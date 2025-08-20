Umělá inteligence ohrožuje pracovní pozice na vstupní úrovni
Umělá inteligence ohrožuje pracovní pozice na základní úrovni
Umělá inteligence stále více nahrazuje tradiční pracovní pozice na základní úrovni a znehodnocuje univerzitní tituly. Obzvláště zranitelní jsou ti, kteří vstupují na trh práce.
Digitální svět práce čelí hlubokému zlomu. Stále více odborníků varuje, že umělá inteligence nejen automatizuje jednotlivé úkoly, ale také zpochybňuje celé pracovní profily – a to se děje obzvláště rychle u těch, kteří svou kariéru teprve začínají. Nedávná zpráva Capitalu a několik nových studií ukazují rozsah změn a to, kde Německo v mezinárodním měřítku zaostává.
Tituly ztrácejí na hodnotě – pracovní místa na vstupní úrovni pod tlakem
„Tradiční školní a univerzitní tituly budou v budoucnu méně cenné," říká v rozhovoru pro Capital Annika von Mutius, zakladatelka berlínského startupu Empion zabývajícího se umělou inteligencí. Systémy umělé inteligence mohou přistupovat ke všem uloženým znalostem a vyvodit z nich lepší závěry než mnoho nových účastníků na trhu práce. To sníží přidanou hodnotu čistě znalostní práce – přesně těch činností, které dříve znamenaly začátek mnoha kariér.
Obzvláště postižena jsou pracovní místa v oblasti práva, financí, poradenství a technologií, která jsou tradičně považována za odrazový můstek pro mladé profesionály. Von Mutius odhaduje, že program duálního studia se v pracovním světě řízeném umělou inteligencí stane důležitějším, protože lépe integruje teorii a praxi.
Analýza Federální rezervní banky v New Yorku také ukazuje, že se trh práce již mění: V USA je míra nezaměstnanosti absolventů informatiky ve věku 22 až 27 let v současné době 6,1 procenta a v oblasti počítačového inženýrství je to dokonce 7,5 procenta – výrazně více než v jiných akademických oborech. Důvodem je, že mnoho systémů podporovaných umělou inteligencí přebírá tradiční úkoly na základní úrovni, jako jsou kontroly kódu, opravy chyb nebo jednoduché analýzy.
Generální ředitel společnosti Anthropic: „Polovina všech pracovních míst na základní úrovni do roku 2030 zmizí"
Zatímco německé firmy stále výrazně zaostávají za ostatními zeměmi ve využívání umělé inteligence a kvalifikaci svých zaměstnanců, mezinárodní průkopníci v oblasti umělé inteligence varují před dramatickými ztrátami pracovních míst. Dario Amodei, spoluzakladatel americké společnosti Anthropic, očekává, že do roku 2030 bude ohroženo až 50 procent všech pracovních míst v kancelářích na základní úrovni. To by mohlo zvýšit míru nezaměstnanosti na 10 až 20 procent – zejména mezi lidmi mladšími 30 let.
Společnosti již nyní ruší tisíce pracovních míst, protože umělá inteligence plní mnoho úkolů rychleji. Mezi příklady patří:
Microsoft: 15 000 propuštěných pracovních míst, mnoho v technických oblastech
Intel: 25 000 zrušených pracovních míst
Meta: Pět procent pracovní síly, tedy přibližně 3 600 míst, bylo propuštěno krátce po oznámení, že by umělá inteligence mohla nahradit vývojáře střední úrovně
CrowdStrike: 500 propuštění s odvoláním na hluboké změny v odvětví, které umělá inteligence přinesla
Obzvláště ohroženy jsou pozice, na kterých začínající zaměstnanci získávají zkušenosti a budují sítě – právě ty by mohly v nadcházejících letech zmizet.
Generace Z pochybuje o vysokoškolském vzdělání
Mladší generace si také dělá závěry. Podle nedávného průzkumu společnosti Indeed v USA téměř polovina absolventů vysokých škol generace Z považuje svůj titul za ztrátu času – především kvůli umělé inteligenci. Toto hodnocení ovlivňuje rostoucí školné, vysoké zadlužení a dojem, že praktické dovednosti jsou důležitější než tituly.
Dvě třetiny respondentů se domnívají, že si mohou udržet svá současná zaměstnání i bez titulu. Zároveň mnoho společností nyní investuje konkrétně do školení v oblasti umělé inteligence, například prostřednictvím interních školení a praktických projektů. Online kurzy na témata, jako je strojové učení a prompt engineering, zaznamenávají rekordní počty.
Vzdělávací systém čelí tlaku na reformu
Von Mutius v tomto vývoji vidí více než jen rizika. Nepřímo zdůrazňuje, že rozdíly mezi úrovněmi vzdělání by se mohly zmenšit, pokud pouhé získávání znalostí již nebude jediným rozhodujícím faktorem. Pak bude důležitější kombinovat teorii a praxi a cíleně rozvíjet dovednosti pro svět práce řízený umělou inteligencí.
Experti na vzdělávání však varují před krátkodobým přizpůsobováním obsahu kurzů jednotlivým nástrojům umělé inteligence – ty rychle zastarávají. Potřebné jsou dovednosti, které zůstanou nepostradatelné i v automatizované budoucnosti: kritické myšlení, týmová práce, řešení problémů a kreativita.
Mezinárodní rozdíly – Německo se zpomaluje
Průzkum společnosti McKinsey zdůrazňuje rozsah rozdílu: V USA absolvovalo téměř 50 procent zaměstnanců školení v generativní umělé inteligenci, ve srovnání s pouhými 21 procenty v Evropě – a v Německu je tento podíl ještě nižší.
Rozdíl je obzvláště patrný v plánování a školení personálu:
Pouze 24 procent německých firem plánuje své personální potřeby na více než tři roky.
44 procent zaměstnanců v roce 2024 neprošlo žádným školením, v průměru pouze dvanáct školících dnů ročně.
Pouze 31 procent firem používá kompetenční modely přizpůsobené jejich vlastním strukturám nebo HR nástroje podporované umělou inteligencí.
Důsledky jsou závažné: rostoucí nedostatky v dovednostech, klesající motivace a vyšší riziko „tichého odchodu". Pro mladé profesionály to znamená, že ti, kteří pracují v zemi, která váhá s používáním umělé inteligence, riskují ještě rychlejší zaostávání.
Stručně řečeno:
Systémy umělé inteligence stále více přebírají úkoly, které dnes obvykle vykonávají mladí profesionálové, a snižují hodnotu tradičních školních a univerzitních titulů.
Mezinárodní data ukazují, že umělá inteligence se ve firmách v USA a dalších zemích používá mnohem více než v Německu, kde často chybí další vzdělávání a strategické plánování lidských zdrojů. Odborníci volají po silnějším propojení teorie a praxe, cílené podpoře praktických dovedností a přizpůsobení vzdělávacích a HR strategií realitě umělé inteligence.
Mimochodem, Bill Gates si představuje budoucnost, v níž bude umělá inteligence diagnostikovat, individuálně učit studenty a dokonce i vést terapeutická sezení – čímž zásadně promění klíčové profese.
