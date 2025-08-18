Channel 4 News: Obrovské protesty v Tel Avivu, hladovění a bombardování v Gaze pokračuje
18. 8. 2025
Moderátor, Channel 4 News, neděle 17. srpna 2025: Izraelská armáda oznámila, že začne do Gazy vpouštět stany a další vybavení pro přístřeší v rámci plánu, který by mohl vést k nucenému vysídlení přibližně 1 000 000 Palestinců ze severu pásma. Izraelské letecké údery se v uplynulém týdnu zintenzivnily, protože armáda se na rozkaz premiéra Benjamina Netanjahua připravuje na obsazení města Gaza. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je pod kontrolou Hamásu, bylo dnes při izraelských útocích zabito nejméně 37 lidí.
Rozhodnutí o rozšíření konfliktu mezitím vyvolalo velké demonstrace v Izraeli. Dnes vyšly do ulic stovky tisíc lidí v rámci generální stávky a požadovaly dohodu o ukončení války a návrat všech zbývajících rukojmích. Naše korespondentka Darshna Soni je dnes večer pro nás v Tel Avivu. Darshno, jaká je aktuální situace?
Reportérka: Tisíce lidí se zde tlačí, aby se dostaly na shromáždění na Náměstí rukojmích, a zablokovaly tak dopravu na této hlavní třídě v centru Tel Avivu. Právě jsme vyslechli projevy rodin některých rukojmích, které jsou již 681 dní v zajetí Hamásu. Někteří příbuzní řekli, že je velmi utěšuje, že se dnes přišlo podpořit tolik lidí. Jedním z poselství, které chtějí sdělit, je, že jednání izraelské vlády není totožné s názory izraelského lidu. Mají pocit, že vnější svět často zapomíná, že když se na ně dívá, říká, že v minulosti, když demonstrovali, byli označováni za pacifisty nebo levičáky. Dnes jsem ale mluvila s lidmi z celého politického spektra, zprava i zleva, ze všech společenských vrstev, a oni doufají, že skutečnost, že se jich sešlo tolik, znamená, že je jejich vláda už nemůže ignorovat. Ačkoli se zdá, že přesně to Benjamin Netanjahu a jeho tvrdí spojenci hodlají udělat, toto je poselství, které chtějí vyslat ti, kteří dnes vyšli do ulic. Výzva k akci v celém Izraeli.
Všeobecná stávka nazvaná Národní den protestu. Tisíce lidí se začaly scházet v 6:29 ráno, přesně v době, kdy začal smrtící útok 7. října. Mezi nimi byli učitelé, technici, maloobchodníci. A před budovou Izraelské lékařské asociace symbolické bílé pláště zdravotnických pracovníků.
Proč jste dnes tady?
„Vidíme utrpení našich lidí v Gaze a utrpení dětí a žen v Gaze. Proto jsme přišli, aby náš hlas byl slyšet. Myslím, že většina lidí v Izraeli chce, aby tato válka co nejdříve skončila.“
Myslíte si, že vaše vláda vás vyslyší? Změní se něco?
„Nevím.“
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Izraelců chce konec války a návrat rukojmích. Jak toho ale dosáhnout, je podle našich zjištění stále velmi rozdělující otázkou.
„Mám dva syny v armádě v Gaze,“ křičí tento muž, když se demonstranti snaží zastavit jeho auto a přimět ho, aby se k nim připojil. Před autobusem potkávám Edith Suslick, učitelku tance.
„Jediným účelem této války je udržet Netanjahua v křesle premiéra a realizovat nějaký šílený mesiášský plán na znovudobytí. Rukojmí se musí vrátit domů, bez těchto 50 lidí se jako společnost nebudeme moci vzpamatovat.“
Netanjahu tvrdí, že nejrychlejším způsobem, jak válku ukončit, je jeho plán tvrdě zasáhnout.
„Ne. Ve skutečnosti izraelskou veřejnost klame.“
Ale i když demonstrovali, že jejich premiér pokračuje ve svém plánu násilně vysídlit 1 000 000 lidí z Gazy do táborů na jihu, měl pro ty, kteří se připojili ke stávce, tuto výzvu.
