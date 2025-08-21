Cenzura v USA: Kampaň Trumpovy administrativy proti „politické korektnosti“ se zaměřuje na sedm významných amerických muzeí

21. 8. 2025

Dokument ukazuje, že Bílý dům označil k přezkoumání instituce zabývající se latinskoamerickým, africkým a asijským uměním

Dokument vypracovaný Bílým domem  tvrdí, že   hojně navštěvované americké kulturní instituce podávají příliš negativní obraz americké historie, od výstavy o Benjaminu Franklinovi, která spojuje jeho vědecké úspěchy s vlastnictvím otroků, až po film o vraždě George Floyda, který podle tohoto dokumentu z Bílého domu prý zkresluje policii.

 

Dokument, který vychází z veřejných podání sdílených s administrativou, ukazuje, že k přezkoumání bylo dosud označeno sedm muzeí: Národní muzeum americké historie, Národní muzeum amerických Latinoameričanů, Národní muzeum přírodní historie, Národní muzeum afrického umění, Národní portrétní galerie, Smithsonianovo muzeum amerického umění a Národní muzeum asijského umění.

„Prezident Trump prozkoumá všechny možnosti a cesty, jak dostat politickou korektnost pryč ze Smithsonian a přivést je k odpovědnosti,“ uvedl úředník Bílého domu. „Dokud nedostaneme od Smithsonian odpověď na náš dopis, nemůžeme ověřit počet artefaktů, které byly odstraněny, protože Smithsonian je odstranil z vlastní iniciativy.“

Trump oznámil tuto iniciativu na začátku tohoto týdne na Truth Social a napsal: „Smithsonian je MIMO KONTROLU, tam se diskutuje pouze o tom, jak strašná je naše země, jak špatné bylo otroctví a jak neúspěšní byli utlačovaní.“

Administrativa tvrdí, že exponáty v těchto muzeích se příliš zaměřují na útlak spíše než na americké úspěchy. V Národním muzeu americké historie dokument kritizoval výstavu ¡Presente! Latino history, protože údajně propaguje „protiamerickou agendu“ tím, že zkoumá dopady kolonizace a zobrazuje USA jako zemi, která v roce 1848 ukradla území Mexiku.

Dokument také kritizuje expozici Benjamina Franklina za to, že spojuje jeho vědecké úspěchy s vlastnictvím otroků, a expozici Star-Spangled Banner za to, že se zaměřuje na americké historické neúspěchy a kontroverze, místo aby oslavovala národní úspěchy.

Národní portrétní galerie je kritizována za to, že se zaměřuje na to, jak zákon o vyloučení Číňanů a další rasistické imigrační zákony odporují uvítacímu poselství Sochy svobody. Africké muzeum umění je terčem kritiky kvůli filmu o Georgi Floydovi. A asijské muzeum umění je kritizováno za výstavy, které údajně vnucují tradičním kulturám západní genderovou ideologii.

Minulý týden zaslal ředitel rozpočtu Bílého domu Russ Vought osmi muzeím dopisy, v nichž požadoval do 30 dnů informace o exponátech a nařídil úředníkům provést „opravy obsahu“, včetně nahrazení „konfliktního“ jazyka.

Toto přezkoumání navazuje na podobný tlak Trumpovy administrativy na univerzity, který vedl k tomu, že instituce zaplatily vládě stovky milionů dolarů a ustoupily od iniciativ na podporu diverzity.

Samostatně Smithsonian již provedl změny v expozicích odkazujících na Trumpa a v červenci odstranil všechny zmínky o jeho impeachmentu z expozice o prezidentské moci v muzeu americké historie, přičemž ponechal pouze obecné odkazy na tři prezidenty, kterým hrozíiloodvolání z funkce.

Zdroj v angličtině ZDE

