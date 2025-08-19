Naše spoluvina v Gaze připravila půdu pro druhou genocidu – na Západním břehu
19. 8. 2025
Jak zdůrazňuje oprášení izraelského plánu E1, osud Palestinců na Západním břehu se nakonec neliší od osudu Palestinců v Gaze – pokud nezačneme jednat, píše Jonathan Cook
Za izraelským takzvaným plánem E1, rozsáhlým projektem výstavby osad zahrnujícím výstavbu tisíců nových domů, se skrývá odhalující příběh. Cílem plánu je nezvratně oddělit nelegálně anektovanou východní, palestinskou část Jeruzaléma od Západního břehu a poté nelegálně okupovaný Západní břeh rozdělit na dva samostatné kantony, čímž se zničí jakákoli naděje na budoucí palestinský stát.
Tato historie zcela podkopává izraelskou rétoriku o „sebeobraně“ v Gaze.
Média zdůrazňují roli Bezalela Smotriche, samozvaného fašistického ministra v Netanjahuově vládě, v plánu E1 – jako by to nějak odráželo jeho ošklivý a zlovolný vliv. To je čistá dezinformace.
Ve skutečnosti tento plán existuje již od 90. let a poprvé jej formuloval údajně „mírový“ izraelský premiér Jicchak Rabin. Měl být paralelním krokem k „mírovým dohodám“ z té doby, které byly vyjednány v Oslu.
Dohody z Osla vyvolaly obrovské rozdělení izraelské společnosti, protože se předpokládalo, že Palestincům budou vráceny významné části území, které Izrael nelegálně okupoval a kolonizoval na Západním břehu. Domácí opozice nakonec vedla k Rabinově vraždě.
V Rabinových očích projekt E1 rušil tyto námitky. Ochránil by největší z nelegálních židovských osad na Západním břehu, Maale Adumim, a začlenil ji do východní části Jeruzaléma, kterou Izrael již anektoval a zuřivě osídloval židy, přičemž odtud vysídloval palestinské komunity.
Na okraj poznamenáme, že Rabin, který spolu s Jásirem Arafatem získal Nobelovu cenu míru za podpis dohod z Osla, byl výslovně proti vytvoření skutečného palestinského státu. Chtěl „entitu, která je méně než stát“ – vizi, která zřejmě považovala tuto „entitu“ za něco málo víc než glorifikovanou místní správu, která provozuje školy a sváží odpadky.
Je pozoruhodné, že Rabin také vypracoval plány na výstavbu separační zdi na Západním břehu mezi Izraelem a jeho osadami na jedné straně a palestinskými komunitami na straně druhé. Jeho nástupce, Ariel Sharon, bývalý armádní generál a zastánce tvrdé linie, postavil tuto zeď o téměř deset let později a uvěznil palestinské komunity za ocelovými a betonovými opevněními, přičemž jim ukradl rozsáhlé zemědělské pozemky. Západní metropole jako vždy protestovaly, ale bezvýsledně.
Po Rabinovi každý izraelský premiér, ať už se hlásil k sionistické levici nebo pravici, prosazoval plán E1: Netanjahu, Ehud Barak, Šaron, Ehud Olmert.
A všichni pomáhali budovat počáteční infrastrukturu – silnice a dokonce i policejní stanici –, aby se projekt E1 stal realitou.
Plán byl formálně zmrazen v roce 2009 až po obrovském tlaku ze strany USA. Proč? Protože realizace E1 mohla znamenat jen jedno: definitivní konec předstírání řešení dvou států. Izraelský zájem o „mírové urovnání“ by byl odhalen jako prázdná fraška, jakou vždy byl, i za Rabina.
Smotrich to vyjádřil přesně tímto způsobem, když řekl, že E1 je nezbytný, protože „pohřbí myšlenku palestinského státu“. Je to předehra k jeho ambici, kterou sdílí zbytek izraelské vlády a velká část veřejnosti, formálně anektovat Západní břeh.