Netanjahu: „Ti, kdo dnes volají po ukončení války bez porážky Hamásu, nejenže posilují Hamás a oddalují propuštění našich rukojmí, ale také zajišťují, že se hrůzy 7. října budou opakovat znovu a znovu a že naši synové a dcery budou muset znovu a znovu bojovat v nekonečné válce.“
Generální stávku vyhlásily pozůstalé rodiny, přeživší útoků a příbuzní 50 rukojmích, kteří jsou stále zadržováni a z nichž dvacet je podle odhadů stále naživu. Syn Vicky Cohenové, Nimrod, je voják, kterému bylo pouhých 19 let, když byl unesen.
„Vím, že je izolovaný a hluboko v tunelech, ale doufám, že možná něco z toho, co se děje tady v Tel Avivu a v celém Izraeli, uvidí a možná mu o tom někdo řekne, protože si myslím, že mu to dá hodně naděje. A to je to, co potřebuje, aby přežil toto peklo, naději.“
Myslíte si, že vláda bude naslouchat?
„Doufám, že ano. Jediné, co můžeme udělat pro obě strany, pro Palestince i pro Izraelce, je zastavit válku.“
Vztek, který se zde rozhořel, se šíří, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by vláda naslouchala.
Moderátor: A co Gaza? Před chvílí jsem mluvil s palestinskou politickou komentátorkou Yarou Hawari, která je momentálně na Kypru. Je spoludirektorkou palestinského think tanku Shabaka. Zeptal jsem se jí, jaké má informace o současné humanitární situaci v Gaze.
„Většina lidí stále trpí akutním hladem, tisíce dětí jsou stále hluboce podvyživené. Víte, když lidé hladoví tak dlouho, nestačí jim pár jídel, aby se jim ulevilo. Hlad má trvalé následky na tělo, a to zejména u dětí, zejména malých dětí, a to jak fyzické, tak kognitivní.“
Co si myslíte o izraelském plánu poslat do Gazy stany a podobně?
„Jaký má smysl posílat stany, když je zároveň bombardujete? Myslím si, že to, co se nyní odehrává na místě, je vlastně dost zvrácené a patologické. Izraelský režim dlouhodobě prohlašuje, že chce provést okupaci Gazy, a nyní tyto plány realizuje. Jsme svědky intenzivního bombardování a ostřelování města Gaza, vidíme to v přímém přenosu.“
Takže Netanjahu jasně řekl, že jedním z cílů války je návrat rukojmích. Nakonec, podle vašeho názoru, existuje mezi Palestinci názor, že pokud by rukojmí byli vráceni, válka by ve skutečnosti skončila?
„Ne, absolutně ne. Myslím, že Palestinci velmi dobře vědí, co Netanjahu touto genocidou chce dosáhnout, protože svým příznivcům po celou dobu slibuje, že obsadí Gazu. Zabere Gazu a inspiruje ho mesiášská vize většího Izraele, který se nakonec rozšíří do sousedních arabských zemí. Nejde jen o celou historickou Palestinu a šokující je, že to dělá důsledně už tak dlouho a západní svět ho v zásadě odmítá poslouchat.“
Dnes protestují statisíce Izraelců. Mnoho Izraelců říká, že nechtějí, aby byli Palestinci vyhlazeni. Proč Hamás nepropustí rukojmí?
„Myslím, že je zcela jasné, že tyto protesty se týkají toho, jak Netanjahu vede válku, a ne toho, zda by válka měla vůbec být. V posledních letech jsme viděli mnoho průzkumů, které ukazují, že většina Izraelců ve skutečnosti podporuje etnické čistky v Gaze a pokračování bombardování Gazy. Nemyslím si tedy, že je to přesné. Izraelci mají zájem o etnické čistky a vymazání Palestinců. Vidíme to i na sloganech a projevech, které zaznívají na těchto protestech, kde jde spíše o to, jak Netanjahu vede válku.“
Ale to neospravedlňuje zadržování rukojmí, že?
„Ne, já jsem mluvila o protestech a otázka se týkala toho, co se na těchto protestech děje. Podle mého názoru a podle názoru mnoha dalších se tyto protesty týkají toho, jak Netanjahu vede válku, a skutečnosti, že Netanjahu je Izraelci sami považován za velmi zkorumpovaného vůdce, který je vyšetřován a souzen za korupci. Takto vnímám tyto protesty, nikoli jako protesty proti genocidě.“
