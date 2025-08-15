Generální tajemník NATO vyloučil právní uznání anexe okupovaných ukrajinských regionů
15. 8. 2025
"Otázkou (v nadcházejících rozhovorech) bude, jak postupovat po příměří, včetně toho, co to bude znamenat z hlediska bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Pokud jde o územní otázku, pokud jde o uznání například v budoucí dohodě, že Rusko de facto kontroluje část území Ukrajiny, mělo by se jednat o de facto uznání – a ne o politické uznání de iure," řekl Rutte v rozhovoru pro ABC.
Setkání prezidentů na Aljašce, kterého by se měl zúčastnit i šéf Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, jak to Evropa tvrdí, bude podle něj pro Putina testem, jak vážně to se zastavením války myslí. Rutte zdůraznil, že Ukrajina sama určuje svou geopolitickou budoucnost jako suverénního státu. To znamená, že při jednáních a ve vztahu k NATO neexistují "žádná omezení velikosti ozbrojených sil" ohledně vojenské přítomnosti na východním křídle bloku.
Minulý pátek Trump oznámil "určitou výměnu území" jako součást možné mírové dohody a dodal, že Zelenskyj bude muset "něco podepsat". V reakci na to ukrajinský prezident odmítl jakékoli podmínky týkající se ztráty území: "Ukrajinci nedají svou půdu okupantovi." Evropské země podpořily Kyjev a představily svůj plán, podle kterého by mělo dojít k příměří mezi Ruskou federací a Ukrajinou před zahájením dalších kroků, včetně možných výměn území, a otázka území by měla být vyřešena na vzájemném základě.
Podle agentury Bloomberg ve středu na setkání s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem v Kremlu Putin navrhl zastavení nepřátelských akcí, pokud se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti. Pokud jde o Chersonskou a Záporožskou oblast, ruský prezident podle agentury slíbil "zmrazit" frontovou linii. Wall Street Journal napsal, že Putin souhlasí s příměřím se stažením ukrajinských vojsk z Donbasu. Zdroje BILDu však tvrdí, že Kreml stále požaduje plnou kontrolu nad Záporožskou i Chersonskou oblastí.
Zdroj v angličtině: ZDE
