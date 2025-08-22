IDF dosáhla 83% míry civilních obětí, Netanjahu odhalil plán cenzurovat celý internet
IDF se nemohla ubránit chlubení, že nejméně 83 % lidí, které zabila v Gaze, jsou civilisté – míra vražd, která překonala i nejdivočejší sny Itamira Ben Gvira. IDF dosáhla tohoto milníku poté, co si uvědomila, že je mnohem snazší bombardovat stany a střílet civilisty ve frontách na humanitární pomoc než bojovat s Hamásem v tunelech plných pastí.
IDF přiznala, že zabila 8 900 bojovníků Hamásu, než se zeptala sama sebe, proč se vůbec obtěžovat bojem s lidmi, kteří se dokáží bránit? V té době byl oficiální počet obětí v Gaze 53 000, což naznačuje, že 83 % zabitých byli civilisté. Ben Gvir však rychle zdůrazňuje, že skutečný počet obětí se pravděpodobně pohybuje kolem 400 000, což znamená, že 98 % obětí jsou civilisté. To znamená, že na každého bojovníka Hamásu připadá 50 zabitých civilistů.
Jak si dokážete představit, „levičácká brigáda“ je znepokojena skutečností, že IDF střílí každého, kdo se jim dostane do zorného pole, včetně dětí. Situaci dále komplikuje fakt, že v Gaze byl oficiálně vyhlášen hladomor.
IDF zahájila pozemní invazi do Gazy, kde doufá, že hladovějící civilisté budou snadným terčem. Izrael se nachází v nepříjemné situaci, kdy se chce chlubit zabíjením, ale zároveň to musí skrývat. Představte si, že musíte tajit své nejhrdější úspěchy. Život může být tak krutý.
Netanjahu právě vysvětlil, že Izrael má „problém s generací Z“, čímž myslí, že generace Z po celém světě si o něm myslí, že je kretén. Proto oznámil, že Izrael musí převzít kontrolu nad algoritmy. To je jediný způsob, jak potlačit ty, kteří informují o válečných zločinech, kterými se IDF chlubí... Já vím, taky jsem z toho zmatená!
Zdá se, že nadšení vojáci IDF budou mít i nadále právo se chlubit svými vraždami, ale všichni ostatní musí předstírat, že se nikdy nestaly, jinak jsou antisemité. Netanjahuův plán je umlčet tyto antisemity tím, že jejich příspěvky na sociálních sítích budou neviditelné. Izrael totiž bojuje za západní hodnoty... jako je svoboda projevu.
Vzrušující je, že proces cenzury je v plném proudu a viditelnost příspěvků informujících o válečných zločinech IDF výrazně poklesla. Bohužel se tato politika dotkla i hasbaristů, šiřitelů izraelské propagandy, kteří neodolali a nemohli se radovat. Algoritmus bude možná třeba trochu vylepšit.
Netanjahuova ušlechtilá mise převzít kontrolu nad internetem zahrnuje vynucení prodeje TikToku a prosazení zákona o online bezpečnosti. Brzy bude vaše časová osa plná lidí prohlašujících, že nejhledanější válečný zločinec světa si zaslouží Nobelovu cenu míru, a v tu chvíli bude generace Z v bezpečí před špatnými myšlenkami a všichni budou Izrael znovu milovat. Já tuhle dystopickou pekelnou krajinu kurva miluju, vy ne?
