Svět zuří nad izraelským útokem na nemocnici v Gaze a novináře
26. 8. 2025
Izraelské útoky pokračovaly v úterý ráno v celé Gaze a podle lékařských zdrojů citovaných našimi kolegy v terénu si dosud vyžádaly nejméně 20 životů.
Mezi nejnovějšími oběťmi je sedm lidí zabitých v rodinném domě v Gaze a šest lidí – včetně dětí – zabitých ve stanu poblíž Khan Younis.
USA riskují odpovědnost za válečné zločiny v Gaze: HRW
Organizace Human Rights Watch (HRW) varovala, že americký vojenský a zpravodajský personál pomáhající izraelským silám v Gaze by mohl čelit právní odpovědnosti za válečné zločiny. (Pozn red. Týká se to také českých vývozců zbraní do Izraele?)
Skupina uvedla, že zapojení Washingtonu do operací, včetně poskytování zpravodajských informací pro izraelské útoky a plánování s izraelskými silami, učinilo Spojené státy od října 2023 stranou konfliktu.
„Přímá účast USA na vojenských operacích s izraelskými silami znamená, že podle mezinárodního práva byly a jsou Spojené státy stranou ozbrojeného konfliktu v Gaze,“ uvedla Sarah Yagerová, ředitelka HRW ve Washingtonu. „Američtí vojáci, zpravodajští pracovníci a smluvní pracovníci pomáhající izraelským silám, které se dopouštějí válečných zločinů, mohou být v určitém okamžiku postaveni před soud za zvěrstva v Gaze.“
Američtí představitelé přiznali, že Izraeli poskytují informace využitelné pro údery a rozsáhlou koordinaci při cílení na vůdce Hamásu. Trumpova administrativa také zvýšila podporu a schválila uvolnění tisícikilogramových bomb, které předtím zadržel prezident Joe Biden.
„Mezinárodní právo považuje zemi za právně spoluvinnou, pokud vědomě pomáhá jiné zemi páchat závažná porušení válečného práva a jiné zneužití,“ dodala Yagerová.
Videozáznamy dokazují, že útok na Násirovu nemocnici byl cílený, ne náhodný: lidskoprávní organizace
Izraelští vojáci citovaní v izraelských médiích tvrdí, že za včerejší dvojitý útok na Násirovu nemocnici, při kterém zahynulo nejméně 21 lidí, včetně pěti novinářů, je zodpovědná palba z tanků. Svědci však potvrzují, že šlo o útoky sebevražedným dronem.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu útok označil za „tragickou nehodu“.
Belgická organizace Hind Rajab Foundation, která se zabývá ochranou lidských práv a právním poradenstvím, však tuto verzi zpochybňuje. Podle její analýzy záběrů z útoku byla použita „řízená střela“.
Nadace uvedla, že taková střela odpovídá přesným naváděcím systémům používaným Izraelem, což znamená, že operátor musel „cíl vidět nebo označit před dopadem“.
Izraelská armáda podle ní „tedy věděla, že útočí na zdravotníky, členy civilní obrany a novináře. Jednalo se o úmyslný válečný zločin, nikoli o nehodu.
„Výzkumníci nadace #HindRajabFoundation dokončují podrobnou technickou zprávu o tomto útoku, která bude součástí připravované žaloby proti odpovědným osobám,“ uvedla organizace.
Britský list The Independent uvádí, že oběti na čtvrtém patře nemocnice byly zabity při dvojitém úderu, při kterém nejprve zasáhla jedna raketa. Podle tohoto média zasáhl další úder, když začali přicházet záchranáři.
Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua tvrdí, že úder byl „tragickou nehodou“ a že armáda incident vyšetří.
Kanada mezitím uvedla, že je „zděšena“ izraelskými útoky na Násirovu nemocnici, a ministerstvo zahraničí na Twitteru napsalo: „Izrael má povinnost chránit civilisty, včetně novinářů a zdravotnických pracovníků, působících v Gaze.
The Times of Israel informuje, že demonstranti zablokovali dálnice a někteří se utábořili před domy ministrů vlády. V Ness Ziona lidé před domem ministra zahraničí Gideona Sa'ara čtou jména rukojmích.
Jinde demonstranti blokují chodník před domem ministra hospodářství Nira Barkata dlouhými řetězy plakátů s rukojmími.
Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar obvinil západní vlády, že se snaží uvalit na Izrael „politickou blokádu“ tím, že podporují palestinský stát.
„Tuto snahu vedou levicové vlády v různých zemích, včetně Francie, Británie, Kanady a Austrálie. Snaží se vytvořit dynamiku,“ řekl Sa'ar na konferenci předsedů hlavních amerických židovských organizací v New Yorku, podle izraelského média Arutz Sheva. Pozn. red. Francouzská a britská vláda jsou "levicové?? :))
„Toto ‚řešení‘ je však z pohledu Izraele sebevražedné. Izrael s ním nemůže souhlasit,“ dodal.
