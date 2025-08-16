Summit Putin-Trump: Rusko „nemůže mít právo veta“ ohledně členství Ukrajiny v EU a NATO, zdůrazňují evropští lídři
16. 8. 2025
Zelenskyj se v pondělí setká s Trumpem v USA poté, co summit amerického prezidenta s Putinem skončil bez dohody o příměří, a zopakoval výzvu Evropské rady k silným bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu
Evropská rada se v společném prohlášení k summitu Trump-Putin zavázala podpořit Ukrajinu
Evropská rada vydala společné prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, italské premiérky Giorgie Meloniové, německého kancléře Friedricha Merze, britského premiéra Keira Starmera, finského prezidenta Alexandra Stubba, polského premiéra Donalda Tuska, předsedy Evropské rady Antónia Costy a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové.
Prohlášení, které je reakcí na setkání Trumpa s Putinem na Aljašce, které nepřineslo žádnou mírovou dohodu, uvádí: „Vedoucí představitelé uvítali úsilí prezidenta Trumpa o zastavení zabíjení na Ukrajině, ukončení ruské agresivní války a dosažení spravedlivého a trvalého míru.
Jak řekl prezident Trump, „dokud není dohoda, není dohoda“. Podle představ prezidenta Trumpa musí nyní následovat další jednání, včetně prezidenta Zelenského, s nímž se brzy setká.
Jsme rovněž připraveni spolupracovat s prezidentem Trumpem a prezidentem Zelenským na trojstranném summitu s podporou Evropy.“
Prohlášení zdůraznilo, že „Ukrajina musí mít pevné bezpečnostní záruky, aby mohla účinně bránit svou suverenitu a územní celistvost. Vítáme prohlášení prezidenta Trumpa, že USA jsou připraveny poskytnout bezpečnostní záruky. Koalice ochotných je připravena hrát aktivní roli. Na ozbrojené síly Ukrajiny ani na její spolupráci s třetími zeměmi by neměla být uvalena žádná omezení. Rusko nemůže mít právo veta proti vstupu Ukrajiny do EU a NATO.
Rozhodnutí o svém území musí učinit Ukrajina. Mezinárodní hranice nesmí být měněny silou.“
Dále se v prohlášení uvádí: „Naše podpora Ukrajině bude pokračovat. Jsme odhodláni učinit více pro to, aby Ukrajina zůstala silná, aby bylo možné dosáhnout ukončení bojů a spravedlivého a trvalého míru.
Dokud bude na Ukrajině pokračovat zabíjení, jsme připraveni udržet tlak na Rusko. Budeme i nadále posilovat sankce a širší ekonomická opatření, abychom vyvinuli tlak na ruskou válečnou ekonomiku, dokud nebude dosaženo spravedlivého a trvalého míru.
Ukrajina se může spolehnout na naši neochvějnou solidaritu, zatímco usilujeme o mír, který zajistí zásadní bezpečnostní zájmy Ukrajiny a Evropy.“
Po skončení summitu Trumpa a Putina na Aljašce, který neskončil uzavřením mírové dohody, byla vydána další prohlášení.
Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová v sobotním prohlášení uvedla, že Rusko nemá v úmyslu „v dohledné době“ ukončit válku na Ukrajině, ale že USA „mají moc přimět Rusko k vážným jednáním“.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v prohlášení na Twitteru uvedl, že Francie bude spolupracovat s USA a partnery v „koalici ochotných“ na dosažení pokroku v oblasti trvalého míru se zárukami bezpečnosti. Tato koalice se sejde v blízké budoucnosti, dodal Macron.
Mluvčí indického ministerstva zahraničí Randhir Jaiswal v sobotu uvedl: „Cesta vpřed vede pouze přes dialog a diplomacii. Svět chce vidět brzké ukončení konfliktu na Ukrajině.“
Slovenský premiér Robert Fico, který se od většiny západních spojenců odklonil tím, že od loňského roku dvakrát navštívil Moskvu a odmítl poskytnout Ukrajině oficiální vojenskou pomoc, uvedl v nahraném prohlášení na Facebooku: „Následující dny ukážou, zda velcí hráči v Unii tento proces podpoří... nebo zda bude pokračovat neúspěšná evropská strategie, která se snaží oslabit Rusko prostřednictvím tohoto konfliktu všemi možnými doslova neuvěřitelnými finančními, politickými nebo vojenskými pomocemi Kyjevu.“
Zelenskyj: Evropa i USA by měly Ukrajině poskytnout bezpečnostní záruky
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prohlášení zveřejněném na sociální síti X uvedl: „Bezpečnost musí být zaručena spolehlivě a dlouhodobě, za účasti Evropy i USA.
„Všechny otázky důležité pro Ukrajinu musí být projednány za účasti Ukrajiny a žádná otázka, zejména územní, nemůže být rozhodnuta bez Ukrajiny.“
Uvedl, že Ukrajina potřebuje skutečný, dlouhodobý mír, a ne „jen další pauzu“ mezi ruskými invazemi, a během telefonického rozhovoru s Trumpem zdůraznil, že sankce by měly být posíleny.
