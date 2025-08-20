Poslankyně dumy prohlásila, že Rusové neudělali dost pro to, aby dostávali důchody
20. 8. 2025
Podle pětasedmdesátileté Rodniny, která dříve uvedla, že výše jejího důchodu nepřesahuje 30 tisíc rublů, jako "normálního ruského člověka" není důchod platem, ale spíše starobním důchodem.
"V některých zemích neexistují vůbec žádné státní důchody," řekla Rodnina v rozhovoru pro Sport24.
"Vždy si klademe otázku, co by měl stát dělat: 'Dělá země dost pro to, aby poskytovala dobré důchody?' Dělá obyvatelstvo pro svou zemi takovou dobu, že je pohodlné takové podmínky vytvářet? Je to společný proces, obousměrná cesta. Nemůžete se na někoho neustále spoléhat, je čas se osamostatnit," naléhala poslankyně, členka Nejvyšší rady vládní strany Jednotné Rusko.
Poznamenala také, že v Rusku je již "dostatek výhod a úlev" pro seniory.
V březnu Rodnina uvedla, že pobírá pravidelný důchod: "Zatím méně než 30 tisíc. Jsem pracující důchodce a neexistuje pro mě žádná valorizace. Zatím jsem nepřemýšlela o tom, zda jsem s takovou částkou spokojena." Dodala, že zatím neví, zda je možné žít pouze z důchodu. Podle zpráv oficiální výdělky bývalé krasobruslařky v roce 2021 přesáhly 11 milionů rublů.
Podle Sociálního fondu Ruska činil k 1. dubnu průměrný důchod v zemi 23 448 rublů měsíčně. Od začátku roku se důchody zvýšily o 273 rublů, tedy o 1,1 %.
Podle statistik Sociálního fondu pobíralo k 1. dubnu v Rusku důchod 40,9 milionu lidí, tedy asi 28 % populace. Z nich téměř 8 milionů nadále pracuje a 33 milionů je nezaměstnaných.
V roce 2019 zahájil prezident Vladimir Putin v Rusku dekretem důchodovou reformu, která stanovila zvýšení věku odchodu do důchodu z 55 na 60 let pro ženy a z 60 na 65 let pro muže. Úřady prohlásily, že se tím výrazně zvýšila výše plateb důchodcům.
Zdroj v ruštině: ZDE
