Británie: Demonstrant zatčen kvůli tričku s nápisem „Plasticine Action“ (Plastová akce): „Jak absurdní to je?“
20. 8. 2025
Britain is now a state where you are stopped by the police and face possible arrest if you wear a T-shirt emblazoned with PLASTICINE ACTION pic.twitter.com/wBEXjzchyn— Owen Jones (@owenjonesjourno) August 19, 2025
Teprve poté, co Miles Pickering po svém zatčení dorazil na Scotland Yard, si policie uvědomila, že se dopustila trapné chyby.
Tričko, které měl na sobě tento inženýr z Brightonu, nevyjadřovalo podporu zakázané teroristické skupině, ale neslo nápis „Plasticine Action“ (Plastová akce) a uvnitř písmene „o“ byl obrázek postavičky Morpha z animovaného filmu, která zvedá dva palce nahoru.
K zatčení došlo – jako jedno z 532 toho dne – při protestu na Parliament Square v Londýně 9. srpna, poté, co policista zahlédl jeho tričko.
„Řekl jsem: ‚No, tak vida Plasticine Action.‘ Podíval se dolů a řekl: ‚Dobře, jste zatčen.‘ A já si pomyslel: ‚A je to tady,‘“ řekl Pickering.
Před sídlem Metropolitní policie, kde byla z dvou altánů vytvořena provizorní kancelář pro registraci velkého počtu zatčených, jásala velká skupina demonstrantů, když policisté přiváděli zatčené.
„Všichni nám fandili a já jsem drze ukazoval na své tričko a všem říkal ‚Plasticine Action!‘, takže mě fotili a všichni se smáli, jak je hloupé, že mě zatkli za to, že jsem plastelínový terorista,“ řekl Pickering.
Byl zatčen podle § 13 zákona o terorismu z roku 2000, který zakazuje nošení jakýchkoli symbolů podporujících zakázanou organizaci. Vyšší důstojník se zeptal zatýkajícího policisty, zda může Pickeringa zatknout podle § 12, který by mu mohl přinést vážnější obvinění z podpory zakázané skupiny.
„[Zatýkající policista] řekl: ‚Ne, to nemůžu.‘ A oni se zeptali: ‚Proč ne?‘ On odpověděl: ‚Protože nemá na sobě napsáno Palestine Action. Má na sobě napsáno Plasticine Action.‘“
Asi o pět minut později se k němu zatýkající policista znovu přiblížil. „Řekl: ‚Mám dobrou a špatnou zprávu.‘ Zeptal jsem se: ‚Jaká je ta dobrá zpráva?‘ Odpověděl: ‚Zrušuji vaše zatčení.‘
„A já jsem řekl: ‚A jaká je ta špatná zpráva?‘ Odpověděl: ‚Je to pro mě opravdu trapné.‘ A pak jsem odešel na svobodu, zatímco skutečnými hrdiny jsou lidé, kteří byli skutečně zatčeni.“
Pickering vyrobil kopie trička, které prodává na svém webu, aby získal peníze pro charitativní organizaci Medical Aid for Palestinians. Tričko se již prodalo v 28 zemích.
„Jak směšné to je?“ řekl a dodal: „Ale pokud se 1 000 lidí bude procházet palestinským pochodem v tričkách s nápisem Plasticine Action a obrázkem Morpha, co udělají?“
Objevilo se také video, na kterém je zachycen muž v stejném tričku, který byl v sobotu zatčen během demonstrace ve Skotsku. V červnu byl v Leedsu zatčen muž za to, že držel v ruce vytištěnou verzi vtipu z časopisu Private Eye, což redaktor satirického časopisu Ian Hislop označil za „neuvěřitelné“.
Pickering řekl, že ačkoli mu záleží na tom, aby umělá inteligence nezničila animační průmysl, vášnivě protestuje za Gazu a vidí, jak podpora této věci roste.
