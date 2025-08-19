Trumpovy rozhovory s evropskými lídry skončily, oznámil Bílý dům. Evropané požadují příměří a třístranné jednání
19. 8. 2025
Americký prezident přerušil schůzku a hovořil s Putinem, evropští lídři volají po příměří a jednáních mezi USA, Ruskem a Ukrajinou
Ruské strategické bombardéry vzlétly k útoku na Ukrajinu, oznámilo ukrajinské letectvo
Ukrajinské letectvo v úterý brzy ráno (místního času) oznámilo, že dva ruské strategické bombardéry vzlétly z ruských letišť k možnému útoku na Ukrajinu.
„Pokud se situace změní, poskytneme další informace,“ uvedlo letectvo v aplikaci Telegram.
Zelenskyj po skončení schůzky zůstane ve Washingtonu k dalším jednáním
Mluvčí Volodymyra Zelenského řekl NBC News: „Setkání skončilo, ale evropští lídři a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zatím zůstávají ve Washingtonu, aby pokračovali v jednáních, pravděpodobně v jiné formě.“
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zveřejnila fotografii lídrů spolu s Donaldem Trumpem v Bílém domě s poselstvím jednoty a zdůrazněním nutnosti silných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
Donald Trump vyloučil příměří na Ukrajině, zatímco Volodymyr Zelenskyj a jeho evropští spojenci navštívili Bílý dům, aby prosadili bezpečnostní záruky podporované USA jako součást jakékoli dlouhodobé mírové dohody. Americký prezident, který teprve minulý týden varoval Rusko před „velmi vážnými důsledky“, pokud Vladimir Putin nesouhlasí s zastavením bojů, dnes dal jasně najevo, že změnil svůj postoj. Později, při setkání s ostatními evropskými lídry ve východním sále, uznal: „Všichni bychom samozřejmě upřednostnili okamžité příměří, zatímco budeme pracovat na trvalém míru. Možná se něco takového může stát. V tuto chvíli se to však neděje.“
Někteří evropští spojenci však odmítli přijmout porážku v otázce příměří, protože si uvědomují, že jeho absence dává Putinovi více času na vedení agresivní války. Německý kancléř Friedrich Merz trval na tom, že „všichni bychom rádi viděli příměří“ a nedokáže si představit, že by se další schůzka konala bez něj. Francouzský prezident Emmanuel Macron také podpořil myšlenku „příměří“ jako „nutnosti“ a dodal: „Všichni tuto myšlenku podporujeme.“ Strategicky vedli lídři chválou a vděčností vůči Trumpovi a několik z nich zřetelně kopírovalo jeho jazyk (například tím, že řekli, že chtějí „zastavit zabíjení“) a zdůrazňovali důležitost ochrany ukrajinských dětí, přičemž odkazovali na dopis, který jeho manželka Melania poslala o víkendu Putinovi a v němž ho vyzvala, aby vzal v úvahu děti postižené válkou.
Trump však byl zjevně ovlivněn Putinem na Aljašce a opakoval jeho argumenty. Dnes několikrát řekl, že ukončení války je „na“ Zelenském a Putinovi (nikoli pouze na Putinovi, agresorovi). Pro Ukrajinu je znepokojivé, že Trump také dodal: „Musíme také diskutovat o možné výměně území s přihlédnutím k současné linii kontaktu – to znamená válečné zóně.“
Uvedl však, že Putin souhlasil s tím, že součástí mírové dohody budou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a že USA pomohou zajistit bezpečnost Ukrajiny, což Kyjev dlouhodobě považuje za nezbytnou podmínku trvalého míru. „Pokud jde o bezpečnost, bude poskytnuta velká pomoc,“ řekl Trump. Vyslání amerických vojáků na Ukrajinu nevyloučil, ale poznamenal, že to bude předmětem diskuse s evropskými lídry. Zároveň však dal jasně najevo, že se očekává, že většinu břemene ponesou evropské země, když řekl: „Jsou první linií obrany, protože jsou tam. Ale my jim pomůžeme.“
Několik lídrů zdůraznilo význam bezpečnostních záruk, které mají odradit Rusko od dalšího útoku. Macron řekl: „První z nich je jednoznačně důvěryhodná ukrajinská armáda na příští roky a desetiletí.“ Evropa také jasně vyjádřila, že ponese „spravedlivý podíl“ břemene, řekl, „takže se na to můžete spolehnout, protože my budeme pokračovat“. Italská premiérka Giorgia Meloniová řekla: „Budeme hovořit o mnoha důležitých tématech. Prvním z nich jsou bezpečnostní záruky, jak zajistit, aby se to neopakovalo, což je předpokladem jakéhokoli míru.“
Trump také vyjádřil naději, že rozhovory se Zelenským povedou k trojstranné schůzce s Putinem. „Myslím, že pokud dnes vše dobře dopadne, dojde k [trojstranné schůzce] a bude reálná šance na ukončení války.“
