Srí Lanka: Tamilové doufají v zahraniční pomoc, zatímco se otevírají masové hroby
15. 8. 2025
Pokaždé, když je na Srí Lance objeven masový hrob, Thambirasa Selvarani nemůže spát.
"Nevíme, co se stalo s našimi příbuznými, a když začnou kopat, cítím paniku," řekla Selvarani DW.
Čtyřiapadesátiletá žena pátrá po svém manželovi Muthulingamovi Gnanaselvamovi od května 2009, kdy zmizel poté, co se vzdal vládním silám na konci občanské války na Srí Lance. Po desetiletích bojů konflikt skončil porážkou Tygrů osvobození tamilského Ílamu (LTTE), známých také jako Tamilští tygři.
Od té doby bylo odkryto několik masových hrobů. Poslední tři měsíce archeologové vykopávali masový hrob v Chemmani na okraji Jaffny, hlavního města severní provincie Srí Lanky. Při vykopávkách bylo dosud odkryto 140 koster, včetně dětí.
Oběti "nahromaděné" v mělkém hrobě
Chemmani je podezřelé z umístění masových hrobů nejméně od roku 1998. Bývalý armádní desátník, který byl v té době souzen za znásilnění a vraždu školačky Krishanthi Kumaraswamy, řekl, že v oblasti byly vedle mladé dívky pohřbeny stovky dalších těl.
Právník V. S. Niranchan řekl DW, že pracoval s rodinami, jejichž příbuzní zmizeli z oblasti kolem Chemmani v 90. letech.
Až dosud vykopávky ukázaly, že těla byla pohřbívána "nahodile, bez jakýchkoli právních překážek, navršena na sebe mělkým, neoznačeným" způsobem.
"Myslíme si, že někteří z nich mohli být pohřbeni zaživa," řekl a dodal, "kdyby už byli mrtví, těla by nebyla ohnutá," přičemž některá z nich měla zkroucené končetiny.
Na místě bylo spolu s kostrami objeveno několik artefaktů, včetně pantoflí, láhve s dětským mlékem a dětské školní tašky.
Otevírání starých ran
Anushani Alagarajah, výkonný ředitel Adayaalam Centre for Policy Research se sídlem v Jaffně, řekl, že Chemmani má "velmi bolestivou a velmi traumatickou historii, zejména s lidmi v Jaffně".
"Mnoho bratrů, otců a sester našich přátel v té době zmizelo," řekl Alagarajah DW. "Je to už více než 25 let. Otevírá to velmi staré, hluboké rány, nejen pro rodiny, ale pro celou komunitu, pro celou Jaffnu. A je to připomínka toho, že opravdu nemůžete zapomenout."
Vykopávky v Chemmani se staly dosud nejsledovanějším případem zkoumání masových hrobů na Srí Lance.
To také vyvolalo četné výzvy k mezinárodnímu dohledu, zejména ze strany tamilské komunity v zemi.
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk při návštěvě místa v červnu poznamenal, že "Srí Lanka se snaží pokročit s domácími mechanismy odpovědnosti, které jsou důvěryhodné a mají důvěru obětí. To je důvod, proč Srílančané hledali spravedlnost venku, a to prostřednictvím pomoci na mezinárodní úrovni."
"Nevíme, koho najdou příště"
Tamilští aktivisté uspořádali protest u příležitosti Türkovy návštěvy. Thambirasa Selvarani se akce zúčastnila a osobně se setkala s Türkem a řekla mu, že nemá důvěru ve srílanské justiční mechanismy.
Selvarani je předsedkyní Asociace příbuzných násilných zmizení (ARED) v okrese Ampara. Chce, aby byly vykopány také masové hroby v jejím okrsku.
"Cítíme strach. Nevíme, koho najdou příště, koho identifikují příště," řekla Selvarani DW. "Pořád na to myslím ve dne v noci a nemůžu spát, nemůžu jíst. Cítím se tak rozrušená."
"Posledních 17 let, kdy se prezidenti neustále mění, žádáme je, aby nám řekli pravdu o tom, co se stalo našim dětem a blízkým," řekla Selvarani.
Pokrok je však pomalý. Selvarani říká, že stále čelí zastrašování ze strany policistů ze srílanského kriminálního oddělení (CID), když se účastní protestů.
"Říkají: 'Neměla bys tam chodit, tvoji příbuzní jsou mrtví, proč pořád chodíš sem a tam?'" řekla Selvarani DW.
Nová vláda, staré problémy
V rámci odklonu od obvyklé dynastické politiky na Srí Lance si země v září 2024 zvolila levicového prezidenta Anuru Kumaru Dissanayakeho. Právník Niranchan však zůstává podezřívavý a říká, že "historie ukázala", že vládám nelze věřit a že by měly námitky proti mezinárodnímu dohledu.
"Tato vláda nerozumí etnickým problémům," řekl DW. "Myslí si, že země bude mírumilovná, pokud zastavíme korupci. Ale nechápou, že etnické problémy jsou také důvodem, proč se tato země zadlužila."
Ambika Satkunanathan, právnička v oblasti lidských práv a bývalá komisařka Národní komise pro lidská práva Srí Lanky, sdílí jeho nedůvěru.
"Historicky byla téměř každá srílanská vláda extrémně neochotná získat mezinárodní pomoc v různých procesech odpovědnosti," řekla.
Před nástupem k moci prezident Dissanayake řekl, že se nebude snažit stíhat osoby odpovědné za válečné zločiny. V rozhovoru pro DW Satkunanathan zdůraznil nedostatek důvěry obětí v to, že stát je odhodlán usilovat o spravedlnost.
Na Srí Lance je naděje "nebezpečná"
Minulý měsíc vyzvala nevládní organizace pro lidská práva Mezinárodní výbor právníků (ICJ) k tomu, aby na Srí Lance probíhal "mezinárodní dohled a vyšetřování zaměřené na oběti" "v souladu s mezinárodním právem a standardy".
Ale Alagarajah z Adayaalam Centre for Policy Research říká, že nevěří, že by Dissanayakeova vláda požadovala mezinárodní dohled. Řekla také, že nevidí "nic odlišného" ohledně Chemmani ve srovnání s předchozími vykopávkami.
Alagarajah řekla, že se setkala s rodinami, které věřily, že najdou své děti v Chemmani a které "chtějí věřit, že jim tento proces dá nějaké odpovědi", ale že naděje na odpovědi je také "nebezpečná".
"Naděje není vždy to nejlepší, co můžete mít, protože vás také může hluboce zklamat a zranit, zejména v této zemi," řekla Alagarajah.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse