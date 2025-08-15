Ideolog "ruského světa" Dugin vyzval k označení FSB za posla Božího

15. 8. 2025

Ruští občané by měli zacházet se zástupci orgánů činných v trestním řízení – ministerstva vnitra, vyšetřovacího výboru, FSB, Národní gardy a prokuratury – jako s "posly strachu z Boha", řekl Alexandr Dugin, autor konceptu "eurasianismu" a jeden z hlavních ideologů "ruského světa".

Podle Dugina, osoby na sankčních seznamech Spojených států, Evropské unie, Británie a Kanady, kterou západní média nazvala "mentorem" Vladimira Putina, by "čestní vlastenci" neměli držet v tajnosti své kontakty a místa návštěvy a neměli by se bát sledování ze strany FSB.

"Pro ruského člověka je FSB naše. Jsou to ti, kteří jsou zodpovědní za naši zemi a za naše životy. Chlapi se z Ukrajiny nedostanou, umírají, chytají vnitřní nepřátele, riskují sami sebe," píše Dugin.

Podle jeho názoru by všichni bezpečnostní představitelé měli být "církevní", protože to je "nejspolehlivější" a jakékoli odchylky od kodexu ruského vlastence (nevysvětluje, co to je) by měly být "potrestány s neuvěřitelnou krutostí".

Dugin také uvádí, že podle jeho názoru domácí spotřebiče, zejména mlýnky na kávu a zásuvky, již Rusy sledují. "A bude jich jen víc. Otázkou je, kdo se bude dívat – nepřátelé, nebo jejich vlastní. Je čas se rozloučit s liberální démonizací ruských tajných služeb," naléhá.

Dugin již dříve řekl, že Západ vnímá Rusko jako svého hlavního nepřítele, protože ruský prezident Vladimir Putin oživuje tradiční hodnoty a vyvádí zemi z globálního vlivu. To podle jeho názoru vyvolalo znechucení západních "pokrokových elit" nad Putinovou osobností.

Dugin také tvrdí, že v Rusku není žádný parlament ani demokracie, ale ve skutečnosti byla ustavena monarchie v čele s Putinem, který si může dělat, co chce. Filozof si všiml nedůležitosti určitých zákonů v Rusku, stejně jako lidí, kteří je prosazují nebo podporují. Podle jeho názoru to vše byly "prozatím bojarské tance", dokud panovníkovo oko nevěnovalo pozornost žertíkům tohoto "sobeckého a zlodějského parchanta".

Dugin považuje samotné Rusko za katechon, poslední baštu proti Antikristu, který dnes vládne na "zcela zvráceném" Západě, kde jsou přítomny LGBT+, postmodernismus, relativismus a transhumanismus.

Zdroj v ruštině: ZDE

