednu věc bych dodal. Trump tam vypadal velmi unaveně,“ dodal Bolton. „Ne zklamaně, ale unaveně. A my se budeme muset zamyslet nad tím, co to znamená.“
Setkání Trumpa a Putina přilákalo do Anchorage davy zvědavců.
Demonstranti rozvinuli obrovskou ukrajinskou vlajku na podporu země, kterou Putin v roce 2022 napadl a od té doby proti ní vede válku.
Jinde se Trumpovi příznivci shromáždili u silnice, aby přivítali amerického prezidenta.
Podle ruského ministerstva zahraničí Putin během svého pobytu na Aljašce absolvoval několik vedlejších návštěv.
Položil květiny na hroby sovětských vojáků. Na hřbitově Fort Richardson Memorial Cemetery položil květiny na hroby sovětských pilotů a námořníků, kteří zahynuli během druhé světové války. Setkal se také s arcibiskupem Alexejem z pravoslavné církve v americké diecézi Aljaška, možná ve snaze připomenout lidem, že Aljaška byla kdysi součástí Ruska.
Trump při setkání předal Putinovi dopis od své manželky Melanie, sdělili agentuře Reuters představitelé Bílého domu. Dopis se týkal osudu dětí unesených během války na Ukrajině, uvedli, aniž by poskytli další podrobnosti.
Desítky tisíc ukrajinských dětí byly uneseny a odvezeny do Ruska nebo na území okupované Ruskem bez souhlasu rodin nebo opatrovníků, což Ukrajina označila za válečný zločin, který splňuje definici genocidy podle úmluvy OSN.
Putin byl Mezinárodním trestním soudem obviněn z údajného válečného zločinu nezákonného deportování a přesunu dětí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruské federace.
„Existují důvodné důvody se domnívat, že pan Putin nese individuální trestní odpovědnost,“ uvádí se v obžalobě.
Moskva již dříve uvedla, že chrání zranitelné děti před válečnou zónou.
Melania Trumpová se cesty na Aljašku nezúčastnila, ale stává se jednou z nejvlivnějších osob v okolí svého manžela, jehož nejbližší okolí se mění podle toho, jak lidé upadají do nemilosti.
Trump přisuzuje první dámě zásluhu za to, že jeho skepticismus vůči Putinovi zesílil a přiměl ho částečně přehodnotit svůj postoj. Na schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem 15. července řekl: „Jdu domů. Říkám první dámě: ‚Dnes jsem mluvil s Vladimirem. Měli jsme skvělý rozhovor.‘ Ona na to: ‚Vážně? Právě zasáhli další město.‘“
Na jiné akci v Bílém domě téhož dne řekl: „Přijdu domů a řeknu: ‚První dámo, měl jsem úžasný rozhovor s Vladimirem. Myslím, že jsme domluvili.‘ A pak zapnu televizi, nebo mi ona jednou řekne: ‚To je divné, protože právě bombardovali domov důchodců.‘“
Trump tvrdí, že Putin mu řekl, že volby v roce 2020 byly zmanipulované
Donald Trump v pátek v rozhovoru se Seanem Hannitym tvrdil, že Vladimir Putin, ruský autokrat, který uvěznil, vyhostil a zabil politické rivaly, kteří by mu mohli v volbách konkurovat, mu na jejich summitu řekl, že americké prezidentské volby v roce 2020 byly zmanipulované díky rozsáhlému využití korespondenčního hlasování.
„Vladimir Putin řekl něco velmi zajímavého, řekl: ‚Vaše volby byly zmanipulované, protože máte hlasování poštou,‘“ řekl Trump. „Řekl: ‚Žádná země nemá hlasování poštou. Je nemožné mít hlasování poštou a zároveň čestné volby.‘“
„Mluvili jsme o roce 2020 a on řekl: ‚Vy jste ty volby vyhrál s velkým náskokem,‘“ dodal Trump.
Krátce poté, co Trump nepravdivě tvrdil, že kalifornský systém zasílání hlasovacích lístků voličům otevírá dveře podvodům, řekl: „Vladimir Putin, chytrý chlap, řekl: ‚S korespondenčním hlasováním nelze mít čestné volby.‘“
Neexistují žádné důkazy o tom, že by podvody voličů hrály jakoukoli roli v Trumpově porážce v volbách v roce 2020, ale volby v Putinově Rusku jsou notoricky nečestné, s rozsáhlými podvody ze strany úřadů, které dokumentují prodemokratičtí aktivisté.
