Izrael intenzivně bombarduje město Gaza, dalších 57 mrtvých
18. 8. 2025
Izraelská policie zatkla demonstranty před sídlem strany Likud v Tel Avivu
Izraelská policie byla natočena při střetech s několika demonstranty v Tel Avivu, kteří se přesunuli k sídlu strany Likud Benjamina Netanjahua, aby tam demonstrovali.
Nejméně čtyři demonstranti byli zatčeni a videa šířená na internetu ukazují, jak policisté násilně zasahují proti lidem, zatímco ostatní demonstranti skandují a bubnují na bubny.
Organizátoři uvedli, že se v neděli večer na náměstí Hostage Square v Tel Avivu sešlo téměř půl milionu lidí a více než milion lidí se během dne zúčastnilo stovek akcí po celé zemi.
Izraelské síly zaútočily na několik oblastí na okupovaném Západním břehu
Izraelské síly zaútočily na město Sa'ir severovýchodně od Hebronu na okupovaném Západním břehu, informovaly naše zdroje přímo na místě.
Zároveň agentura Wafa informovala, že vojáci vtrhli do několika oblastí v Ramalláhu a guvernorátu el-Bireh, včetně měst al-Mazraa ash-Sharqiya, Turmus Aya a vesnice Abu Falah.
Srbsko stojí za obchodem se zbraněmi v hodnotě 1,6 miliardy dolarů s izraelskou společností Elbit: zprávy
Izraelská média uvedla, že Srbsko je evropskou zemí, která uzavřela obchod v hodnotě 1,63 miliardy dolarů s významným izraelským výrobcem zbraní Elbit Systems.
Izraelská společnost, která zásobuje zemi v Gaze drony a dalšími zbraněmi, minulý týden potvrdila, že získala kontrakt na dodávku zbraní na pět let, ale jméno evropské země nezmínila.
V rámci kontraktu dodá Elbit Srbsku přesné rakety dlouhého doletu a řadu dalších vojenských technologií, včetně komunikačních a signálních zpravodajských systémů.
Izraelské speciální jednotky unesly dva Palestince jižně od Ramalláhu
Izraelské speciální jednotky byly natočeny, jak unášejí dva mladé Palestince z ulice v uprchlickém táboře Am'ari, který se nachází jižně od Ramalláhu na okupovaném Západním břehu.
Záběry šířené místními médii, které ověřila stanice Al Jazeera, ukazují ozbrojené vojáky vyskakující z bílé dodávky, aby unesli oba muže.
K incidentu došlo uprostřed několika izraelských razií v oblasti Ramalláhu a el-Birehu, včetně měst al-Mazraa ash-Sharqiya a Turmus Aya, jakož i vesnice Khirbet Abu Falah, podle zpravodajské agentury Wafa.
Stovky tisíc lidí se účastní protestů požadujících návrat zajatců
Izraelci vyšli do ulic po celé zemi, aby vyzvali vládu k návratu zajatců držených v Gaze a k souhlasu s ukončením války.
Stovky tisíc lidí se shromáždily na „náměstí Rukojmích“ v Tel Avivu v masivním protestu proti rozhodnutí vlády pokračovat v boji a neupřednostňovat návrat osob držených v enklávě.
Palestinci protestují proti izraelské agresi na Západním břehu
Palestinci zorganizovali další pochod v okupovaném Ramalláhu na Západním břehu na protest proti izraelským útokům a hladovění v Gaze. Nesli transparenty na památku zavražděných novinářů Al Jazeery a dlouholetého vězně Marwana Barghoutiho.
Další demonstrace se konala v Tubasu, kde se konala vigilie na podporu palestinských vězňů trpících v izraelských vojenských věznicích a věznicích.
Akci svolala Barghoutiho strana Fatah a několik palestinských organizací, které sledují situaci lidí uvězněných Izraelem.
Britští poslanci vyzývají Spojené království, aby přijalo zraněné a nemocné děti z Gazy k léčbě
Skupina téměř 100 britských poslanců z různých politických stran, včetně Afzala Khana z Labouristické strany, vyzývá britskou vládu, aby urychlila evakuaci kriticky nemocných dětí z Gazy, a to s odkazem na omezení pomoci ze strany Izraele a kolabující zdravotnický systém v Gaze.
