Izraelský plán na vysídlení 1 milionu Palestinců šíří v Gaze strach
18. 8. 2025
Obyvatelstvo zdevastované opakovaným vysídlováním, hladem a nedostatkem zdravotnických potřeb se připravuje na další humanitární katastrofu
Palestinci byli v neděli zachváceni strachem a úzkostí poté, co izraelská armáda oznámila, že se připravuje na násilné vysídlení 1 milionu lidí z města Gaza.
Oznámení přišlo několik dní poté, co Izrael oznámil, že hodlá zahájit novou ofenzivu s cílem získat kontrolu nad největším městským centrem území, což vyvolalo mezinárodní znepokojení, a před nejnovějšími útoky izraelské armády na palestinské území, při nichž podle palestinských zdravotníků v sobotu zahynulo nejméně 40 lidí, včetně dítěte v stanu a lidí hledajících pomoc.
„Na základě pokynů politického vedení a v rámci příprav izraelských obranných sil na přesun civilistů z bojových zón do jižní části pásma Gazy z důvodu jejich bezpečnosti bude od zítřka [neděle] obnoveno poskytování stanů a vybavení pro ubytování obyvatel Gazy,“ uvádí se v prohlášení izraelské Koordinace vládních aktivit na palestinských územích (COGAT).
„Vybavení bude přepraveno přes hraniční přechod Kerem Shalom Organizací spojených národů a mezinárodními humanitárními organizacemi po důkladné kontrole Úřadem pro pozemní přechody Ministerstva obrany,“ dodalo prohlášení.
Mezitím izraelská televizní stanice odvysílala nové nahrávky, na nichž izraelský generál, který 7. října 2023 velel vojenské rozvědce, říká, že za každého člověka zabitého toho dne „musí zemřít 50 Palestinců“ a „teď už nezáleží na tom, jestli jsou to děti“. Stanice uvedla, že tyto nedatované rozhovory byly nahrány „v posledních měsících“.
A v USA oznámilo ministerstvo zahraničí, že přestane vydávat víza dětem z Gazy, které naléhavě potřebují lékařskou péči, poté, co se o to zasadila Laura Loomerová, krajně pravicová influencerka blízká Donaldu Trumpovi, která se sama označuje za „hrdou islamofobku“.
Po oznámení Izraele se Palestinci v Gaze – opakovaně vysídlení, nucení žít v stanových táborech nebo uprostřed ruin svých domovů, sužovaní hladem a zbavení lékařské péče – připravují na další humanitární katastrofu, protože nová ofenzíva je donutí ustoupit na jih území a čelit nejisté budoucnosti.
„Jsme již fyzicky i psychicky zničení a vyčerpaní opakovaným vysídlováním, nedostatkem jídla a vody,“ řekl 85letý Akram Shlabia ze čtvrti Shuja'iyya v Gaze. „A teď chtějí, abychom odešli na jih. Do nicoty, do neznáma, na místo bez přístřeší a základních životních potřeb, dokonce i bez bezpečnosti.“
„Při přesídlení budeme čelit mnoha problémům,“ řekl Mazen Hasaneh (40) ze čtvrti al-Tuffah, který byl během války šestkrát vysídlen. „Nejprve si musíme zajistit dopravu nezbytných věcí, jako je stan a další základní potřeby, a samozřejmě mnoho řidičů bude využívat zoufalství lidí a zvyšovat ceny, zatímco lidé nemají peníze na zaplacení.
Druhým problémem je najít místo, kde postavit stan a usadit se, a také obtížné zajištění vody a jídla. Vše, co souvisí s vysídlením, je utrpení, zejména v našich současných podmínkách.“
Některé rodiny již začaly stěhovat na jih, aby si zajistily přístřeší v očekávání možné evakuace, zatímco jiné kontaktují příbuzné a ptají se jich, zda mají volné místo, pokud by se plán přesídlení uskutečnil. Mnozí však říkají, že zůstanou v Gaze, protože raději zůstanou, než aby čelili útrapám vysídlení.
„Pokud bude plán realizován, budu hledat bezpečné místo pro sebe a své děti v městě Gaza a nebudu uvažovat o přestěhování na jih pásma,“ řekla 34letá Asma Al-Barawi z al-Tuffahu, matka sedmi dětí. „Nepřestěhovala jsem se poprvé a nepřestěhuji se ani tentokrát. Zkušenosti a utrpení, o kterých mi vyprávěli vysídlení lidé, kteří odešli na jih, byly kruté a nesnesitelné.“
„Kvůli této válce jsem přišla o všechno,“ dodala. „Ztratila jsem dva bratry, dvě tety z matčiny strany s jejich rodinami, bratrance a tchána. A přišla jsem o svůj nový domov, ze kterého jsem odešla jen s pár šaty.“
V posledních dnech se z oblastí východně od Gazy, kde izraelské síly zintenzivnily operace, včetně dělostřelecké palby a zahájení vpádu na předměstí čtvrti Sabra, ozývají silné výbuchy.
V sobotu zahynula holčička a její rodiče, když izraelský letecký úder zasáhl stan v al-Muwasi, oblasti v jižní Gaze, kterou Izrael dříve označil za humanitární zónu, uvedli představitelé Násirovy nemocnice r a svědci.
„Byly jí dva a půl měsíce, co provedla?“ zeptal se soused Fathi Shubeir. „Jsou to civilisté v oblasti označené jako bezpečná.“
Izraelská armáda uvedla, že bez dalších podrobností nemůže útok komentovat.
Al-Muwasi je nyní jednou z nejlidnatějších oblastí v Gaze poté, co Izrael vyhnali lidi do této pusté oblasti. Premiér Benjamin Netanjahu však minulý týden uvedl, že Izrael plánuje rozšířit svou nadcházející vojenskou ofenzivu i na tuto oblast, spolu s městem Gaza a „centrálními tábory“ – zjevně narážka na zastavěné uprchlické tábory Nuseirat a Bureij v centrální Gaze.
Podle agentury civilní obrany bylo nejméně 13 Palestinců zabitých v sobotu zastřeleno vojáky, když čekali na potravinovou pomoc poblíž distribučních míst na severu a jihu.
V uplynulých 24 hodinách zemřelo v Gaze dalších 11 lidí v důsledku podvýživy, uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví, včetně nejméně jednoho dítěte. Počet úmrtí v důsledku podvýživy způsobené izraelskou blokádou pomoci tak vzrostl na 251.
Mezitím v Izraeli policie v neděli rozehnala dav vodními děly a zadržela desítky lidí, když tisíce demonstrantů v Jeruzalémě požadovaly dohodu o propuštění rukojmích v Gaze. Demonstranti chtěli ochromit zemi jednodenní stávkou, která zablokovala silnice a uzavřela obchody.
Demonstrace zorganizovaly skupiny zastupující rodiny rukojmích, protože v Izraeli roste frustrace z plánů nové vojenské ofenzívy, která podle mnohých může ještě více ohrozit zbývající rukojmí, z nichž asi 20 je podle odhadů stále naživu.
„Válku nevyhrajeme na tělech rukojmích,“ skandovali demonstranti při jedné z největších a nejostřejších demonstrací za 22 měsíců války.
Demonstranti se shromáždili na desítkách míst, včetně před domy politiků, vojenskými velitelstvími a na hlavních dálnicích. Blokovali jízdní pruhy a zapalovali ohně. Policie uvedla, že zadržela 38 osob.
Zdroj v angličtině ZDE
