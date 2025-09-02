Anglická Strana zelených zvolila drtivou většinou nového předsedu, ekopopulistu. Jeho politika se zdá být jako ušitá pro ČR

2. 9. 2025

čas čtení 6 minut
Anglická Strana zelených zvolila velkou většinou svého nového předsedu, Zacka Polanského, který si říká "ekopopulista", chce vystupovat na veřejnosti daleko důrazněji, než strana vystupvoala dosud, a řešit nejen ekologii, ale i politické a ekonomické problémy. Anglická Strana zelených má docela silné zastupení v městských komunálních radách,  ve všeobecných volbách se v důsledku britského většinového systému zatím moc neprosadila, i když v posledních volbách se kandidáti Strany zelených  ve čtyřiceti volebních okrscích umístili na druhém místě.

Polanski, který byl místopředsedou strany a je členem londýnského zastupitelstva za zelené, porazil centristické kandidáty Adriana Ramsaye a Ellie Chownsovou v poměru 20 411 ku 3 705 hlasům v hlasování členů strany. Ramsay a Chownsová, kteří kandidovali jako společný vedoucí tým, jsou dva ze čtyř poslanců Zelených.

Polanski získal téměř 85 % hlasů při volební účasti něco přes 37 %, což je výrazně více než 22 % zaznamenaných při posledním volbě v roce 2021. 

Polanski byl v úterý v britských médiích široce interviewován a např. list Guardian právě publikoval jeho článek nastiňující jeho politický program. Citujeme zde z něho hodně, protože mi připadá (píše Jan Čulík), že to, co Polanski píše, platí téměř stoprocentně i pro Českou republiku. Jenže v ČR není žádný politik jako Polanski...

Příliš dlouho nejbohatší lidé v této zemi hromadili bohatství na úkor nejchudších. Takhle to dál nejde.

Toto je nejnebezpečnější politický moment v mém životě, píše Zack Polanski. Nejenže je naše ekonomika v kritické situaci a ceny základních komodit neustále stoupají, ale důvěra v ty, kteří řídí zemi, je na rekordním minimu. To jsou podmínky, ve kterých se daří krajně pravicové politice. 

Toto je chvíle pro Stranu zelených. Víme, že Keir Starmer, který tento týden přesouvá židle, není skutečnou změnou, kterou potřebujeme. Nejsme tu jen proto, abychom se zabývali touto labouristickou vládou nebo byli z ní zklamaní. Jsme tu, abychom ji nahradili.



Věci se musí změnit a mým úkolem jako nového lídra Strany zelených je spolupracovat s komunitami, sbližovat lidi a proměnit hněv v naději.

Většina lidí ví o Zelených jednu věc: že nám záleží na životním prostředí. A to se nezmění. Ale stále více lidí v každém koutě této země nás volí, protože jsme jediná strana, která mluví o každodenních řešeních a ukazuje prstem na ty, kteří způsobují skutečné problémy, kterým čelíme.

Je to vlastně docela jednoduché. Již řadu let nejbohatší členové společnosti hromadí stále více bohatství. Zatímco v noci spí, peníze se jim hrnou, nikoli z práce, ale z aktiv, jako jsou akcie, podíly a nemovitosti. Nejbohatší 1 % domácností v této zemi vlastní větší podíl než nejméně bohatých 50 %.

A zatímco tato malá část na vrcholu bohatne, naše zdravotnictví se hroutí, dávky pro zdravotně postižené jsou ohroženy a vládní odmítání poskytovat dvojí přídavky na děti v rodinách s dvěma dětmi  vrhá stovky tisíc dětí do chudoby.

Britská ekonomika je na kolenou. Růst HDP, ukazatel, podle kterého chce být tato vláda hodnocena, se letos pohybuje pouze na úrovni 1,2 %. Pro většinu z nás je tlak neúprosný. Nájemníci vydávají téměř polovinu svých mezd na nájemné. Podle organizace Trussell Trust trpí hladem nejméně 9,3 milionu lidí, z nichž třetinu tvoří děti. Inflace cen potravin je nejvyšší za posledních 18 měsíců. A to vše se děje za vlády labouristů – a s malou nadějí na zlepšení.

Takhle to dál nejde. Pod mým vedením bude Strana zelených neúprosně bojovat proti politice, která upřednostňuje superbohaté před ostatní společností. Proto se dnes jako první setkám s odboráři: uklízeči, pečovateli a nemocničními zřízenci. Proto kdykoli o nás uslyšíte, uslyšíte naše volání po dani z majetku, naši žádost o veřejné vlastnictví vodárenských společností a náš slib, že zajistíme univerzální a bezplatnou péči o děti.

Víme, že pokračující klimatická krize bude pro naše komunity zničující, ale jsme tu, abychom využili představivost, naději a vizi toho, jak by mohla vypadat alternativa: nová pracovní místa ve veřejných službách, komunity, které lidé milují, a program obecního bydlení, který zajistí, že nikdo nebude spát na ulici.

Se stranou  Reform UK a s Faragem nesouhlasím téměř v ničem. Ale mají pravdu, když poukazují na naši politiku a říkají, že selhala. Co však odmítají přiznat, je to, že to jsou jejich bohatí sponzoři, včetně financování fosilních paliv, kteří rozdmýchali plameny krizí, kterým nyní čelíme.

V nadcházejících volbách – ať už v místních a parlamentních volbách příští rok, nebo v příštích všeobecných volbách – budou lidé v této zemi čelit těžké volbě. Zůstanou u unavené, selhávající politiky Labouristické strany, která postupně opustila své principy? Rozhodnou se pro Farageovy finančníky? Nebo si vyberou Stranu zelených, která má plán, jak zlepšit životy a změnit tuto zemi?

V posledních volbách hlasovaly pro zelené rekordní téměř 2 miliony lidí, což vedlo k 40 druhým místům – naším hlavním úkolem je proměnit je v nové zelené poslance. Spolu s našimi radními po celé zemi tak změníme naši zemi k lepšímu.

V současné době více než jeden z deseti lidí říká, že by v parlamentních volbách hlasoval pro zelené. A ano, hodlám na tom výrazně stavět. Moje politika se ale týká také komunity, hnutí zdola. Miliony lidí zoufale touží po změně a jsou rozhořčeni, že ti, kteří byli zvoleni, nejednají v jejich zájmu. Jsem připraven s nimi vytvářet nápady a dát jim politický hlas. Jsem tu, abych nabídl odvážné vedení a bojoval za zemi, kde nikdo nezůstane pozadu.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
416

Diskuse

Obsah vydání | 2. 9. 2025