Melania truchlí poté, co byl prezident Trump tragicky nalezen živý a zdravý
1. 9. 2025
čas čtení 1 minuta
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Melania Trumpová je údajně zdrcena poté, co zjistila, že její manžel je živý a zdravý. První dáma se o tragické zprávě dozvěděla, když popíjela šampaňské s atraktivním čističem bazénů, s nímž doufala začít nový život. Od té doby nosí výhradně černé oblečení.
Prezident Trump nebyl několik dní viděn a když byl naposledy spatřen, vypadal, že je v špatném zdravotním stavu, s modřinami na ruce, které měla i královna Alžběta II., když v roce 2022 zemřela. To vyvolalo naději, že Trump se stal obětí podání ruky JD Vancem nebo možná Liz Trussovou.
Bohužel se zdá, že tomu tak není. Prezident Trump byl vyfotografován, jak míří na golfové hřiště ve Virginii, což přimělo miliony Američanů zrušit své plánované oslavy.
I prezident je rozčilený, že byl spatřen živý. Smrt by byla dokonalým způsobem, jak uniknout odpovědnosti za všechna znásilnění, kterých se dopustil na Epsteinově ostrově.
Bohužel pro Trumpa ho nechtěl ani Bůh, ani Satan, a když se pokusil přestěhovat na tropický ostrov, kde nyní žije Jeffrey Epstein, bylo mu řečeno, ať jde do prdele. Dovedete si představit, jak rozčilený byl Trump, když zjistil, že jejich přátelství nebylo nikdy skutečné a Jeffrey měl zájem pouze o to, aby ho natočil pro účely vydírání.
Prezident požádal o prostor pro sebe a svou rodinu v této těžké době.