Poslanci v dopise naléhají na poskytnutí azylu rodinám po léčbě a na praktická opatření, jako je znovuotevření biometrického vízového centra v Gaze.
Výzva odráží rostoucí tlak parlamentu na řešení humanitární katastrofy v Gaze.
Egypt na schůzce s představiteli PA odmítl izraelské plány na okupaci Gazy
Egyptský premiér Mostafa Madbouly a ministr zahraničí Badr Abdelatty přijali představitele Palestinské samosprávy (PA) k jednání v El Alameinu na pobřeží Středozemního moře.
Podle egyptských státních médií bylo palestinskému premiérovi Mohammedovi Mustafovi a dalším představitelům zajištěno, že Káhira se staví proti jakýmkoli izraelským plánům zaměřeným na vysídlení Palestinců nebo podkopání jejich práva na vlastní stát.
Palestinská tisková agentura Wafa informovala, že obě strany diskutovaly o plánech na obnovu pásma Gazy, o aktuálně zastavených jednáních o příměří a o způsobech, jak do enklávy dostat více humanitární pomoci.
Izraelský letecký úder zasáhl uprchlický tábor Bureij
Při izraelském leteckém úderu na uprchlický tábor Bureij v centrální části pásma Gazy bylo zabito několik Palestinců a další byli zraněni.
„Dělejte hluk“: Izraelská rodina zveřejnila video zajatce drženého v Gaze
Rodina izraelského zajatce Matana Zangaukera zveřejnila krátké video, na kterém je zachycen během svého zajetí hnutím Hamás.
„Jděte ven a dělejte hluk, jak umíte,“ říká na videu, které nezveřejnil Hamás a které pravděpodobně získala izraelská armáda v Gaze. Datum pořízení videa není známo.
Einav Zangauker, matka zajatce, patří k nejhlasitějším kritikům vlády a opakovaně volá po komplexní dohodě o návratu všech zajatců.
„Dost zrady, dost ponížení,“ říká otec zabitého palestinského teenagera
Palestinci ve vesnici al-Mughayyir severovýchodně od Ramalláhu na okupovaném Západním břehu uspořádali pohřeb teenagera Hamdana Abu Aliyi, který byl včera zabit izraelskými silami.
Smuteční hosté nesli tělo 18letého Abu Aliyi ulicemi a skandovali: „Našimi dušemi a krví tě vykoupíme, mučedníku,“ zatímco mávali palestinskými vlajkami a transparenty Fatahu a Hamásu.
Ve zprávě adresované světu jeho otec Musa Abu Aliya řekl: „Dost zrady, dost ponížení, dost urážek.“
„Bez ohledu na to, kolik jich zabijí, čas je na naší straně. Nemůžeme se vzdát naší země.“
V sobotu večer palestinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo „mučednickou smrt Hamdana Musy Muhammada Abu Aliyi... [izraelskými] okupačními silami ve městě al-Mughayyir“.
V reakci na dotaz agentury AFP ohledně útoku izraelská armáda uvedla, že „teroristé“ házeli kameny a zápalné láhve na vojáky a ti „odpověděli palbou“.
V New Yorku demonstranti požadují návrat izraelských zajatců
Jak jsme již informovali, po celém Izraeli se konají demonstrace, které požadují ukončení války a návrat zajatců držených v Gaze.
Na znamení solidarity s protesty se k výzvě, aby izraelská vláda přivedla Izraelce domů, připojily rodiny zajatců a jejich příznivci v newyorském Central Parku.
V příspěvku na X zveřejněném Fórem rodin rukojmích a pohřešovaných osob Yair Moses, syn přeživšího zajatce Gadiho Mosese, uvedl, že měl „štěstí“, že se mu oba rodiče vrátili z „pekla“ během předchozích výměn palestinských vězňů a zajatců, ke kterým došlo během probíhající války.
„My, rodiny rukojmích, jsme se stali jednou velkou rodinou a dokud se všichni rukojmí nevrátí domů, nebudeme moci jít dál. Můj otec se nebude moci uzdravit, dokud nebudou všichni doma,“ řekl Moses.
Nově získané video ukazuje izraelskou raketu, která zasáhla palestinskou dívku v Gaze
