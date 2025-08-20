Rasistická Británie: Rodina v strachu poté, co Tommy Robinson sdílel video černého muže s bílými vnučkami
Olajuwon Ayeni je rasově urážen a falešně označen za pedofila, krajní pravice zneužila video jeho rodiny v parku
Rodina tvrdí, že jejich životy byly zničeny poté, co britský rasista a násilník Tommy Robinson sdílel video černého muže a jeho bratra, jak si hrají v parku s jeho bílými vnučkami, a krajní pravice ho zneužila.
V úterý byla místní poslankyně Anna Turleyová nucena napsat dopis, v němž potvrdila Ayeniho dobrý charakter, když byl po dezinformacích na internetu suspendován svým managementem.
„Jsem zdrcený, že jsem dostal e-mail od svého managementu,“ řekl Ayeni. „Hudba je můj život. Moje sociální média budou poškozena, moje kariéra bude pošpiněna... ale jsem odhodlán ukázat pravdu a doufám, že to vyjasním.“
On a Natalie říkají, že žijí ve strachu od té doby, co jim Robinson vyhrožoval na ulici poté, co video sdílel se svými 1,4 miliony sledujících. Krajně pravicový aktivista napsal na svůj účet na Twitteru: „Co se to tady sakra děje? Kde jsou rodiče?“
Robinson, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon, video neodstranil ani přes četné reakce, které ho vyvracely a vyzývaly ho k jeho smazání.
Ayeni a jeho žena se kvůli výhrůžkám bojí opustit svůj dům. „Nevycházíme z domu, prostě nemůžeme,“ řekla Natalie. „Hned poté, co se video začalo šířit, někdo v místní hospodě okamžitě poznal Olajuwona; nemohli jsme uvěřit, jak rychle se to rozšířilo. Vraceli jsme se z obchodů jen pár ulic od našeho domu a dva mladíci nás minuli, otočili se a řekli: ‚Doufám, že nejste ti z toho videa, nebo se vrátíme a rozsekáme vás.‘ Je to prostě strašné.
„Jednou v noci někdo před domem křičel ‚pedofil‘, tak jsem zase volala policii, ale říkali, že s tím nemohou nic dělat. Je to jen otázka času, než se stane něco zlého. Včera jsme se pokusili vyjít ven, ale museli jsme se vrátit domů.“
Dopad na Ayeniho byl obzvláště těžký. „Mám pocit, že musím spát s jedním okem otevřeným,“ řekl. „Cítím se nejistý, vystrašený a smutný, protože mi a mému bratrovi vyhrožovali smrtí. Někdo řekl, že se pomstí a že už nikdy nebudu chodit, a to jen proto, že jsem byl v parku s dětmi, které miluji, na rodinném výletě. Nenávistní a zlí lidé to zkreslili.“
Natalie řekla: „Úzkost, kterou to způsobuje, je neskutečná, zničilo nám to život. Žili jsme si v klidu, starali se o holky, do ničeho jsme se nepletli, a teď se bojíme cokoli udělat. Upřímně řečeno, je mi z toho dost špatně a sdílení, komentáře a hanlivé poznámky nepřestávají. Musela jsem se na to přestat dívat.
„Chceme jen, aby lidé znali pravdu,“ dodala Natalie. „Jsme normální rodina, která šla s vnoučaty do parku. Lži a rasismus nám obrátily život naruby a pokračují v tom každý den.“
Přestože rodina nahlásila výhrůžky policii, podle svých slov se jí dostalo jen omezené podpory. Policisté jim sdělili, že zatímco osobní výhrůžky jsou trestné, sdílení videa trestným činem není.
