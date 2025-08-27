Haaretz: Navzdory lhostejnosti Izraelců by smrtící útok na nemocnici v Gaze mohl změnit průběh války
27. 8. 2025
IDF již převzala odpovědnost za zabití novinářů na začátku tohoto měsíce, což ztěžuje přijetí jejího tvrzení, že to, co se v pondělí stalo v Násirově nemocnici v Khan Yunis v jižní části pásma Gazy, byla nehoda
Kdysi, v jiné době, by incident, jako ten, který se odehrál v pondělí v Khan Yunis, kde izraelský tank ostřeloval skupinu lidí na střeše Násirovy nemocnice, znamenal konec bojů v pásmu Gazy.
Podle Palestinců bylo při ostřelování tankem zabito 20 lidí, mezi nimi čtyři novináři a pět zdravotníků. Vystřelení druhého granátu zachytila živě televizní štáb. Je z něj jasně patrné, že mezi zasaženými byl i záchranný tým.
Dvacet mrtvých po dvou granátech je velmi neobvyklé. Nelze vyloučit, že bylo vystřeleno více granátů, než izraelská armáda uvedla ve své první reakci.
Ale po téměř dvou letech války, která začala strašlivým masakrem spáchaným Hamásem, a po týdnech, během nichž byly den co den zabíjeny desítky palestinských civilistů palbou IDF, aniž by se někdo obtěžoval vysvětlit okolnosti, byla pondělní událost ze strany Izraele přijata téměř s naprostou lhostejností.
V reakci na západní odsouzení a kritické zpravodajství v mezinárodních médiích vydal premiér Benjamin Netanjahu opožděně vyjádření lítosti – ale pouze v angličtině. Stalo se tak několik minut poté, co americký prezident Donald Trump vypadal překvapeně, když se od reportérů dozvěděl o incidentu, mnoho hodin poté, co k němu došlo.
Mluvčí IDF brigádní generál Effie Defrin také vyjádřil lítost v angličtině. Zřejmě si nemyslí, že izraelská veřejnost potřebuje vědět přímo o tom, co bylo v jejím jménu provedeno v Gaze. Naopak: izraelský kanál Channel 12 spěchal s oznámením, že osm z mrtvých "bylo identifikováno jako teroristé", a zveřejnil jména rukojmích, kteří byli kdysi drženi v nemocnici. Mezitím kanál Channel 14 neobvykle pokáral Netanjahua za „bludné prohlášení“ (tedy ne kanál samotný, ale jeden z jeho autorů).
Nikdo by nechtěl nahradit posádku tanku, která vystřelila granáty, ani velitele, kteří se rozhodli střílet. Vojáci operují v zdevastovaném městském prostředí, které stále představuje velké riziko. Koneckonců, celá taktika Hamásu je založena na útocích z řad civilního obyvatelstva, přičemž neozbrojení civilisté slouží jako lidské štíty pro militanty.
Střelba na nemocnici vyžaduje schválení od někoho s hodností generálmajora. Podle prvotních šetření IDF provedených v pondělí se zdá, že žádné takové schválení nebylo uděleno. Reakce armády naznačuje, že střelba byla namířena na lidi s kamerami na střeše, kteří tam byli v posledních dnech několikrát viděni. Předpokládalo se, že se jednalo o pozorovací stanoviště Hamásu, které sledovalo izraelské jednotky.
Nikdo z izraelského vedení nechce dohodu více než Zamir. Je to kvůli jeho odhodlání pomoci rukojmím, mezi nimiž jsou i bojoví vojáci, které armáda 7. října vyslala do pohraniční oblasti Gazy za nemožných podmínek. Vyplývá to také ze Zamirova pevného přesvědčení, že operace, kterou nařídila vláda, nepovede k propuštění rukojmích, ale může ohrozit jejich životy.
Kdyby Netanjahu a ministři skutečně měli o rukojmí zájem, neztráceli by tolik času, když je všem známá zoufalá situace 20 živých rukojmích.
Trump v pondělí opět prozradil, že jeden nebo dva z 20 živých rukojmích již možná nejsou naživu. Izrael to vehementně popírá – a začíná mít podezření, že někdo z administrativy Trumpa zavádějícím způsobem informuje nebo ho záměrně vylučuje z zpravodajských informací. V každém případě se Trump jeví jako stále více odtržený od toho, co se děje v Gaze.
