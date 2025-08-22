Za devět dní vyplouváme do Gazy. Potřebujeme vás teď!
22. 8. 2025
Opět vyplouváme, abychom prolomili blokádu – tentokrát s desítkami lodí a koordinovanou mobilizací ze 44 zemí celého světa. Bude to největší mezinárodní solidární akce za posledních 18 let a potřebujeme vaši podporu.
Přispějte nyní na podporu Globální flotily Sumud
Genocida Palestinců v Gaze eskaluje již 22 měsíců. Izrael svrhl na muže, ženy a děti ekvivalent osmi atomových bomb. Nemocnice, úkryty, školy a domy byly zcela zničeny. Desítky tisíc obětí zůstávají neidentifikovány a možná jich jsou stovky tisíc dalších, které zahynuly při bombardování, střelbě a hladovění. Nikdy v historii nebylo zabito tolik novinářů, pracovníků OSN a zdravotníků. Nemůžeme nečinně přihlížet, zatímco se to děje.
Proto zahajujeme Globální flotilu Sumud – koordinovanou humanitární misi, jejímž cílem je společně vyplout a otevřít zoufale potřebný humanitární koridor do Gazy. 31. srpna vypluje ze Španělska desítky lodí, ke kterým se 4. září připojí další z Tuniska a dalších zemí, aby požadovaly ukončení genocidy a doručily veškerou pomoc, kterou unesou.
Jedná se o nezávislou mezinárodní koalici obyčejných lidí, kteří nejsou spojeni s žádnou vládou ani politickou stranou a spojuje je spravedlnost, nenásilí a lidská důstojnost. Už jsme to zkoušeli: po moři s lodí Madleen, po zemi s konvojem Sumud a vzduchem s Globálním pochodem do Gazy. Každá akce vyvolala vlnu solidarity po celém světě. Tentokrát to bude ještě větší.
Ale tato mise je obrovská a logistika je nákladná. Potřebujeme vaši podporu.
👉Přispějte nyní na podporu Globální flotily Sumud
https://chuffed.org/campaign/138809-global-sumud-flotilla
Toto je historická výzva naší generace. Společně můžeme zastavit genocidu, prolomit blokádu a požadovat svobodnou Palestinu – a svobodný svět.
Přidejte se k nám. Postavte se za Gazu. Plujte s námi s Globální flotilou Sumud.
Diskuse