Británie, Německo a Francie se rozhodly obnovit sankce proti Íránu
29. 8. 2025
Podle informovaných zdrojů evropští ministři sdělili americkému ministru zahraničí Marcu Rubiovi, že odpovídající mechanismus spustí ve čtvrtek 28. srpna. Jde o návrat k omezením, která byla zrušena v rámci Dohody o íránském jaderném programu (JCPOA) v roce 2015. Aby je bylo možné obnovit, může kterákoli ze stran dohody podat stížnost a obvinit Teherán z nedodržování dohod.
"Lídři Evropské trojky se domnívají, že Írán již léta jasně porušuje své závazky vyplývající z jaderné dohody z roku 2015 a nepodniká žádné konkrétní kroky k nápravě situace," vysvětlil důvod tohoto rozhodnutí jeden z mluvčích. Dodal, že "spuštění mechanismu nebude znamenat konec diplomacie" a Londýn, Paříž a Berlín budou otevřeny dialogu s Íránem několik týdnů, než sankce OSN znovu vstoupí v platnost. Samotný proces obnovení omezení bude trvat 30 dní. Jak poznamenává Axios, Evropané ji chtějí dokončit před tím, než Rusko v říjnu zahájí předsednictví Rady bezpečnosti OSN.
Evropská trojka pohrozila Teheránu obnovením sankcí v polovině července kvůli pozastavení spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) po útocích Izraele a Spojených států. Na konci téhož měsíce vedl Írán v Turecku jaderné rozhovory s Británií, Francií a Německem, během nichž evropské země uvedly, že jsou připraveny prodloužit pozastavení sankcí OSN, pokud Teherán bude souhlasit s obnovením jaderných rozhovorů se Spojenými státy a spolupráce s MAAE do září. V opačném případě omezení opět vstoupí v platnost na konci srpna.
Náměstek íránského ministra zahraničí Kazem Gharibabadi zase řekl, že Islámská republika zastaví jakoukoli interakci s MAAE, pokud sankce OSN proti této zemi znovu vstoupí v platnost. V roce 2015 se Teherán zavázal omezit svůj jaderný program. V důsledku izraelských a amerických útoků Írán trvá na tom, že jeho jaderný program je určen pro mírové účely. Teherán také tvrdí, že evropské země nemají žádný právní základ pro opětovné uvalení sankcí OSN, protože nemohly dohodu dodržovat poté, co od ní USA v roce 2018 za Donalda Trumpa odstoupily.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse