Anglická Strana zelených zvolila drtivou většinou nového předsedu, ekopopulistu. Jeho politika se zdá být jako ušitá pro ČR

Ve Velké Británii panuje obrovský zmatek, protože se stal předsedou politické strany člověk s principy
2. 9. 2025
2. 9. 2025
Věci se musí změnit a mým úkolem jako nového lídra Strany zelených je spolupracovat s komunitami, sbližovat lidi a proměnit hněv v naději.
Většina lidí ví o Zelených jednu věc: že nám záleží na životním prostředí. A to se nezmění. Ale stále více lidí v každém koutě této země nás volí, protože jsme jediná strana, která mluví o každodenních řešeních a ukazuje prstem na ty, kteří způsobují skutečné problémy, kterým čelíme.
Je to vlastně docela jednoduché. Již řadu let nejbohatší členové společnosti hromadí stále více bohatství. Zatímco v noci spí, peníze se jim hrnou, nikoli z práce, ale z aktiv, jako jsou akcie, podíly a nemovitosti. Nejbohatší 1 % domácností v této zemi vlastní větší podíl než nejméně bohatých 50 %.
A zatímco tato malá část na vrcholu bohatne, naše zdravotnictví se hroutí, dávky pro zdravotně postižené jsou ohroženy a vládní odmítání poskytovat dvojí přídavky na děti v rodinách s dvěma dětmi vrhá stovky tisíc dětí do chudoby.
Britská ekonomika je na kolenou. Růst HDP, ukazatel, podle kterého chce být tato vláda hodnocena, se letos pohybuje pouze na úrovni 1,2 %. Pro většinu z nás je tlak neúprosný. Nájemníci vydávají téměř polovinu svých mezd na nájemné. Podle organizace Trussell Trust trpí hladem nejméně 9,3 milionu lidí, z nichž třetinu tvoří děti. Inflace cen potravin je nejvyšší za posledních 18 měsíců. A to vše se děje za vlády labouristů – a s malou nadějí na zlepšení.
Takhle to dál nejde. Pod mým vedením bude Strana zelených neúprosně bojovat proti politice, která upřednostňuje superbohaté před ostatní společností. Proto se dnes jako první setkám s odboráři: uklízeči, pečovateli a nemocničními zřízenci. Proto kdykoli o nás uslyšíte, uslyšíte naše volání po dani z majetku, naši žádost o veřejné vlastnictví vodárenských společností a náš slib, že zajistíme univerzální a bezplatnou péči o děti.
Víme, že pokračující klimatická krize bude pro naše komunity zničující, ale jsme tu, abychom využili představivost, naději a vizi toho, jak by mohla vypadat alternativa: nová pracovní místa ve veřejných službách, komunity, které lidé milují, a program obecního bydlení, který zajistí, že nikdo nebude spát na ulici.
Se stranou Reform UK a s Faragem nesouhlasím téměř v ničem. Ale mají pravdu, když poukazují na naši politiku a říkají, že selhala. Co však odmítají přiznat, je to, že to jsou jejich bohatí sponzoři, včetně financování fosilních paliv, kteří rozdmýchali plameny krizí, kterým nyní čelíme.
V nadcházejících volbách – ať už v místních a parlamentních volbách příští rok, nebo v příštích všeobecných volbách – budou lidé v této zemi čelit těžké volbě. Zůstanou u unavené, selhávající politiky Labouristické strany, která postupně opustila své principy? Rozhodnou se pro Farageovy finančníky? Nebo si vyberou Stranu zelených, která má plán, jak zlepšit životy a změnit tuto zemi?
V posledních volbách hlasovaly pro zelené rekordní téměř 2 miliony lidí, což vedlo k 40 druhým místům – naším hlavním úkolem je proměnit je v nové zelené poslance. Spolu s našimi radními po celé zemi tak změníme naši zemi k lepšímu.