„Pokud vznikne palestinský stát v Judeji a Samaří [sic!], budou všechna naše populační centra žít v ohrožení,“ pokračoval Sa'ar, přičemž použil název okupovaného Západního břehu preferovaný izraelskou vládou. „Na západ od Jordánu nesmí existovat žádná zahraniční svrchovanost ani zahraniční vojenská přítomnost.“
Izraelské ničení v jižním Libanonu „musí být vyšetřeno jako válečné zločiny“: Amnesty
Rozsáhlé a úmyslné ničení civilního majetku a zemědělské půdy v jižním Libanonu izraelskou armádou musí být vyšetřeno jako válečný zločin, uvedla globální organizace na ochranu lidských práv Amnesty International.
Stalo se tak poté, co organizace zveřejnila novou zprávu s názvem „Není kam se vrátit: Rozsáhlé ničení jižního Libanonu Izraelem“, která dokumentuje, jak izraelské síly pomocí výbušnin a buldozerů zničily domy, mešity, hřbitovy, silnice, parky a sportoviště ve 24 obcích.
Amnesty uvedla, že od začátku izraelské pozemní invaze 1. října 2024 do 26. ledna 2025 bylo těžce poškozeno nebo zničeno více než 10 000 budov. Většina ničení se odehrála po 27. listopadu, kdy vstoupila v platnost dohoda o příměří mezi Izraelem a Hizballáhem.
„Izraelská armáda zničením civilních domů, majetku a pozemků v jižním Libanonu učinila celé oblasti neobyvatelnými a zničila nespočet životů,“ uvedla Erika Guevara Rosas, vedoucí ředitelka Amnesty International pro výzkum, advokacii, politiku a kampaně.
„Jejich flagrantní lhostejnost k zničeným komunitám je odporná. Pokud byly tyto destruktivní činy spáchány úmyslně nebo z nedbalosti, musí být vyšetřeny jako válečné zločiny.“
Izrael zabil osobu hledající pomoc v centrální Gaze
Dostáváme zprávy o smrtícím útoku na osoby hledající pomoc poblíž Netzarimského koridoru v centrální Gaze.
Podle místního zdravotnického zdroje, který hovořil s našimi kolegy v terénu, při posledním útoku zahynul nejméně jeden člověk a další byli zraněni.
Od převzetí humanitární pomoci americkou a izraelskou podporovanou organizací GHF koncem května bylo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze zabito více než 2 100 Palestinců, kteří se snažili získat pomoc.
Rodiny obviňují Netanjahuovu vládu z „opuštění“ izraelských zajatců
Na tiskové konferenci na takzvaném Náměstí rukojmích v Tel Avivu v úterý ráno rodiny zajatců držených v Gaze obvinily izraelskou vládu, že je zklamala, a požadovaly okamžité ujednání o jejich propuštění.
„Pokračování v plánu na dobytí Gazy, zatímco na stole leží dohoda připravená k podpisu premiérem, je ranou do srdce rodin a celého národa,“ řekl Itzik Horn, otec Yaira Horna, který byl propuštěn ze zajetí, a Eitana Horna, který je stále zadržován v Gaze.
„Připojte se dnes k našemu společnému boji, protože jen lid je přivede domů,“ řekl.
„Máme úžasný lid, ale žádnou vládu... Vláda je opustila, ale lid je přivede zpět!“ řekla Einav Zangauker, matka Matana Zangaukera, který zůstává v Gaze.
Yehuda Cohen, otec zajatého Nimroda Cohena, dodal: „Více než 80 procent lidí chce konec války a dohodu o propuštění rukojmích. Celý Izrael chce konec tohoto nočního můry... Dnes, v 690. den, požadujeme, aby izraelská vláda uzavřela dohodu a propustila všechny rukojmí; dlužíte jim to.“
Izrael zažívá celonárodní protesty požadující propuštění zajatců a konec války v Gaze
Po celém Izraeli se konají protesty a v Tel Avivu jsou na celý den naplánovány organizované demonstrace.
Organizátoři, z nichž mnozí jsou příbuzní zajatců, kteří jsou nebo byli drženi v Gaze, tvrdí, že požadují dohodu, která zajistí jejich propuštění a ukončení bojů.
Podle Fóra rodin rukojmích a pohřešovaných osob se očekává velká demonstrace na telavivském hlavním nádraží Savidor, po které bude následovat pochod na takzvané Náměstí rukojmích, kde den vyvrcholí masovou demonstrací vedenou rodinami zajatců.
Již dnes ráno demonstranti zablokovali dálnici Ayalon v Tel Avivu v rámci akce, kterou organizátoři označují za den intenzivních akcí, informuje deník The Times of Israel. Demonstranti také rozvinuli izraelské vlajky před americkou ambasádou v Tel Avivu.
Haaretz informoval, že demonstranti se shromažďují před domy vysokých ministrů, včetně ministra zahraničí Gideona Saara, ministra školství Yoava Kische, ministra pro strategické záležitosti Rona Dermera a ministryně pro inovace Gily Gamliel.
Australská ministryně zahraničí Penny Wongová vyzvala izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby souhlasil s příměřím, a to v prohlášení vydaném po pondělním smrtícím útoku Izraele na Násirovu nemocnici.
„To, co jsme přes noc viděli při útoku na nemocnici, je strašné, a premiérovi Netanjahuovi bychom chtěli vzkázat, že by měl vyslyšet volání světa a souhlasit s příměřím,“ uvedla ministryně ve svém prohlášení podle televizní stanice ABC.
Diskuse