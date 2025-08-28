Papež požaduje ukončení „kolektivního týrání“ v Gaze, kde dalších 10 lidí zemřelo hlady
28. 8. 2025
Děti tvoří třetinu ambulantních pacientů ošetřovaných pro zranění v nemocnicích MSF v Gaze, jak ukazují údaje
Deset Palestinců, včetně dvou dětí, zemřelo v posledních 24 hodinách hlady, oznámily ve středu zdravotnické úřady v Gaze, zatímco papež Lev XIV. požaduje, aby Izrael zastavil „kolektivní trestání“ obyvatelstva v obléhaném území.
Od začátku války v Gaze a zintenzivnění izraelského obléhání palestinského území zemřelo hlady nejméně 313 lidí, včetně 119 dětí. Minulý týden monitorovací orgán podporovaný OSN potvrdil, že Gaza se nachází v hladomoru, a varoval, že bez další pomoci bude stále více lidí ztrácet přístup k jídlu.
Vzhledem k tomu, že se humanitární podmínky nadále zhoršují, papež vyzval k zastavení nepřátelských akcí.
„Prosím o dosažení trvalého příměří, usnadnění bezpečného vstupu humanitární pomoci a plné dodržování humanitárního práva,“ řekl Leo. Odkázal na mezinárodní právo a jeho „zákaz kolektivního trestání, bezohledného použití síly a nuceného vysídlování obyvatelstva“.
Papež byl dvakrát přerušen potleskem, když před tisíci lidmi ve vatikánském auditoriu vyzval k příměří.
Šéfka organizace Save the Children ve středu řekla, že hladovějící děti v Gaze jsou nyní tak slabé, že ani nepláčou. „Když není dostatek jídla, děti trpí akutní podvýživou a pak pomalu a bolestivě umírají. To je, zjednodušeně řečeno, hladomor,“ řekla Inger Ashingová před Radou bezpečnosti OSN v New Yorku.
Dále popsala, co se děje, když děti umírají hlady, protože tělo nejprve spotřebuje vlastní tuk a poté vlastní svaly a životně důležité orgány. „Naše kliniky jsou však téměř tiché. Děti už nemají sílu mluvit ani křičet bolestí. Leží tam, vyhublí, doslova chřadnou,“ řekla Ashingová.
Dodala: „Každý v této místnosti má právní a morální povinnost jednat, aby zastavil tuto krutost.“
Navzdory výzvám k příměří vjely izraelské tanky přes noc do předměstí Gazy, kde ničily domy a vyháněly obyvatele. Tanky ostřelovaly čtvrť Ebad al-Rahman na severním předměstí města a způsobily zranění, protože izraelské síly se snažily před očekávanou ofenzívou vyčistit cestu do Gazy.
Izraelské útoky a palba zabily v uplynulých 24 hodinách v Gaze nejméně 76 lidí, uvedly zdravotnické úřady v Gaze.
Izraelská armáda uvedla, že operuje v Jabaliji a na předměstí města Gaza, aby „rozložila teroristickou infrastrukturu a eliminovala teroristy“. Tvrdí, že zabila vysokého člena Hamásu Mahmúda al-Aswada, který byl šéfem zpravodajské služby milice pro západní Gazu.
Izrael oznámil, že zahájí novou ofenzívu v Gaze bez ohledu na to, zda bude dosaženo příměří, a popsal město jako poslední baštu Hamásu v pásmu.
Během války se město stalo hustě osídleným, protože Palestinci uprchli z jiných oblastí. Město Gaza nyní obývá asi 1 milion lidí – polovina populace pásma –, kterým Izrael podle svých slov nařídí, aby město opustili.
Humanitární pracovníci varovali, že takové masové nucené vysídlení je nejen v rozporu s mezinárodním právem, ale také zhorší již tak neutěšené humanitární podmínky v Gaze.
Izrael tyto obavy odmítl a mluvčí izraelské armády Avichay Adraee ve středu prohlásil, že „evakuace města Gaza je nevyhnutelná“. Izrael již požádal humanitární pracovníky na severu a jihu Gazy, aby se připravili na příliv lidí, a uvedl, že do této oblasti bylo odesláno větší množství stanů.
„Než přejdeme k další fázi války, rád bych potvrdil, že v jižní části pásma jsou rozsáhlé prázdné oblasti, stejně jako v centrálních táborech a v al-Mawasi. V těchto oblastech nejsou žádné stany,“ uvedl Adraee a sdílel mapu oddělených, diskrétních „prázdných zón“ v jižní Gaze.
Tisíce obyvatel města Gaza již odešly, aby unikly zesilujícímu izraelskému bombardování. Místní církevní představitelé však uvedli, že neodejdou a že lidé, kteří se ukrývají v kostelech, jsou příliš slabí a podvyživení, aby se mohli přesunout, a že přesun by pro ně znamenal „rozsudek smrti“.
„Z tohoto důvodu se duchovní a jeptišky rozhodli zůstat a pokračovat v péči o všechny, kteří budou v areálu,“ uvedly řecká pravoslavná patriarchát a latinská patriarchát Jeruzaléma ve společném prohlášení.
Izraelská armáda v posledních 22 měsících pravidelně vydávala evakuační příkazy v Gaze a velká část obyvatelstva byla několikrát vysídlena. OSN v červnu uvedla, že více než 80 % Gazy bylo označeno za izraelskou vojenskou zónu nebo podléhá evakuačním příkazům.
Pokračující vysídlování zhoršilo zdravotní a hygienické podmínky, což vedlo k šíření nemocí.
Izrael dosud nereagoval na návrh příměří podporovaný USA, s nímž Ham8s minulý týden souhlasil. Návrh je údajně téměř identický s dřívějším návrhem USA, který Izrael již dříve přijal.
V úterý večer se konalo zasedání izraelské bezpečnostní rady, na kterém se o návrhu na příměří nejednalo. Izraelská média tvrdí, že vláda Benjamina Netanjahua již nemá o příměří zájem a místo toho požaduje komplexní ukončení války, včetně návratu všech rukojmích a odchodu Hamásu z Gazy.
Katar, jeden z prostředníků v jednáních o příměří, v úterý vydal neobvyklé prohlášení, v němž Izrael kritizoval a uvedl, že Izrael „nechce dosáhnout dohody“.
Donald Trump údajně plánoval ve středu v Bílém domě vést schůzku, na které se bude diskutovat o poválečné budoucnosti Gazy. Jeho zvláštní vyslanec Steve Witkoff uvedl, že Washington očekává, že válka v Gaze bude do konce roku urovnána.
Witkoff v úterý pro Fox News uvedl, že na schůzce v Bílém domě se bude diskutovat o „velmi komplexním plánu, který připravujeme na příští den“.
Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že ministr zahraničí Marco Rubio se setká v Washingtonu s izraelským ministrem zahraničí Gideonem Saarem.
Diskuse