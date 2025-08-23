Ženství a rakovina prsu a Ludvík XIV. asi nebyl muž, protože neběhal za mamuty, aby uživil své milenky
23. 8. 2025 / Boris Cvek
Jedna paní lékařka na Seznamu vypráví o tom, že ženy se svým ženstvím bojují. Prý jich málo nosí sukni, málo si řekne o pomoc jako slabá, potřebná žena, a proto je dnes podle ní rakovina na vzestupu.
Ta paní je ale přímo ztělesněním něčeho, co bylo tradičně považováno za neženské: nejen že je gramotná, ale má dokonce univerzitní vzdělání a je ekonomicky samostatná. Jen nevím, jak by chtěla měřit ženství, aby mohla prokázat, že jeho popírání souvisí s rakovinou. Třeba z těchto dat ani žádný vzestup ve výskytu rakoviny prsu nevidím (možná v USA nosí ženy více sukně!):
https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html
Z hlediska tradiční společností sukní a křehkosti je ta paní zrůda. Měla být u plotny, starat se o děti, plodit, být závislá a poslušná. Proč zrovna sukně by měly být něco ženského? Nebo slabost a volání o pomoc? Každý zná situace, kdy je slabý a potřebuje pomoc.
Pro paní lékařku by ovšem muži měli být lovci a živit ženu. Neolitická zemědělská revoluce, šlechta (středověká šlechta lovila ze zábavy a jen zanedbatelné procento masa, které konzumovala, bylo z lovu – velmi zajímavě o tom píše Richard C. Hoffmann v An Environmental History of Medieval Europe, Cambridge University Press 2015) nebo obchod ji asi nějak minuly.
Doporučuji ke studiu slavný portrét Ludvíka XIV., toho času nejmocnější a nejvíce obdivovaného krále Evropy, vzor mužnosti, křesťanské veličenstvo, obránce víry a církve s asi 15 milenkami, ten obraz opravdu stojí za to… co by na to asi řekla paní doktorka? Asi by čekala, že pravý muž má běhat někde s kyjem za mamuty.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_XIV.#/media/Soubor:Louis_XIV_of_France.jpg
Diskuse