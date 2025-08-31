Flotila s humanitární pomocí a Gretou Thunbergovou vyplouvá do Gazy, aby „prolomila nelegální blokádu“
31. 8. 2025
Chce projevit solidaritu a doručit pomoc obyvatelům Gazy, ale izraelská armáda tvrdí (lže!), že již usnadňuje vstup pomoci do Gazy.
Neupřesněný počet plavidel má v neděli vyplout z Barcelony, další desítky lodí by měly vyplout z jiných středomořských přístavů 4. září
Flotila s humanitární pomocí a aktivisty, včetně švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové, má v neděli vyplout z Barcelony, aby se pokusila „prolomit nelegální blokádu Gazy“, uvedli organizátoři.
Plavidla vyplují ze španělského přístavního města, aby „otevřela humanitární koridor a ukončila pokračující genocidu palestinského lidu“, uvedla Global Sumud Flotilla.
Neuvádějí však, kolik lodí vypluje ani přesný čas odplutí.
Flotila by měla dorazit do Izraelci zpustošené pobřežní enklávy Gaza v polovině září.
„Bude to největší solidární mise v historii, s více lidmi a více loděmi než všechny předchozí pokusy dohromady,“ řekl minulý týden novinářům v Barceloně brazilský aktivista Thiago Ávila.
Organizátoři uvádějí, že desítky dalších plavidel by měly vyplout z tuniských a dalších středomořských přístavů 4. září.
Aktivisté také uspořádají souběžné demonstrace a další protesty ve 44 zemích „na podporu palestinského lidu“, napsala na Instagramu Thunbergová, která je členkou řídícího výboru flotily.
Kromě Thunbergové se flotily zúčastní aktivisté z několika zemí, evropští zákonodárci a veřejní činitelé, jako je bývalá starostka Barcelony Ada Colau.
„Jme si vědomi, že se jedná o legální misi podle mezinárodního práva,“ řekla minulý týden novinářům v Lisabonu levicová portugalská zákonodárkyně Mariana Mortágua, která se mise zúčastní.
Izrael již v červnu a červenci zablokoval dva pokusy aktivistů doručit humanitární pomoc do Gazy lodí.
V červnu bylo 12 aktivistů na palubě plachetnice Madleen zadrženo izraelskými silami 185 km západně od Gazy. Její pasažéři, mezi nimiž byla i Thunbergová, byli zadrženi a nakonec vyhoštěni.