Bezpečnostní záruky „nejzajímavějším vývojem“ ze summitu na Aljašce, uvedla italská premiérka
Italská premiérka Giorgia Meloniová uvedla, že diskuse o bezpečnostních zárukách je oblastí, kde došlo k „nejzajímavějšímu vývoji“ během summitu Trumpa a Putina na Aljašce, informovala v sobotu agentura Reuters.
Meloniová také uvedla, že Trump se přiklonil k italské myšlence bezpečnostních záruk „inspirovaných článkem 5 Severoatlantické smlouvy“.
Trump a evropští lídři diskutovali o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu
V Trumpově hlášení evropským lídrům po aljašském summitu s Putinem se diskutovalo o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, která není členem NATO.
Zdroj obeznámený s touto záležitostí řekl agentuře Reuters, že tyto záruky by byly rovnocenné článku 5, který stanoví, že pokud se některý člen NATO stane obětí ozbrojeného útoku, všichni ostatní členové aliance to budou považovat za ozbrojený útok proti všem členům.
V společném prohlášení zveřejněném dnes ráno Evropská rada uvedla: „Na ozbrojené síly Ukrajiny ani na její spolupráci s třetími zeměmi by neměla být uvalena žádná omezení. Rusko nemůže mít právo veta proti vstupu Ukrajiny do EU a NATO.“
Vysoký ukrajinský parlamentní představitel v sobotu uvedl, že návrhem na zrušení dohody o příměří ve prospěch mírové dohody Trump zaujal pozici Vladimira Putina.
„Bohužel Trump zaujal Putinovu pozici, což bylo Putinovým požadavkem,“ řekl agentuře Reuters Oleksandr Merežko, předseda výboru ukrajinského parlamentu pro zahraniční věci.
„Z Putinova pohledu mírová dohoda znamená několik nebezpečných věcí – že Ukrajina nevstoupí do NATO, jeho absurdní požadavky na denacifikaci a demilitarizaci, ruský jazyk a ruskou církev,“ uvedl.
Starmer: Trumpovy snahy nás přiblížily k ukončení války na Ukrajině
Britský premiér Keir Starmer vydal po summitu prezidentů Trumpa a Putina na Aljašce oficiální prohlášení k Ukrajině.
V prohlášení se uvádí: „Díky snahám prezidenta Trumpa jsme se přiblížili více než kdykoli předtím k ukončení nelegální války Ruska na Ukrajině. Jeho vedení v úsilí o ukončení zabíjení si zaslouží pochvalu.“
Zopakoval společné prohlášení Evropské rady, když zdůraznil: „Dalším krokem musí být další rozhovory za účasti prezidenta Zelenského. Cesta k míru na Ukrajině nemůže být rozhodnuta bez něj.“
Starmer pokračoval: „Dnes ráno jsem hovořil s prezidentem Zelenským, prezidentem Trumpem a dalšími evropskými partnery a všichni jsme připraveni podpořit tuto další fázi.
Vítám otevřenost Spojených států, které spolu s Evropou poskytnou Ukrajině v rámci jakékoli dohody silné bezpečnostní záruky. Jedná se o významný pokrok, který bude mít zásadní význam pro odražení Putina od dalších kroků.
Do té doby, než zastaví své barbarské útoky, budeme i nadále utahovat šrouby jeho válečné mašinérii ještě přísnějšími sankcemi, které již mají tvrdý dopad na ruskou ekonomiku a její obyvatelstvo.
Naše neochvějná podpora Ukrajině bude pokračovat tak dlouho, jak bude třeba.“
Ruské síly obsadily ukrajinské vesnice Kolodyazi a Vorone, uvádějí státní média
Ruské ministerstvo obrany podle sobotních zpráv státních médií oznámilo, že jeho síly obsadily vesnici Kolodyazi v ukrajinské Doněcké oblasti.
Ruské státní médium také informovalo, že síly obsadily vesnici Vorone v sousední Dněpropetrovské oblasti Ukrajiny.
Trump: Pokud se setkání se Zelenským „vydaří“, USA naplánují rozhovory s Putinem
Prezident Donald Trump uvedl, že ukrajinský prezident Zelenský přijede v pondělí odpoledne do Oválné pracovny v Bílém domě, informovala agentura Reuters.
Zpráva dodává, že „pokud vše vyjde“, Trump má v úmyslu „naplánovat setkání s prezidentem Putinem“.
Podle agentury Reuters Trump během summitu na Aljašce uvedl, že bylo rozhodnuto, že nejlepším způsobem, jak ukončit válku na Ukrajině, je „přejít přímo k mírové dohodě, nikoli k příměří“.
Spekulace na internetu o leteckém příměří
Podle zpráv Olivera Carrolla, zahraničního korespondenta časopisu The Economist, se na Twitteru objevily spekulace o leteckém příměří.
Carroll v sobotu uvedl: „Bylo mi řečeno, že existuje předběžná dohoda o leteckém příměří do třístranného setkání lídrů. ‚Myslíme si, že nebe nám dá signál o předběžných výsledcích těchto jednání,‘ řekl mi zdroj. ‚Příští týden bude zajímavý.‘“
Poradce Volodymyra Zelenského Dmytro Lytvyn na tento příspěvek reagoval slovy: „Zatím jsme o tom nic neslyšeli“.
Z Washingtonu ani Moskvy zatím žádné zprávy o dohodě o příměří nepřišly.