Proto média označují plán E1 za „velmi kontroverzní“ – což je předvídatelné a velmi kontroverzní podhodnocení.
Ve skutečnosti je E1 naprosto nelegální. Je to přesný opak toho, co loni nařídil Mezinárodní soudní dvůr – nejvyšší soud na světě. Izrael má začít s demontáží osad, ukončit systém apartheidu nad Palestinci, který byl nutný k prosazení desetiletí kolonizace, a vrátit palestinskému lidu veškeré území ukradené izraelským okupačním režimem.
Zahraniční korespondent Guardianu Peter Beaumont to pro Izrael podal v tom nejlepším světle, jako by byl nějakým nováčkem v oboru: „Ve čtvrtek nebylo jasné, jakou podporu má Smotrich od Netanjahua a Trumpovy administrativy.“
„Podporu“?! Jak již bylo řečeno, každý izraelský premiér se snažil prosadit plán E1 – Netanjahu alespoň stejně nadšeně jako ostatní. V Izraeli není na plánu E1 nic kontroverzního.
Jak to všechno souvisí s Gazou?
Mainstreamová média, včetně takzvaných liberálních médií, jako jsou BBC a Guardian, by chtěla, abyste zprávy z Západního břehu a zprávy z Gazy přijímali, jako by se odehrávaly ve zcela odlišných vesmírech. Jako by to, co Izrael dělá Palestincům v Ramalláhu, nemělo nic společného s tím, co dělá Palestincům v Gaze.
To je naprosto absurdní. Obě území, obě okupace, oba systémy apartheidu, oba programy etnických čistek vycházejí ze stejné izraelské touhy po nadvládě, stejné izraelské touhy po etnických čistkách a kolonizaci, stejné rasistické izraelské lhostejnosti k palestinským životům.
Izraelský koloniální projekt pokračuje již desítky let. Je zcela zřejmé, že Západní břeh a Gaza jsou oddělená území – nespojené části stejné palestinské vlasti – pouze proto, že Izrael vynutil jejich oddělení.
Všichni izraelští vůdci se zavázali k témuž koloniálnímu programu, který vyžaduje odstranění a nahrazení palestinského lidu. V Gaze je toto odstranění prováděno v krátkém časovém termínu a vyžaduje otevřenou genocidu. Na Západním břehu je – alespoň prozatím – prováděno spíše skrytě, postupně a nepřímo.
Ale osud obyvatel Západního břehu se nakonec neliší od osudu obyvatel Gazy – pokud my na Západě tomu nezabráníme tím, že odmítneme mlčet o tom, co se děje.
E1 je poslední fází apartheidového systému, který Izrael zhmotnil v podobě kontrolních stanovišť a zdí, které postavil na Západním břehu. E1 je územní verzí vojenské klece, kterou Izrael postavil kolem Gazy na počátku 90. let, kdy byl plán E1 poprvé navržen. Vytvoří podmínky pro zesílenou blokádu Západního břehu, stejně jako klec kolem Gazy umožnila obléhání Gazy, které začalo v roce 2007.
Víme, kam vedlo obléhání Gazy: k letům různých forem palestinského povstání, včetně nenásilných protestů na okraji jejich klece. Nakonec vedlo k útěku Hamásu 7. října 2007 a genocidní reakci Izraele.
Pokud budeme i nadále nečinně přihlížet genocidě v Gaze nebo ji aktivně podporovat, jak to naše vlády dělají již dva roky, Izrael se bude cítit ještě více povzbuzen. Naše spoluvina na situaci v Gaze je přesně tím důvodem, proč Izrael nyní oprášil plán E1 pro Západní břeh.
Izrael bude pokračovat v zesilování útlaku, dokud nevytvoří podmínky pro otevřenou revoltu, jako tomu bylo dříve v Gaze. Izrael takovou revoltu využije, stejně jako v Gaze, jako záminku k druhé genocidě – tentokrát na Západním břehu.
Víme, co nás čeká. Otázka zní: Poučili jsme se z minulosti? Budeme tentokrát jednat?
Diskuse