Není možné vědět, zda Putin tyto výroky skutečně pronesl, ale Trump má ve zvyku vkládat vlastní slova do úst jiných lidí.
V rozhovoru také tvrdil, že Putin mu řekl, že USA byly za jeho předchůdce „mrtvé“ a nyní jsou „horké jako pistole“.
Trump dále zopakoval své tvrzení, že „král Saúdské Arábie“ mu v květnu při jeho návštěvě země řekl přesně totéž. Trump se však během své návštěvy se starým saúdskoarabským králem nesetkal.
Trump říká, že jeho rada Zelenskému je „uzavřít dohodu“
Na otázku Seana Hannityho, jakou radu by dal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému po setkání s Vladimirem Putinem na Aljašce, Donald Trump odpověděl, že by mu řekl, aby „uzavřel dohodu“ a ukončil válku.
Nezmínil žádný způsob, jak by Ukrajina mohla uzavřít dohodu s Ruskem, zatímco je okupována a bombardována.
Trump také zopakoval svou známou lež, že USA poskytly Ukrajině na obranu 350 miliard dolarů, zatímco Evropa pouze 100 miliard dolarů.
„Války jsou velmi špatné; zdá se, že mám schopnost je ukončit,“ chlubí se Trump po neúspěšném pokusu o zprostředkování příměří na Ukrajině
V rozhovoru se Seanem Hannitym, který byl natočen v místnosti, kde se mu právě nepodařilo přesvědčit Vladimira Putina, aby zastavil útoky na Ukrajinu, se Donald Trump chlubil, že má zvláštní talent pro ukončování válek.
„Války jsou velmi špatné, zdá se, že mám schopnost je ukončit,“ řekl Trump.
Prezident reagoval na komentář Hannityho, který Trumpa pochválil za to, že v uplynulých šesti měsících sehrál roli při uklidnění řady převážně latentních globálních konfliktů. Ani jeden z nich nezmínil, že Trump během volební kampaně slíbil, že pokud bude zvolen, ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin.
Trump se Hannitymu chlubí, že setkání s Putinem bylo „na 10 bodů“
Rozhovor Donalda Trumpa se Seanem Hannitym po summitu vysílala stanice Fox.
Trump nejprve zopakoval své tvrzení, že „vždy měl skvělé vztahy s prezidentem Putinem“, ale spolupráce mezi Spojenými státy a Ruskem byla znemožněna vyšetřováním ruského vměšování do voleb v roce 2016, které označil za „podvod“.
Poté řekl, že měl příležitost si s Putinem promluvit soukromě po jejich krátké 12minutové tiskové konferenci. Putin „mluvil velmi upřímně“, řekl Trump o jeho touze ukončit válku na Ukrajině. Trump nezmínil, že válka začala Putinovým rozhodnutím zabrat ukrajinské území v roce 2014 poté, co byl jeho spojenec svržen z funkce prezidenta Ukrajiny v lidovém povstání. V roce 2022 se pak válka vyostřila, když Putin nařídil plnou invazi na Ukrajinu.
Na Hannityho otázku, jak by setkání ohodnotil na stupnici od 1 do 10, Trump odpověděl, že „10“, protože ukázalo, že lídři dvou jaderných mocností mohou spolupracovat.
„Je dobré, když se dvě velké mocnosti snášejí,“ řekl Trump.
Hannity poté naléhal na Trumpa, aby prozradil, co mu Putin řekl o tom, proč si myslí, že válka na Ukrajině by nezačala, kdyby byl Trump prezidentem. Trump se zdráhal, ale řekl, že může vlastními slovy říci, že důvodem byla hrubá neschopnost Bidena.
„Příště v Moskvě“: Putin pozval Trumpa do Ruska na další kolo jednání
Na konci krátkého a poněkud poraženě znějícího prohlášení Donalda Trumpa po setkání s Vladimirem Putinem ruský prezident pozval svého amerického protějška k dalšímu kolu jednání do ruského hlavního města.
„Ještě jednou, pane prezidente, moc vám děkuji a brzy se ozveme a pravděpodobně se brzy uvidíme,“ řekl Trump. „Moc děkuji, Vladimire.“
„Příště v Moskvě,“ odpověděl Putin s úsměvem.
„Oh, to je zajímavé,“ řekl Trump. „To mi asi vynese pár kritických komentářů, ale, ehm, dokážu si to představit.“
