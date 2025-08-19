Hamás přijal návrh na příměří v Gaze
Návrh dohody prakticky kopíruje smlouvu, kterou Hamás přijal letos v červnu.
Hamás v pondělí sdělil egyptským a katarským zprostředkovatelům, že přijal návrh na příměří v Gaze, který mu byl předložen dříve téhož dne, uvádí zdroje pro web Middle East Eye.
Jedná se o týž návrh – až na několik drobných detailů – který Hamás přijal 1. června, než Izraelci a Američané stáhli své týmy z jednání v Dauhá.
Pokud by toto příměří bylo uzavřeno, představovalo by to významný kompromis ze strany Izraelců.
Izrael je na pokraji vojenské okupace města Gaza, která by znamenala úplné převzetí kontroly nad pásmem. V klíčovém severním centru Gazy žije více než milion Palestinců a rozhodnutí izraelské vlády vyvolalo odsuzující reakce po celém světě, včetně hlavních spojenců, jako jsou Velká Británie, Francie, Německo a Kanada.
Egyptský představitel v pondělí potvrdil agentuře Reuters, že dohoda zahrnuje pozastavení vojenských operací na 60 dní, během nichž by Hamás a Izrael mohly najít cestu k trvalému ukončení války.
Podmínky zahrnují propuštění poloviny izraelských zajatců držených v Gaze výměnou za neurčený počet palestinských vězňů držených v Izraeli.
Předpokládá se, že z více než 50 izraelských zajatců je nejméně 20 stále naživu a drží je Hamás nebo jiná palestinská frakce. Všichni jsou izraelští vojáci.
Izrael mezitím ve svých věznicích zadržuje asi 12 000 Palestinců z Gazy a okupovaného Západního břehu, z nichž téměř polovina byla zatčena po 7. říjnu 2023, kdy Hamás provedl útok na jižní Izrael.
Dříve téhož dne navštívil egyptský ministr zahraničí Badr Abdelatty egyptský hraniční přechod Rafah do Gazy v doprovodu předsedy palestinské samosprávy (PA) Mohammada Mustafy.
„V tuto chvíli jsou na egyptském území přítomny palestinské a katarské delegace, které usilují o zintenzivnění snah o ukončení systematického zabíjení a hladovění,“ uvedl Abdelatty.
Mustafa ze své strany uvedl, že PA „brzy oznámí zřízení dočasného výboru pro správu záležitostí pásma pod záštitou palestinské vlády“, což popsal jako obnovení „Státu Palestina a jeho vlády v Gaze“.
Jen několik hodin před oznámením Hamásu americký prezident Donald Trump uvedl, že Hamás musí být „konfrontován a zničen“, aby mohli být zajatci z Gazy osvobozeni.
„Zbývající rukojmí se vrátí pouze tehdy, když bude Hamás konfrontován a zničen!!! Čím dříve k tomu dojde, tím větší bude šance na úspěch,“ napsal na své sociální síti TruthSocial.
„Pamatujte, že to já jsem vyjednal a dosáhl propuštění stovek rukojmích do Izraele (a Ameriky!). To já jsem ukončil 6 válek za pouhých 6 měsíců. To já jsem ZNIČIL íránská jaderná zařízení. Hrajte, abyste VYHRÁLI, nebo nehrajte vůbec! Děkuji za vaši pozornost!“ uvedl Trump.
