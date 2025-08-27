Írán obviňuje Rusko z pomoci Izraeli a označuje spojenectví s Putinem za "zbytečné"
Řekl také, že "tato válka prokázala marnost strategického spojenectví s Moskvou". "Například oni (Rusko) prostě řekli: 'Nejsme šťastní, že Izrael zaútočil na Írán,'" uvedl. Mluvíme o vojenském konfliktu mezi Izraelem a Íránem ve dnech 13. až 24. června 2025, během kterého se zejména izraelskému letectvu podařilo téměř úplně potlačit íránské síly protivzdušné obrany, převzít kontrolu ve vzduchu nad centrální částí země a udeřit na klíčová jaderná zařízení islámské republiky.
Prezidenti Ruské federace a Íránu, Vladimir Putin a Masoud Peseshkian, podepsali v lednu 2025 v Moskvě dohodu o strategickém partnerství mezi oběma zeměmi. Putin označil podepsanou dohodu za "průlomovou" a zdůraznil, že obsahuje ambiciózní úkoly zaměřené na posílení bilaterálního partnerství. Podle agentury AFP si obě strany stanovily za cíl posílit své vztahy, zejména v oblasti "vojenské spolupráce".
Během války proti Izraeli přitom Kreml Teheránu neposkytl významnou pomoc, a to navzdory skutečnosti, že 23. června přijel do Moskvy íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi a požádal o nové systémy protivzdušné obrany a také o pomoc při obnově zařízení pro jadernou energetiku. Ve skutečnosti se Rusko omezilo na verbální podporu Íránu a odsouzení izraelských útoků.
V roce 2024 Izrael v reakci na íránské raketové útoky zničil všechny ruské komplexy S-300 nacházející se na území Islámské republiky a novější S-400 slíbené Moskvou nebyly nikdy dodány.
